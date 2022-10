Presidenta del Concejo municipal de Los Ángeles se disculpa después de supuestamente hacer comentarios racistas en un audio filtrado

(CNN) -- La presidenta del Concejo Municipal de Los Ángeles, Nury Martínez, se disculpó después de supuestamente hacer comentarios racistas hacia un miembro del concejo y su hijo negro.

“En un momento de intensa frustración e ira, dejé que la situación me abrumara y me hago responsable de estos comentarios. Lamento lo que pasó”, dijo Martínez en un comunicado a CNN.

Los comentarios formaban parte de un audio filtrado que se publicó de forma anónima en Reddit y que obtuvo el diario The Los Angeles Times. Según el periódico, el audio detalla una conversación entre Martínez, los concejales Gil Cedillo y Kevin de León y el presidente de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles, Ron Herrera.

Gran parte de la conversación se centró en los mapas propuestos por la comisión de redistribución de distritos de la ciudad y la frustración de los concejales con ellos, así como la necesidad de “garantizar que los distritos mayoritariamente latinos no perdieran activos económicos” en el proceso que no tiene precedentes en 10 años, según el periódico.

Los concejales luego hablaron sobre el concejal Mike Bonin, un hombre blanco. En los clips del audio filtrado publicado por el diario The Los Ángeles Times, se escucha a Martínez contar una conversación y dice: "Bonin cree que es un ma***** negro".

Según el periódico, Martínez dice que Bonin apareció con su hijo en una carroza en un desfile del Día de Martin Luther King Jr. y “manejó a su joven hijo negro como si fuera un accesorio”.

Los Ángeles Times informó que Martínez también dijo del hijo de Bonin, “parece changuito”, o “Es como un mono”.

En el audio filtrado, también se puede escuchar a Martínez hablando sobre el supuesto mal comportamiento del hijo de Bonin durante el desfile.

“Lo están criando como a un niño blanco”, dijo Martínez en el audio publicado por The Times. “Pensé, este chico necesita una paliza. Déjame llevarlo a la vuelta de la esquina y luego lo traeré de vuelta”.

El audio, según el diario, fue parte de una conversación que tuvo lugar en octubre de 2021. CNN no ha podido verificar la grabación de audio.

El audio aparece pocas semanas antes de las elecciones del 8 de noviembre que decidirán el próximo alcalde de Los Ángeles y varios escaños en el concejo municipal. No está claro quién grabó el audio.

“El contexto de esta conversación fue la preocupación por el proceso de redistribución de distritos y la preocupación por el posible impacto negativo que podría tener en las comunidades de color. Mi trabajo habla por sí mismo. He trabajado duro para guiar a esta ciudad en su momento más difícil”, dijo Martínez en su declaración a CNN.

Bonin y su esposo, Sean Arian, ahora le están pidiendo al Concejo Municipal que destituya a Martínez como presidenta del concejo y dicen que ella debe renunciar a su cargo.

“Estamos consternados, enojados y absolutamente disgustados porque Nury Martínez atacó a nuestro hijo con terribles insultos racistas y habló sobre su deseo de dañarlo físicamente. Es vil, abominable y completamente vergonzoso”, dijo la pareja en un comunicado conjunto.

Our family statement about today's ugly and hateful news. pic.twitter.com/0fPPXwsS5B

— Mike Bonin (@mikebonin) October 9, 2022