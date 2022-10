Biden tiene un gran problema con el petróleo. Esto es lo que necesitas saber sobre la decisión de la OPEP+ de recortar la producción de crudo

OPEP+ reducirá producción en octubre 1:05

(CNN) -- A solo unas semanas de las elecciones intermedias de noviembre, cuatro letras persiguen al presidente Joe Biden y los demócratas: OPEP.

La semana pasada, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, encabezados por Arabia Saudita y Rusia, dijeron que recortarán la producción de petróleo en 2 millones de barriles por día, el mayor recorte desde el comienzo de la pandemia, en una medida que amenaza con hacer subir los precios de la gasolina apenas unas semanas antes de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos.

El grupo anunció el recorte de producción luego de su primera reunión en persona desde marzo de 2020. La reducción equivale a aproximadamente el 2% de la demanda mundial de petróleo.

El gobierno del presidente Joe Biden criticó la decisión en un comunicado, calificándola de “miope” y diciendo que es dañina para algunos países que ya luchan contra los elevados precios de la energía.

Los cortes de producción comenzarán en noviembre. La OPEP+, que combina países de la OPEP y aliados como Rusia, se reunirá nuevamente en diciembre de este año.

¿Y ahora qué?

Para conocer una perspectiva de la decisión de la OPEP+ y entender mejor cómo afecta a todo el mundo, recurrimos a Hossein Askari, que enseña negocios internacionales en la Universidad George Washington.

CNN: ¿Puede explicarnos esta reciente decisión de la OPEP? ¿Qué está pasando exactamente?

Askari: Cuando comenzó la guerra en Ucrania, lamento decírselo a tu audiencia, Estados Unidos no estaba muy bien preparado para lo que iba a hacer. Sancionó a Rusia por esto y por aquello. Y entonces el precio del petróleo comenzó a subir. Y al mismo tiempo, Estados Unidos realmente impuso sanciones al petróleo ruso, no al gas, al petróleo. Y así había menos petróleo ruso en los mercados occidentales.

De hecho, Rusia empezó a vender su petróleo cada vez más a China y a la India, y a reducir sus precios a esos países. Entonces comprarían petróleo ruso, pero había escasez de petróleo.

Otra razón por la que se había desarrollado la escasez era que Estados Unidos básicamente sancionaba como un vaquero loco, si se me permite decir eso. Ha sancionado a Venezuela durante muchos años.

Pero Arabia Saudita, con el nuevo gobernante efectivo que se conoce como MBS (Mohamed bin Salmán), se ha encariñado con Putin. Entonces, cuando el presidente Biden fue y lo vio hace unos meses y le pidió que aumentara la producción de petróleo, lamento decir esto, tengo que incluir esta parte de la política, creo que Estados Unidos realmente se avergonzó al hacer eso.

Por supuesto, MBS no respondió positivamente. Pero ahora, de hecho, se ha pasado de la raya. Ha acordado dentro de la OPEP, y por supuesto es el principal vocero de la OPEP con Rusia, que harán recortes.

CNN: ¿Qué significa la decisión de la OPEP para el estadounidense promedio?

Askari: Desde donde estamos ahora, los precios del petróleo crudo para fin de año, supongo, como máximo, subirán US$ 5 por barril. Ahora, mucha gente piensa que van a subir más que eso. No lo creo, porque creo que la economía mundial va a crecer menos y creo que vamos a ver algo de petróleo venezolano en el mercado, y creo que podemos ver algunos acuerdos para que pueda haber más petróleo iraní en el mercado.

Para la gasolina, creo que los estadounidenses pueden ver que tal vez los precios aumenten desde donde están hoy, si no sucede nada más, en otros 30 a 50 centavos por galón.

Sin embargo, también hay otro problema para los estadounidenses que es el combustible para calefacción en el hogar, y que también puede aumentar. Entonces, para el estadounidense promedio, van a pagar, pase lo que pase, algo más por galón de gasolina en las estaciones de servicio. Y creo que va a haber un mayor impacto, de hecho, en el combustible con el que calientan sus casas. Así que va a presionar al estadounidense promedio. No hay dos formas de hacerlo.

CNN:¿Qué debe hacer Estados Unidos ahora con el tema del petróleo?

Askari: Creo que Estados Unidos debería ser mucho, mucho más duro con Arabia Saudita porque nos hemos esforzado al máximo para acomodarlos en todos los sentidos. Y hemos mirado para otro lado con lo que han hecho. Y ahora es el momento de ser duro. Ellos han sido duros con nosotros. Creo que el presidente de Estados Unidos debería ser duro con Arabia Saudita.

CNN: ¿Qué más puede hacer Estados Unidos para ayudar con los precios del petróleo en el plazo inmediato?

Askari: Creo que, sin duda, esta administración tiene muy mala relación con las empresas petroleras y energéticas estadounidenses. Creo que debería haber más cooperación tras bambalinas con las compañías petroleras y la administración porque realmente se necesita que cooperen ahora.

Sé que mucha gente no cree en el fracking, pero tal vez sea hora de hacer más fracking. Tal vez sea hora de aumentar la producción. También pueden aumentar la producción en otros lugares. Creo que eso sería extremadamente, extremadamente útil.

Y creo que las compañías petroleras de Estados Unidos —y no apoyo a las compañías petroleras, no me malinterpreten— pero creo que sienten que la administración básicamente solo quiere sacarlos del negocio.

CNN: ¿Algo más que le gustaría agregar?

Askari: Algunas personas piensan que las decisiones de la OPEP son puramente económicas. Algunas personas piensan puramente política. Siempre ha sido ambas cosas, especialmente para Arabia Saudita.

En realidad, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están impulsando la decisión de la OPEP. Creo que los estadounidenses deberían entender que no son los otros miembros, no es Nigeria o Irán. Siento que los estadounidenses deben entender quiénes son nuestros amigos y quiénes no lo son.