Grupo de Trabajo de EE.UU. propone por primera vez una recomendación para detectar ansiedad en adultos

(CNN) -- El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE.UU. (USPSTF, por sus siglas en inglés) afirma por primera vez que los adultos menores de 65 años deben someterse a pruebas de detección de la ansiedad, según un proyecto de recomendación publicado este martes.



El USPSTF es un grupo de expertos independientes en prevención de enfermedades y medicina cuyas recomendaciones ayudan a orientar las decisiones de los médicos. El borrador de la recomendación no es definitivo, pero ahora entrará en un periodo de comentarios públicos.

El panel encontró "que la valoración de la ansiedad en los adultos menores de 65 años, y eso incluye a las embarazadas y al posparto... puede ayudar a identificar la ansiedad de forma temprana", dijo Lori Pbert, miembro del grupo de trabajo, a CNN. "Así que es realmente emocionante".

El grupo de trabajo define los trastornos de ansiedad como "caracterizados por una mayor duración o intensidad de una respuesta de estrés sobre los acontecimientos cotidianos". Los tipos reconocidos incluyen el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social y la agorafobia. Los borradores del USPSTF también recomiendan la valoración del trastorno depresivo mayor en adultos, en consonancia con las recomendaciones para la valoración de la depresión publicadas en 2016.

Pbert, psicólogo clínico y profesor de la Escuela de Medicina Chan de la Universidad de Massachusetts, dijo que se priorizó una recomendación sobre la ansiedad "debido a su importancia para la salud pública, especialmente con el aumento de la atención a la salud mental en este país que hemos tenido en los últimos años".

La pandemia de covid-19 provocó un aumento de nuevos casos de ansiedad y depresión, aunque los niveles han descendido algo desde entonces. Un informe reciente de los CDC encontró que los adultos de 18 a 44 años eran los menos propensos a haber recibido tratamiento para la salud mental en 2019, pero se convirtieron en los más propensos en 2021.

Herramientas de evaluación disponibles

La recomendación relacionada con la ansiedad se aplicaría a los adultos de 19 años o más que no tienen un trastorno de salud mental diagnosticado. Las recomendaciones de valoración de la depresión se aplican a los mayores de 18 años que no tienen un trastorno de salud mental diagnosticado y no muestran ningún signo reconocido de depresión o riesgo de suicidio.

Pbert destacó que las personas que ya muestran signos o síntomas deben ser evaluadas y remitidas para recibir atención.

Se han desarrollado herramientas breves de valoración tanto para la ansiedad como para la depresión y están disponibles para su uso en centros de atención primaria. La mayoría de las herramientas de valoración actuales incluyen cuestionarios y escalas.

El grupo de trabajo afirma que cualquier resultado positivo de la valoración debería dar lugar a evaluaciones confirmatorias adicionales. También señala que hay poca evidencia sobre el momento y el intervalo óptimos para la valoración, y que se necesitan más pruebas.

El USPSTF afirma que, en ausencia de datos, un enfoque pragmático podría incluir la valoración de todos los adultos que no se hayan sometido a él antes y el uso del juicio clínico para considerar otros factores, como las condiciones de salud subyacentes y los acontecimientos de la vida, para tomar decisiones sobre si es necesaria una valoración adicional para las personas que están en alto riesgo.

Las recomendaciones para la valoración de la ansiedad y la depresión son lo que el USPSTF llama clasificaciones "B", lo que significa que un clínico debe ofrecer el servicio porque hay un "beneficio neto moderado".

También se incluyen en el borrador de recomendaciones dos afirmaciones, que no tienen suficiente evidencia para recomendar a favor o en contra de la valoración, dijo Pbert. Las declaraciones son para la valoración de la ansiedad en adultos mayores de 65 años y para la valoración del riesgo de suicidio en adultos. El grupo de trabajo pide que se investigue más sobre los dos temas de las afirmaciones para ayudar a los estadounidenses mayores y comprender el papel de la atención primaria en la prevención del suicidio.

"Hay oportunidades perdidas dentro de la práctica de la atención primaria, y por eso necesitamos investigar para entender cuál es la mejor manera en que podemos examinar a las personas que no tienen signos o síntomas reconocidos de riesgo de suicidio, para que podamos identificarlos y conectarlos con la atención", dijo.

Concienciación sobre la atención a la salud mental

La detección de los trastornos de ansiedad es importante debido a su prevalencia a lo largo de la vida en EE.UU., que el proyecto de recomendaciones sitúa en el 26% para los hombres y el 40% para las mujeres, señaló Pbert.

"Se trata de un problema de salud mental muy común", dijo. "Por eso es tan importante que nos ocupemos de los trastornos de ansiedad y de su detección".

El borrador de las recomendaciones para la detección de la ansiedad, la depresión y el riesgo de suicidio se ha reunido porque "realmente queremos ayudar a los médicos de atención primaria a abordar la necesidad urgente de abordar la salud mental en los adultos en Estados Unidos", dijo Pbert. "Así que realmente consideramos este conjunto de recomendaciones como una oportunidad para ser capaces de proporcionar a los médicos que trabajan con pacientes adultos una orientación integral sobre cómo abordar la detección de la ansiedad, la depresión y el riesgo de suicidio".

Los miembros del grupo de trabajo también esperan que las recomendaciones aumenten la concienciación sobre la necesidad de la evaluación y el tratamiento de la salud mental.

"Es un área en la que necesitamos trabajar mucho", dijo Pbert. "Hay muchas lagunas en cuanto a la prestación de atención a la salud mental, y nuestra esperanza es que este grupo de recomendaciones las eleve".

El grupo de trabajo también está muy preocupado por la equidad sanitaria, dijo Pbert.

"Nuestra esperanza es que, al concienciar sobre estos temas y tener recomendaciones para los médicos, podamos ayudar a todos los adultos de Estados Unidos, incluidos los que experimentan disparidades", dijo.

El público podrá comentar el proyecto de recomendaciones hasta el 17 de octubre.

"Nos gustaría que la gente fuera honesta, que aportara sus opiniones y perspectivas", dijo Pbert, y añadió que el grupo de trabajo leerá todos los comentarios. "Es realmente importante porque nos permite escuchar al público, y el público incluye a personas que son especialistas en estas áreas... Realmente valoramos la aportación de otros especialistas que pueden darnos su perspectiva y sus comentarios".