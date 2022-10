¿Dónde encontrar el mejor café del mundo y cómo lo hacen?

Los 5 principales productores y consumidores de café 2:16

(CNN) -- No es que realmente necesitaras una excusa, pero en honor al Día Internacional del Café, nos gustaría levantar una taza.

Nuestro amor por el café va más allá del proveedor de Seattle que agregó los términos "alto", "grande" y "venti" a nuestro vocabulario

El café sabe viajar, y lo mejor es que viene de todas partes del mundo. Los orígenes del café son globales, por supuesto. Los árabes del siglo XV fueron los primeros en cultivar café y un francés estuvo detrás del debut en 1843 de la primera máquina de café expreso comercial del mundo.

Ha habido algunos avances desde entonces, y no nos referimos a la llegada del Frappuccino. Así que ve a conseguir una taza de café y luego sigue leyendo sobre los mejores destinos de café del mundo y cómo lo hacen.

Wellington, Nueva Zelandia

Mientras que el omnipresente blanco plano —algo así como un café con leche con menos leche— supuestamente se inventó en Sydney, la bebida se perfeccionó en Wellington, Nueva Zelandia, donde se convirtió en la bebida nacional no oficial del país.

"Los habitantes de Wellington realmente conocen su café, y se sirve un estándar muy alto en la ciudad", dice el productor de café de Nueva Zelanda Nick Clark de Flight Coffee Unlimited. "Wellington también es una ciudad pequeña. Hay mucha interacción entre consumidores y profesionales, lo que ayuda a nuestra industria a mejorar y crecer".

Cómo pedirlo localmente: Blanco plano. Es una religión.

Melbourne, Australia

"La cultura del café en Melbourne es simplemente increíble", dice el excampeón mundial de baristas Pete Licata de Estados Unidos. El café es una parte tan integral del estilo de vida de Melbourne que la ciudad incluso alberga una exposición anual de café.

Cómo pedirlo localmente: Piccolo latte.

Si bien los lattes, los capuchinos y los blancos planos siguen siendo populares, los lattes piccolo (hechos con menos leche para que el espresso tenga un sabor más fuerte) son la bebida del día.

Hanoi, Vietnam

El café está en el ADN de Vietnam y el país es uno de los mayores productores de granos del mundo.

Cuando Vietnam era una colonia de Francia, los franceses establecieron plantaciones de café en todo el país a fines del siglo XIX y, si estás en la capital, Hanoi, no tienes que ir muy lejos para disfrutar de una taza fantástica.

Sin embargo, no espere un blanco plano o un americano aquí.

El café se prepara en un filtro tradicional, goteando en una sola taza debajo, produciendo una infusión espesa e intensa que se bebe a sorbos o se disfruta con la tradicional leche condensada azucarada. Es algo a lo que los vietnamitas se acostumbraron cuando escaseaba la leche fresca.

Es popular en Instagram y entre los lugareños el ca phe trung, el café con huevo, en el que se coloca una espuma cremosa de clara de huevo similar a un merengue sobre un café negro.

Cómo pedirlo localmente: Caphe den (negro espeso, de cocción lenta), o caphe sua (negro con leche condensada azucarada) o café de coco (leche de coco congelada mezclada con café negro rico cubierto con hielo de coco raspado, como café con huevo, es más un postre que una bebida).

Londres

Los australianos y los kiwis abrieron las primeras cafeterías enfocadas en el espresso de la ciudad hace aproximadamente 20 años, trayendo consigo sus amados flat white, y desde entonces han aparecido cafés más modernos en toda la ciudad.

Puede que el té todavía sea el rey en Inglaterra, pero los londinenses también ofrecen un buen café.

Cómo pedirlo localmente: Flat white o capuchino.

Islandia

Los escandinavos tienen uno de los mayores consumos de café per cápita del mundo, según WorldAtlas.com. Eso incluye a los islandeses locos por el café, que ocupan uno de los lugares más pintorescos, pero también más fríos de la Tierra.

Hace una generación, el café y el pastel eran un descanso estándar de la tarde, pero la gente se enfocaba más en la calidad del pastel que en el café. Eso ha cambiado drásticamente; ahora apenas se puede caminar una manzana sin pasar por una cafetería.

Y con la falta de gigantes comerciales del café en Islandia, las empresas más pequeñas han tenido la oportunidad de prosperar.

Cómo pedirlo localmente: Latte o capuchino.

Roma, Italia

El café es una parte tan importante de la cultura italiana que rara vez encontrarás a un lugareño que no lo beba. Pero lo crea o no, no siempre es tan fácil encontrar un espresso decente en Italia, y los críticos susurran que los italianos se han resistido a adoptar técnicas modernas de barista.

Con los mejores baristas del país llamándolo hogar, Roma es su mejor apuesta para una taza de calidad.

Cómo pedirlo localmente: Espresso. La costumbre dicta que los cafés con leche solo se pueden consumir en el desayuno.

Singapur

El café siempre ha sido una parte integral de la vida en Singapur. La antigua tradición de kopitiam, o cultura de la cafetería, se remonta a siglos. Pero la ciudad recién adoptó la tecnología moderna del espresso: hoy en día, el arte latté es una parte esperada del servicio de café.

Cómo pedirlo localmente: Latte, moka o capuchino.

Seattle

Si hay una ciudad estadounidense que está constantemente por delante del juego, es Seattle. La sirena verde es solo una pequeña parte de la escena del café local.

"El café es nuestro sol líquido en Seattle", dice el consultor de café Joshua Boyt, exjuez de competencia de SCA World Barista. "La pasión por el producto, junto con la gran cantidad de cafeterías en la ciudad, ha creado una cultura de mejora constante a través de la competencia y la camaradería".

Cómo pedirlo localmente: Espresso, capuchino o vertido de origen único.

Austria

Son una parte tan importante de la cultura vienesa que los cafés de la ciudad fueron incluidos en la lista de la Unesco en 2011 como Patrimonio Inmaterial.

Los conocedores del café moderno, como el blogger de café de Viena Lameen Abdul-Malik de From Coffee With Love, admiten que el estándar del café en estas queridas instituciones, que actúan como salas de estar públicas donde la gente viene a charlar, leer periódicos y comer strudel, se estaba quedando atrás en términos de tecnología del café y expectativas de servicio.

Eso comenzó a cambiar después de que Viena fue sede del Campeonato Mundial de Baristas en 2012 y se abrieron cafeterías independientes de nuevo estilo, dice Abdul-Malik.

Cómo pedirlo localmente: Espresso o capuchino en un café de nuevo estilo. O una mezcla de Weiner (similar a un capuchino, pero generalmente cubierta con crema) en una cafetería tradicional.

Nigeria

El café probablemente nació en África (los historiadores lo relacionan con la Etiopía anterior al siglo XV), pero Nigeria es un país que ha tardado más en incorporarse a la cultura del café. Eso ha ido cambiando en los últimos años. La cultura del café se está filtrando allí.

Cómo pedirlo localmente: Café regular filtrado, negro o con leche, o sí, su versión de Frappuccino.

-- Nota del editor: Una versión de esta historia se publicó por primera vez en CNN en 2014, y se ha reformateado y actualizado para 2022.