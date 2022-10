Cómo un esqueleto de casi 4 metros se convirtió en la decoración de Halloween que más acapara las miradas

(CNN) -- Hay dos tipos de personas: las que entienden el encanto de una decoración de un esqueleto de 3,6 metros, y las que aún no han entendido que alguien sienta fascinación por una decoración de un esqueleto de 3,6 metros.



El otoño boreal anuncia la llegada del esqueleto de Home Depot, una enorme decoración de Halloween que salió al mercado por primera vez en 2020 y que ha cautivado la imaginación desde entonces. Conocido de cariño como "Skelly", la figura amenazante es ahora una especie de mascota para aquellos que se deleitan con los excesos góticos de la decoración de Halloween.

La razón por la que tanta gente se identifica con esta criatura, lo suficiente como para terminarse inventarios enteros en horas y generar un mercado negro de esqueletos en el proceso, es una pregunta que es mejor dejar a un poder superior. Tal vez “Skelly” sea un puente entre los extremos de nuestra naturaleza humana: el dolor y la alegría, el hambre y los excesos, lo sagrado y lo profano encerrados juntos en polietileno de alta densidad.

O quizás los esqueletos grandes son simplemente algo divertido en que pensar.

"Es el momento", dice Jenni Tabler, profesora de sociología de la Universidad de Wyoming. Ella resumió el espíritu de la época en un tuit ahora viral: "Feliz temporada de esqueletos enormes a todos los que la celebran".

Tabler no tiene un esqueleto, pero entiende el entusiasmo.

"Creo que para mí, como socióloga, es muy alentador que todos podamos unirnos por algunas de las pequeñas alegrías de la vida. Y el enorme esqueleto es una de esas pequeñas alegrías fascinantes".

Home Depot's singular positive mark on American society is thanks to the unknown hero on some product committee who was like "the people don't know what they want, we will show them" and then gifted us the 12 ft tall skeleton. Happy enormous skeleton season to all who celebrate. pic.twitter.com/6M4VUBHTqq

— Jenni Tabler, PhD (@jenni_tabler) September 4, 2022