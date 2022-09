Kalani David, surfista y patinador profesional, muere a los 24 años tras convulsionarse mientras practicaba surf en Costa Rica

Kalani David compite en la competencia de surf Billabong Pipe Masters el 9 de diciembre de 2019 en Oahu, Hawai.

(CNN) -- Kalani David, un surfista y patinador profesional nacido en Hawai, murió después de sufrir una convulsión mientras surfeaba en Costa Rica el sábado, según su padre, David David.

Tenía 24 años.

Kalani David se destacaba en ambos deportes, habiendo competido mundialmente en ambas disciplinas. Su perfil de X Games destaca sus talentos multideportivos desde una edad temprana: "(David) creció surfeando y patinando, por lo que podría ser considerado un veterano experimentado a la avanzada edad de 14 años", dice.

Cuando tenía 14 años, David ganó el oro por equipos y el oro individual en el ISA World Junior Surfing Championship 2012 en Panamá.

Su página de Instagram está llena de videos y fotos de él surfeando, patinando y pescando.

El famoso surfista Kelly Slater publicó fotos en Instagram de un joven Kalani con el 11 veces campeón mundial y dijo: "Kalani fue uno de los surfistas/patinadores más talentosos de la Tierra, constantemente empujando los límites cada vez que estaba de pie... Mis condolencias a la enorme comunidad de amigos que Kalani tenía de costa a costa y en todo el mundo".

Según un artículo de Men's Journal de 2019, David se sometió a una cirugía para ayudar a corregir una rara afección cardíaca llamada síndrome de Wolff-Parkinson-White. El procedimiento a corazón abierto se realizó para ayudar a reducir las convulsiones que había estado experimentando, decía el artículo.

En junio, David publicó una foto de sí mismo montando una ola y escribió: "Con estas convulsiones, mi neurólogo sigue diciendo que no conduzca ni surfee hasta que deje de tenerlas. Quiero decir que podría surfear, pero si tuviera una y no me salvan a tiempo, moriré o me convertiré en un vegetal porque no tengo suficiente aire en mi cerebro.

"Sigo teniendo suerte, tuve un ataque conduciendo y el otro en el agua en un par de meses Los últimos dos años he tenido convulsiones mientras dormía y solo los ángeles me cuidaban porque no sé cómo sigo teniendo tanta suerte y sobreviviendo a todo. Es hora de poner esto en orden para poder avanzar en la vida, ¡al menos puedo patinar y pescar!".

En su última publicación de Instagram, hace tres semanas, David compartió un video de él andando en patineta, realizando varios trucos.

CNN se comunicó con las autoridades costarricenses, pero no ha recibido respuesta.