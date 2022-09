Impacto exitoso: la misión DART de la NASA estrella con éxito una nave espacial contra un asteroide por primera vez

(CNN) -- La misión DART de la NASA se estrelló intencionalmente contra un asteroide en la primera prueba de defensa planetaria de la humanidad.

El impacto ocurrió a las 7:14 p.m. ET según lo planeado, y hubo vítores en el control de la misión de la NASA en Laurel, Maryland, mientras la gente observaba la histórica misión, la primera de su tipo en todo el mundo.

JUST IN: NASA has successfully crashed a spacecraft into the moon of an asteroid as part of a test to see how it affects the motion of an asteroid in space https://t.co/iBzH7uiTXK pic.twitter.com/qvkrwt26x2

— CNN (@CNN) September 26, 2022