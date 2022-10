Jueza pone en pausa el juicio entre Elon Musk y Twitter

El valor de la compra de Twitter podría superar las reservas de Argentina 1:08

Nueva York (CNN Business) -- La jueza que supervisa la disputa sobre la adquisición de Twitter por Elon Musk decidió este jueves suspender el proceso judicial hasta el 28 de octubre a raíz de una petición del CEO de Tesla, lo que significa que el juicio que debía comenzar el 17 de octubre no seguirá adelante como estaba previsto.



Twitter se había opuesto a la moción de Musk de suspender el proceso y planteó la preocupación de que no cumpliera su palabra de cerrar rápidamente el acuerdo.

"Si la transacción no se cierra antes de las 5 de la tarde del 28 de octubre de 2022, las partes tienen instrucciones de ponerse en contacto conmigo por correo electrónico esa misma tarde para obtener las fechas del juicio de noviembre de 2022", dijo la jueza, la canciller del Tribunal de Cancillería de Delaware, Kathaleen St. Judge McCormick, en la orden.

Los abogados de Elon Musk presentaron este jueves una moción para suspender los procedimientos legales en su disputa con Twitter y para eliminar del calendario del tribunal el juicio que había sido fijado para comenzar el 17 de octubre, señalando "el cambio de circunstancias que han anulado efectivamente esta acción", según una presentación judicial del jueves.

El documento judicial indica que la suspensión “depende del cierre de la transacción" y se produce luego de que Musk propusiera seguir adelante con la adquisición de Twitter, por valor de US$ 44.000 millones de dólares, en los términos originalmente acordados, después de haber pasado meses tratando de rescindir el acuerdo.

La presentación afirma que Musk está "dispuesto a cerrar la transacción a US$ 54,20 por acción, las partes de la financiación de la deuda están trabajando de forma cooperativa para financiar el cierre, y se espera que el cierre se produzca alrededor del 28 de octubre", pero la presentación también alude a la resistencia de Twitter a detener los procedimientos legales. "Twitter no acepta un sí por respuesta. Sorprendentemente, han insistido en seguir adelante con este litigio", según la carta.

publicidad

Los abogados de Twitter emitieron una respuesta tajante a la presentación de Musk. "El obstáculo para terminar este litigio no es, como dicen los demandados, que Twitter no esté dispuesto a aceptar un sí por respuesta", dice la carta. "El obstáculo es que los Demandados siguen negándose a aceptar sus obligaciones contractuales".

La respuesta de Twitter señala que durante meses, Musk ha estado intentando salirse del acuerdo y "ahora, en la víspera del juicio, los Demandados declaran que tienen la intención de cerrar el trato después de todo. 'Confía en nosotros', dicen, 'esta vez vamos en serio'".

"Hasta que los Demandados se comprometan a cerrar el trato como es debido, Twitter tiene derecho a su día en el Tribunal", afirma la carta de Twitter. "Los demandados pueden y deben cerrar el trato la próxima semana. Hasta que lo hagan, esta acción no es discutible y debe ser llevada a juicio".

Estos intercambios ofrecen la indicación más clara hasta ahora de que la financiación de Musk puede ser ahora el tema central en la disputa entre el CEO de Tesla y Twitter sobre la detención de los procedimientos legales y la finalización del acuerdo. Musk ha dicho anteriormente que pagaría la adquisición mediante una mezcla de compromisos de deuda de instituciones financieras, financiación de capital de inversores y sus propios activos.

Sin embargo, los expertos jurídicos han expresado su preocupación por la posibilidad de que los financiadores de la deuda quieran ahora retirarse del acuerdo a la luz de los recientes cambios en el mercado de la deuda y la disminución del valor de las empresas de medios sociales. Twitter, según los expertos, probablemente querría mantener el litigio como presión sobre Musk a menos que éste acepte cerrar el acuerdo con o sin la financiación de la deuda.

¿Cómo será la nueva red social de Elon Musk? 1:10

En la presentación de este jueves, el equipo legal de Musk declaró que Twitter se ha resistido a un aplazamiento del juicio basándose en la preocupación de que Musk realizó su oferta para cerrar el acuerdo contando con que recibirá financiación de la deuda, y que el pago podría fallar. "El abogado de las partes de la financiación de la deuda ha informado de que cada uno de sus clientes está preparado para cumplir con sus obligaciones", afirma la presentación de Musk.

La presentación pide al tribunal que suspenda el procedimiento y ordene a Twitter que complete el acuerdo.

"Continuar el juicio no solo es un enorme desperdicio de recursos de las partes y del tribunal, sino que socavará la capacidad de las partes para cerrar la transacción", afirma la presentación. "En lugar de permitir que las partes se centren en asegurar la financiación de la deuda necesaria para consumar la transacción y en preparar la transición del negocio, las partes seguirán distraídas completando el descubrimiento y un juicio innecesario".

En su carta de respuesta, los abogados de Twitter afirman que el equipo de Musk se ha negado "a comprometerse con cualquier fecha de cierre". Añadió que un representante de uno de los bancos establecidos para prestar a Musk testificó este jueves por la mañana que "el Sr. Musk aún no les ha enviado una notificación de préstamo y no les ha comunicado de otra manera que tiene la intención de cerrar la transacción, y mucho menos en cualquier línea de tiempo en particular".

Los abogados de Twitter añadieron: "Los demandados deberían estar organizando el cierre el lunes 10 de octubre".

A primera hora del jueves, los abogados de Musk y Twitter acordaron posponer el testimonio del CEO de Tesla en la lucha judicial, dijo a CNN una fuente familiarizada con las negociaciones. Estaba previsto que el testimonio de Musk comenzara este jueves, según una notificación presentada a principios de esta semana. No está claro si se ha fijado una nueva fecha para la declaración de Musk, pero Twitter podría terminar presionando para completarla a principios de la próxima semana si no se llega a un acuerdo.

Hasta este miércoles, las dos partes aún no habían llegado a un acuerdo para cerrar la adquisición, dijo una fuente independiente a CNN. Jude McCormick, la jueza que supervisa el litigio, dijo el miércoles que ninguna de las partes había solicitado la suspensión del procedimiento y que ella seguía preparándose para el juicio que comenzará el 17 de octubre.

Este jueves, McCormick presentó una carta a ambas partes en la que establecía los plazos para responder a las mociones de descubrimiento, señalando que el "juicio se acerca rápidamente".