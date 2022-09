La misión DART de la NASA se prepara para chocar contra un asteroide

Realizan simulacro de amenaza de impacto de asteoroide en la Tierra 0:53

(CNN) -- La nave espacial de la NASA que se estrellará deliberadamente contra un asteroide está cada vez más cerca de su objetivo.

La misión DART, o Prueba de Redirección de Asteroides Dobles, tendrá un encuentro con la roca espacial el 26 de septiembre, 10 meses después de su lanzamiento.

La nave espacial se estrellará contra una luna del asteroide para ver cómo afecta al movimiento de este en el espacio. A partir de las 05:30 p.m. de Miami de ese día, se podrá acceder a una transmisión en directo de las imágenes captadas por la nave en el sitio web de la NASA. Se espera que el impacto se produzca alrededor de las 7:14 p.m. hora de Miami.

La misión se dirige a Dimorphos, una pequeña luna que orbita el asteroide Didymos, cercano a la Tierra. El sistema de asteroides no supone ninguna amenaza para la Tierra, según han dicho los responsables de la NASA, lo que lo convierte en un objetivo perfecto para probar un impacto cinético, que podría ser necesario si un asteroide está en camino de chocar con la Tierra.

El evento será la primera demostración a gran escala que haga la agencia de la tecnología de desviación de asteroides que puede proteger el planeta.

"Por primera vez, cambiaremos de forma medible la órbita de un cuerpo celeste en el universo", dijo Robert Braun, jefe del Sector de Exploración Espacial del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins.

Los objetos cercanos a la Tierra son asteroides y cometas con órbitas que los sitúan a menos de 48,3 millones de kilómetros de la Tierra. Detectar la amenaza de los objetos cercanos a la Tierra, o NEOs, que podrían causar graves daños es un objetivo primordial de la NASA y otras organizaciones espaciales de todo el mundo.

Cómo será el impacto de la colisión con el asteroide

Los astrónomos descubrieron Didymos hace más de dos décadas. Significa "gemelo" en griego, un guiño a cómo el asteroide forma un sistema binario con el asteroide más pequeño o luna. Didymos tiene casi 0,8 kilómetros de diámetro.

Mientras tanto, Dimorphos tiene 160 metros de diámetro, y su nombre significa "dos formas".

La nave espacial captó recientemente su primer vistazo a Didymos utilizando un instrumento llamado Cámara de Reconocimiento y Navegación Óptica de Didymos, o DRACO. Se encontraba a unos 32 millones de kilómetros del sistema binario de asteroides cuando tomó las imágenes en julio.

El día del impacto, las imágenes tomadas por DRACO no solo revelarán nuestra primera visión de Dimorphos, sino que la nave espacial las utilizará para guiarse de forma autónoma en su encuentro con la pequeña luna.

Durante el evento, estas imágenes se transmitirán a la Tierra a un ritmo de una por segundo, proporcionando una mirada "bastante impresionante" de la luna, dijo Nancy Chabot, científica planetaria y líder de la coordinación de DART en el Laboratorio de Física Aplicada.

En el momento del impacto, Didymos y Dimorphos estarán relativamente cerca de la Tierra, a unos 11 millones de kilómetros.

La nave acelerará a unos 24.140 kilómetros por hora cuando choque con Dimorphos.

Su objetivo es chocar con Dimorphos para cambiar el movimiento del asteroide en el espacio, según la NASA. Esta colisión será grabada por el LICIACube (Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids), un satélite cúbico complementario proporcionado por la Agencia Espacial Italiana.

El CubeSat, del tamaño de un maletín, viajó con DART al espacio. Recientemente se ha desplegado desde la nave espacial y está viajando detrás de ella para registrar lo que ocurre.

Tres minutos después del impacto, el CubeSat volará junto a Dimorphos para capturar imágenes y video. El video no estará disponible inmediatamente, pero se transmitirá a la Tierra en las semanas y meses siguientes a la colisión.

Proteger el planeta

Dimorphos fue elegido para esta misión porque su tamaño es familiar al de los asteroides que podrían suponer una amenaza para la Tierra. La nave espacial es unas 100 veces más pequeña que Dimorphos, por lo que no destruirá al asteroide.

El impacto rápido solo cambiará la velocidad de Dimorphos en su órbita alrededor de Didymos en un 1%, lo que no parece mucho, pero sí cambiará el período orbital de la luna.

"A veces lo describimos como el choque de un carrito de golf con una gran pirámide o algo así", dijo Chabot. "Pero en el caso de Dimorphos, se trata realmente de desviar un asteroide, no de interrumpirlo. Esto no va a hacer estallar el asteroide, no va a hacerlo pedazos".

El empujón desplazará ligeramente a Dimorphos y hará que quede más ligado gravitacionalmente a Didymos, por lo que la colisión no cambiará la trayectoria del sistema binario alrededor de la Tierra ni aumentará sus posibilidades de convertirse en una amenaza para nuestro planeta, dijo Chabot.

Dimorphos completa una órbita alrededor de Didymos cada 11 horas y 55 minutos. Tras el impacto, es posible que cambie a 11 horas y 45 minutos, pero las observaciones de seguimiento determinarán la magnitud del cambio.

Los astrónomos utilizarán telescopios terrestres para observar el sistema binario de asteroides y ver cuánto ha cambiado el periodo orbital de Dimorphos, lo que determinará si DART tuvo éxito.

Los telescopios espaciales, como el Hubble, el Webb y la misión Lucy de la NASA, también observarán el evento.

Dentro de cuatro años, la misión Hera de la Agencia Espacial Europea llegará para estudiar el Dimorphos, midiendo las propiedades físicas de la luna, y observar el impacto del DART y la órbita de la luna.

En la actualidad, ningún asteroide está en curso de impacto directo con la Tierra, pero existen más de 27.000 asteroides cercanos a la Tierra de todas las formas y tamaños.

Los valiosos datos recogidos por DART y Hera contribuirán a las estrategias de defensa planetaria, especialmente a la comprensión de qué tipo de fuerza puede desplazar la órbita de un asteroide cercano a la Tierra que podría colisionar con nuestro planeta.