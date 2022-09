Neymar respalda a Jair Bolsonaro de cara a las elecciones presidenciales en Brasil

(CNN) -- A días de las elecciones presidenciales en Brasil, la estrella del fútbol brasileño Neymar apareció en un video respaldando al presidente brasileño Jair Bolsonaro, cuyo principal rival este domingo será el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El delantero del Paris Saint-Germain apareció en un video que fue publicado en la cuenta oficial de Twitter de Bolsonaro, donde aparece cantando un jingle de campaña que alienta a la gente a votar por el número 22, el número oficial de la boleta electoral del actual presidente.

Además del futbolista, en el video aparecen otras personas que respaldan a Bolsonaro, cantando y bailando la canción.

El video también fue publicado por Neymar en su cuenta de TikTok el jueves.

Este apoyo de Neymar al mandatario se produce un día después de que Bolsonaro visitara una dependencia de la organización sin fines de lucro del jugador de fútbol, el Instituto Projeto Neymar Jr, en el estado de Sao Paulo.

El video, en el que Bolsonaro recorre el instituto, fue publicado en la cuenta oficial de Twitter del Instituto. La institución busca crear oportunidades a través de iniciativas educativas y deportivas para familias y niños de bajos recursos de la ciudad de Praia Grande.

Aunque Neymar no pudo recibir al presidente en persona, le envió un mensaje en agradecimiento en un video desde París, donde acababa de jugar un amistoso con la selección brasileña y ayudó a asegurar una victoria de 5-1 contra Túnez. Bolsonaro también compartió ese video el miércoles.

- Gratificante passagem, hoje, pelo @InstitutoNJr . O respeito à família e aos professores, junto da disciplina do esporte, garante um futuro honesto. Nosso maior patrimônio são nossos filhos e precisamos preservá-lo, se preciso for, com nossa própria vida. Valeu, @neymarjr 🇧🇷👍🏻 pic.twitter.com/gW2MjBLKUn

— Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) September 29, 2022