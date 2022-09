Un huevo de dinosaurio encontrado en China intensifica el debate sobre qué causó su desaparición

Descubren una nueva especie de dinosaurio en Argentina 0:40

(CNN) -- Es un debate paleontológico muy reñido. ¿Acabó el enorme asteroide que golpeó la Tierra hace 66 millones de años con una población próspera y diversa de dinosaurios, o ya estaban luchando por sobrevivir cuando llegó ese día cataclísmico?



La mayor parte de la información sobre los dinosaurios del final del Cretácico procede de lo que hoy es Estados Unidos, en particular de la formación Hell Creek, que ofrece una imagen de la diversidad de dinosaurios relativamente rica durante el último millón de años de ese período.

Sin embargo, la información fósil de esa época en otras regiones es mucho más escasa, y no se sabe si el patrón observado en Norteamérica es representativo de la diversidad global de dinosaurios de entonces.

Para llenar este vacío en el registro fósil, los investigadores de China han estudiado más de 1.000 huevos de dinosaurio fosilizados de la cuenca de Shanyang, en el centro del país. El estudio, publicado el 19 de septiembre en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, sugiere que la diversidad de los dinosaurios ya estaba en declive a finales del Cretácico.

Los huevos y fragmentos de cáscara de huevo representan los últimos 2 millones de años de la era de los dinosaurios, con fósiles que representan cada intervalo de 100.000 años. El estudio consistió en obtener estimaciones detalladas de la edad de las capas de roca mediante el análisis y la aplicación de modelos informáticos a más de 5.500 muestras geológicas.

El análisis encontró huevos enteros y fragmentos de cáscara de huevo de solo tres especies de dinosaurios, lo que sugiere una baja biodiversidad de dinosaurios durante ese período, dijeron los investigadores.

El Macroolithus yaotunensis y el Elongatoolithus elongatus pertenecían a un grupo de dinosaurios sin dientes conocidos como oviraptores, mientras que el tercero, el Stromatoolithus pinglingensis, era un hadrosáurido que se alimentaba de plantas, o un miembro del grupo de los dinosaurios con pico de pato.

Los investigadores dijeron que su hallazgo de los huevos fosilizados coincidía con los huesos de dinosaurio fosilizados encontrados en la misma región y en sus alrededores, aunque descubrieron algunos huesos de dinosaurio adicionales de la región que muestran que los tiranosaurios y los saurópodos también vivieron en la zona hace entre 66,4 y 68,2 millones de años.

"Nuestros resultados apoyan un declive a largo plazo de la biodiversidad mundial de dinosaurios antes de hace 66 millones de años", dice el estudio, "que probablemente produjo las condiciones para la extinción masiva de dinosaurios de tipo no aviar de finales del Cretácico".

La mayoría de los dinosaurios se extinguieron, pero algunos más pequeños, parecidos a las aves, sobrevivieron y evolucionaron hasta convertirse en las aves que conocemos hoy.

Los que se oponen a la teoría de la muerte súbita a causa del asteroide apuntan a un periodo de enfriamiento global que puede haber dificultado la vida de muchas especies de dinosaurios. Su desaparición también se ha relacionado con una serie de enormes erupciones volcánicas en los Traps del Decán, en la actual India.

El paleontólogo Alfio Alessandro Chiarenza, investigador postdoctoral de la Universidad de Vigo, España, que ha trabajado en los registros paleoclimáticos de ese periodo, dijo que los huevos fosilizados no son un registro fiable de la diversidad de los dinosaurios. Chiarenza, que no participó en el estudio, señaló que, según investigaciones recientes, muchos dinosaurios probablemente tenían huevos de cáscara blanda que difícilmente se fosilizarían.

Además, no se han encontrado huevos de muchas especies de dinosaurios, incluso de las más conocidas como el Tyrannosaurus rex, indicó Chiarenza.

"Estos resultados también contradicen lo que se desprende de los restos de huevos y de la diversidad de huesos, dientes y otros restos encontrados en lugares como España, (y) de lo que sabemos a partir del registro de Norteamérica", dijo por correo electrónico. "Así que creo que estos autores están interpretando mal estas señales".

Chiarenza sigue convencido de que el choque de asteroides fue el verdadero impulsor de la extinción de los dinosaurios.

"Los dinosaurios probablemente estaban bien y eran diversos y de no haber sido por el asteroide del final del Cretácico (podrían) estar dominando hoy en día, hasta donde sabemos".