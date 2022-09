Roger Federer jugará este viernes un partido final "especial" con Rafael Nadal

Roger Federer se despedirá junto a Rafael Nadal 0:40

(CNN) -- Después de numerosas batallas reñidas entre sí a lo largo de los años, Roger Federer podrá disfrutar de lo que llamó un "momento especial" al asociarse con Rafael Nadal para el último partido de su carrera.

Federer, que se retirará del tenis después de la Copa Laver de esta semana, confirmó que solo jugaría un partido de dobles en el O2 Arena de Londres este viernes, el último acto de su larga y condecorada carrera.

Y este jueves se anunció que la estrella suiza formaría pareja con Nadal, 18 años después de que se enfrentaran por primera vez en el ATP Tour en Miami.

Los dos se han enfrentado 40 veces a lo largo de sus carreras —incluyendo nueve finales de Grand Slam— y también jugaron juntos en la Copa Laver de 2017.

"Durante todo el tiempo que hemos luchado juntos, siempre nos hemos respetado el uno al otro —nuestras familias, nuestros equipos de entrenadores— siempre nos hemos llevado muy bien", dijo Federer a los periodistas este miércoles cuando se le preguntó sobre la posibilidad de jugar junto al español.

publicidad

"Pasar por las carreras que ambos hemos tenido, salir del otro lado y ser capaces de tener una buena relación, creo que es quizás un gran mensaje también, no solo para el tenis, sino para el deporte más allá.

"Por esa razón, creo que sería genial. No sé si va a suceder, pero creo que podría ser obviamente un momento especial".

Nadal dijo en una conferencia de prensa este jueves que estaba "súper emocionado" por el partido de dobles del viernes.

"Después de todas las cosas increíbles que compartimos juntos dentro y fuera de la cancha, [ser] parte de este momento histórico, va a ser algo sí, increíble e inolvidable para mí", dijo Nadal, "y sí, súper emocionado, espero que pueda tener un buen tiempo de respuesta, jugar a un nivel decente y ojalá que juntos podamos crear un buen momento y tal vez ganar un partido".

Federer y Nadal se enfrentarán este viernes a la pareja estadounidense Jack Sock y Frances Tiafoe en la primera jornada de la Copa Laver.

Federer dijo que tuvo que obtener el permiso del capitán del Equipo de Europa, Björn Borg, y de los organizadores del torneo para jugar en un solo partido de dobles en la Copa Laver esta semana.

En la competición se enfrentan equipos de Europa y del resto del mundo en nueve partidos individuales y tres de dobles durante tres días.

Los 5 mejores momentos de Roger Federer 2:01

"Aquí estoy tratando de prepararme para un último dobles", dijo Federer este miércoles. "Estoy nervioso porque no he jugado en mucho tiempo. Espero poder ser algo competitivo".

El tenista de 41 años se ha sometido a múltiples operaciones de rodilla en los últimos años y su última salida fue una derrota en sets corridos contra Hubert Hurkacz en los cuartos de final de Wimbledon el año pasado.

Dijo que, hasta hace dos meses, tenía previsto volver a jugar el año que viene, antes de tomar la decisión de retirarse.

"Solo quería que los aficionados supieran que no seré un fantasma", dijo Federer cuando se le preguntó cómo seguiría involucrado en el tenis tras su retirada.

"Siento que el tenis me ha dado demasiado, he estado alrededor del juego durante demasiado tiempo, me he enamorado de demasiadas cosas. Me encanta volver a ver a la gente y eso es lo que quería hacer saber a los aficionados: que me volverán a ver... Lo que podría ser, en qué capacidad, no lo sé. Todavía tengo que pensarlo un poco y darme tiempo".

Entre los muchos galardones de su carrera tenística, Federer ganó 103 títulos individuales y 20 títulos de Grand Slam, una cifra solo superada por Nadal (22) y Novak Djokovic (21) en la lista masculina de todos los tiempos.

Se convirtió en el número 1 del mundo de mayor edad a los 36 años y también pasó un récord de 237 semanas consecutivas en la cima de la clasificación mundial entre 2004 y 2008.