Algunos de los cuerpos hallados en la fosa común de Izium tienen “signos de tortura”

Una mirada a las fosas comunes en Izium, recién liberada de los rusos 2:53

(CNN Español) -- Ni siquiera las fuertes lluvias del viernes por la tarde pudieron borrar el olor a muerte que invade el bosque de pinos de Izium, mientras los investigadores ucranianos se abrían paso a través de la enorme fosa común hallada en la ciudad del este de Ucrania después de su recuperación de manos de las fuerzas rusas.

El Ministerio de Defensa de Ucrania informó que en los últimos días se encontraron al menos 440 tumbas "sin marcar" en la ciudad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el viernes que algunos de los cuerpos encontrados en Izium mostraban "signos de tortura", responsabilizando a Rusia por lo que llamó "crueldad y terrorismo".

Zelensky publicó una fotografía de la exhumación de los cuerpos en la fosa común cerca de la ciudad de Izium. En un texto que acompaña a la imagen compartida en su canal de Telegram, el mandatario escribió: “El mundo entero debería ver esto. Un mundo en el que no debería caber la crueldad ni el terrorismo. Pero todo esto está ahí. Y su nombre es Rusia”.

Izium fue objeto de intensos ataques por parte de la artillería rusa en el mes de abril. La ciudad, que se encuentra cerca de la frontera entre las regiones de járkiv y Donetsk, se convirtió en un centro importante para el ejército invasor a lo largo de cinco meses de ocupación. Pero las fuerzas ucranianas recuperaron el control de la ciudad el sábado, dando un golpe estratégico al asalto militar de Rusia en el este.

En exclusiva: CNN ingresa a la recién liberada Izium en Ucrania 3:14

Cuando CNN llegó al lugar de la fosa común el viernes por la tarde, los funcionarios transportaban bolsas de cadáveres, incluida una que parecía contener algo muy pequeño, en un camión refrigerado.

publicidad

La mayoría de las tumbas son individuales con cruces de madera colocadas arriba de los montículos de tierra. Algunas tienen nombres y números escritos a mano. Una de ellas tenía escrito el número 398. Otra tenía el nombre de un hombre de 82 años. Un funcionario que se encontraba en el lugar le dijo a CNN que aún resta que las investigaciones determinen cuándo murieron esas personas.

Más abajo en el bosque se encuentra lo que parece ser una antigua posición militar, con pozos para tanques excavados profundamente en el suelo.

Un policía que se encontraba en el lugar le dijo a CNN que ese lugar es una fosa común donde se encontraron 17 cuerpos.

"Aquí hay cuerpos de civiles y más adelante de militares", dijo Igor Garmash, un investigador que estaba el lugar, sobre la parte específica del sitio que estaba examinando, señalando un lugar cercano.

“Más de 20 cuerpos han sido examinados y enviados para una mayor investigación”, dijo a CNN.

El Centro de Comunicaciones Estratégicas de Ucrania dijo el jueves que algunas de las tumbas descubiertas en Izium estaban "frescas" y que los cadáveres enterrados allí eran "en su mayoría civiles".

Dmytro Lubinets, comisionado para los Derechos Humanos del parlamento ucraniano, dijo en una declaración en video que "hay toda una familia justo a mi lado... Esta es una familia joven... el padre nació en 1988, la esposa nació en 1991, su pequeña hija nació en 2016".

El funcionario añadió que la gente del lugar les dijo a los investigadores que la familia había muerto en un ataque aéreo ruso.

"También observamos el entierro colectivo de militares del ejército ucraniano. La forma en que fueron enterrados; hay evidencia de que tenían las manos atadas y de que fueron asesinados a quemarropa", dijo Lubinets.

Una residente de Izium que vive al otro lado de la calle del lugar del entierro común le dijo a CNN que los rusos primero atacaron un cementerio de la ciudad cercana con un ataque aéreo y luego se movieron de lugar.

“Trajeron sus máquinas especiales. Cavaron algunas trincheras para sus vehículos. Solo escuchamos cómo estaban destruyendo el bosque”, dijo Nadezhda Kalinichenko a CNN.

Ella dijo que trató de no salir durante el tiempo que la ciudad estuvo bajo la ocupación rusa porque estaba demasiado asustada. "Cuando se fueron, no sé si hubo peleas o no. Solo escuchamos muchos camiones pesados ​​en la noche hace una semana", afirmó.

"Terror brutal y sangriento"

Durante un discurso pronunciado el jueves, Zelensky dijo que Rusia debe rendir cuentas por las muertes ocurridas allí y en otras ciudades donde se encontraron grandes cantidades de cuerpos.

"Bucha, Mariúpol y ahora, desafortunadamente, Izium... Rusia deja muerte por todas partes. Y debe hacerse responsable por eso. El mundo debe responsabilizar a Rusia por esta guerra. Haremos todo lo posible para que eso suceda", agregó.

El gobernador de la región de Járkiv, Oleh Syniehubov, dijo que "la escala de los crímenes cometidos por los invasores en Izium es enorme. Esto es un terror sangriento y brutal".

Syniehubov dijo que "450 cuerpos de civiles con rastros de muerte violenta y tortura fueron enterrados en una zona forestal. Es difícil imaginar algo así en el siglo XXI, pero ahora es una trágica realidad en Izium".

Entre los cuerpos exhumados, agregó Syniehubov el viernes, "el 99 % mostraba signos de muerte violenta".

“Hay varios cuerpos con las manos atadas en la espalda, y una persona fue enterrada con una cuerda alrededor del cuello. Obviamente, estas personas fueron torturadas y ejecutadas. También hay niños entre las víctimas”, dijo.

Mientras tanto, Oleh Kotenko, comisionado de Ucrania para personas desaparecidas, señaló en una publicación de Telegram que las operaciones de búsqueda de los restos de los "héroes caídos" se estaban llevando a cabo con cautela en toda la región.

"El mayor problema es que algunas áreas todavía están minadas. A pesar de esto, seguimos trabajando, porque tenemos que devolver a cada héroe a casa para que las familias puedan honrar la memoria de los soldados que murieron por Ucrania de manera digna tan pronto como sea posible" afirmó Kotenko.

Zelensky visitó Izium el miércoles y dijo a los periodistas que estaba "conmocionado" por la cantidad de "edificios destruidos" y "personas asesinadas" tras la ocupación rusa.

En su discurso nocturno del viernes, Zelensky dijo que la exhumación de los cuerpos en el lugar de la fosa común continuaba y que aún era "demasiado pronto para hablar sobre el número total de personas enterradas allí".

Agregó que se llevan a cabo investigaciones en todas las áreas del país que habían sido recuperadas de manos de las fuerzas rusas y que habían sido encontrados con vida varios civiles, incluidos extranjeros, que habían estado cautivos en ciudades y pueblos ocupados.

Entre los extranjeros rescatados había siete estudiantes de Sri Lanka, dijo. Estudiaban en la Facultad de Medicina de Kupyansk, pero fueron capturados por soldados rusos en marzo y retenidos en un sótano. "Recién ahora, después de la liberación de la región de Járkiv, estas personas fueron rescatadas y reciben atención médica adecuada", informó Zelensky.

Una fuente de las Naciones Unidas le dijo a CNN que un equipo de la agencia de monitoreo de Derechos Humanos de la ONU (OCHR, por sus siglas en inglés) iría a Izium y sus alrededores lo antes posible.

Tras eso, podría ser el turno de un equipo de investigación de crímenes de guerra, indicó la misma fuente. Pero su destino específico se desconoce hasta el momento.

Moscú utilizó Izium como su plataforma de lanzamiento para ataques hacia el sur de la región de Donetsk y Kupyansk, a unos 48 kilómetros (30 millas) al norte de Izium, y como centro ferroviario para reabastecer a sus fuerzas.

Zelensky también agradeció a los gobiernos extranjeros por enviar investigadores y fiscales que aborden los presuntos abusos de los derechos humanos por parte de las fuerzas de ocupación en Ucrania.

Las fuerzas ucranianas han estado en una ofensiva militar sostenida, particularmente en las regiones del noreste y el sur del país.

Zelensky aseguró el martes que las fuerzas ucranianas habían liberado 8.000 kilómetros cuadrados de territorio en lo que va de mes, y que aproximadamente la mitad de esa área aún se encuentra en proceso de "estabilización".