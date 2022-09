El documental de "Barney" expone el lado oscuro de la adorada serie infantil

"Barney y sus amigos" se emitió entre 1992 y 2009. Crédito: Hit Entertainment/Everett Collection

Nota del editor: este artículo relata amenazas de violencia explícitas que podrían perturbar al lector.

(CNN) -- Parece que "Barney & Friends" no siempre fue una familia feliz entre bastidores.



Según una nueva docuserie, "I Love You, You Hate Me", el querido programa infantil, que impulsó las carreras de Demi Lovato y Selena Gomez, fue el blanco de mucho odio.

El tráiler de la serie de dos partes muestra a Bob West, un intérprete de Barney, recordando las amenazas de muerte que recibió como el dinosaurio púrpura.

"Eran violentas y explícitas, muerte y desmembramiento de mi familia", dice. "Iban a venir a buscarme y me iban a matar".

El programa fue creado en 1992 por Sheryl Leach, Kathy Parker y Dennis DeShazer.

"Barney representa la inclusión, la aceptación. Debes amar a todo el mundo, todos tenemos que agradecer a Sheryl Leach por ello", dice una frase del tráiler, que se pregunta "¿Por qué el mundo ama odiar?"

"I Love You, You Hate Me" se estrenará el 12 de octubre en Peacock.

Ve el tráiler a continuación: