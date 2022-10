Mercedes recibe una multa de casi US$ 25.000 por el piercing en la nariz de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Singapur

Los Broncos de Denver suman a Lewis Hamilton a su grupo de dueños 0:32

(CNN) -- El equipo de Lewis Hamilton, Mercedes, recibió una multa de US$ 24.500 (25.000 euros) después de que el siete veces campeón del mundo no pudiera quitarse su piercing en la nariz durante el Gran Premio de Singapur.

Los pilotos tienen prohibido desde hace tiempo llevar joyas por razones de seguridad y, aunque la norma no es nueva, la FIA —el organismo rector del deporte— ha tomado medidas drásticas al respecto esta temporada, lo que inicialmente frustró a Hamilton.

El británico, quien tiene múltiples piercings, fue llamado por los comisarios antes de la clasificación de este sábado después de llevar la pieza de joyería.

Hamilton explicó que desarrolló una infección después de quitarse el piercing a principios de la temporada y que tenía una carta de su médico aconsejando que se lo dejara puesto.

Sin embargo, Mercedes recibió una multa por presentar documentos incorrectos que indicaban que Hamilton cumplía con la prohibición de joyería.

"No estaba intentando hacer una declaración", dijo un exasperado Hamilton a periodistas antes de la carrera de este domingo.

"He tenido mis joyas y mi piercing de la nariz durante años y, obviamente, tuvimos todo ese revuelo a principios de año. En ese momento, estaba soldada, así que no se soltó. Me dieron, en ese momento para muchas carreras, una exención para que pudiera encontrar una solución", contó.

"Luego fui a que me lo quitaran y traté de encontrar una solución, metiéndolo y sacándolo. Se me infectó por eso y seguí con esta infección. Me salió una ampolla de sangre y me quedó una llaga en la nariz", añadió.

"Es una locura que tengamos que hablar de algo tan pequeño. Yo quito todo lo demás. En este momento, no me importa, para ser honesto".

Hamilton también cuestionó la coherencia de la regla, debatiendo cómo algo tan pequeño puede ser un problema de seguridad.

Dice que los oficiales habían explicado previamente que el piercing era peligroso debido a la forma en que el metal conduciría el calor si se produjera un incendio en el monoplaza.

"Nuestro cierre es metálico, nuestra hebilla alrededor, nuestro casco es metálico, tenemos los cables que tienen metal ahí", añadió Hamilton este sábado. "No sé, es un poco tonto".

En la pista, Hamilton tuvo una carrera difícil este domingo tras caer desde la tercera posición de la parrilla de salida hasta la novena tras cometer costosos errores. Ahora ocupa el sexto lugar en el campeonato de pilotos con 170 puntos, muy lejos del total del líder de la temporada, Max Verstappen, que tiene 341 puntos.

El británico se dirigirá ahora a Japón para la próxima carrera, el 9 de octubre, con la esperanza de ver una mejora tanto en su auto como en sus actuaciones.