Cuerpos desmembrados extraídos del río Oklahoma son de 4 hombres desaparecidos

En el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior izquierda: Billy Chastain, Mark Chastain, Mike Sparks y Alex Stevens, todos de Okmulgee, se ven en esta imagen sin fecha proporcionada por la policía de Okmulgee.

(CNN) -- La investigación sobre la desaparición de de cuatro hombres después de salir en bicicleta de una casa en Okmulgee, Oklahoma, la semana pasada es ahora una investigación de asesinato, dijo el jefe de policía local, después de que cuatro cuerpos desmembrados sacados de un río fueran identificados positivamente como los hombres desaparecidos.

“Aunque la causa oficial y la forma de muerte aún están pendientes, cada víctima sufrió heridas de bala”, dijo el jefe de policía de Okmulgee, Joe Prentice, en una conferencia de prensa el lunes. “Los cuatro cuerpos fueron desmembrados antes de ser colocados en el río y eso fue lo que causó dificultad para determinar las identidades y por eso tomó tanto tiempo”.

Los cuatro hombres que vivían en Okmulgee —Mark Chastain, se 32 años ; Billy Chastain, de 30; Mike Sparks, de 32; y Alex Stevens, de 29 años —fueron reportados como desaparecidos por familiares el lunes pasado por la noche o el martes temprano, dijo previamente la policía de Okmulgee, después de salir de la casa de Billy Chastain en bicicleta alrededor de las 9 p.m. el 9 de octubre

Los investigadores ahora creen que los cuatro hombres planearon “cometer algún tipo de acto delictivo”, dijo Prentice en la conferencia de prensa del lunes, citando a un testigo que les dijo a los investigadores que habían sido invitados a unirse y “dar un golpe lo suficientemente grande para todos ellos”.

“Esa es una terminología común para involucrarse en algún tipo de comportamiento delictivo, pero no sabemos qué estaban planeando o dónde planeaban hacerlo”, dijo Prentice.

Además, la policía registró un depósito de chatarra el sábado en Okmulgee, dijo Prentice. Si bien “no se observó nada notable” en el interior, Prentice dijo que se encontró “evidencia de un evento violento” en una propiedad contigua.

Prentice dijo que hay una persona de interés, pero no se han presentado cargos. La persona de interés desapareció el sábado por la noche y podría tener tendencias suicidas, dijo Prentice.

Los cuatro cuerpos fueron encontrados el viernes después de que un transeúnte llamara a la policía porque vio algo sospechoso. Prentice fue notificado sobre las identificaciones positivas el domingo por la noche, dijo el lunes, y también se notificó a las familias de los cuatro hombres. Parecían resignarse al hecho de que los cuerpos eran sus seres queridos, dijo Prentice, pero la noticia de que habían sido desmembrados fue "obviamente un shock".

La policía no ha recuperado ninguna bicicleta ni el arma utilizada en los asesinatos.

“He trabajado en más de 80 asesinatos en mi carrera. He trabajado en asesinatos con múltiples víctimas. He trabajado en desmembramientos, pero este caso involucra el mayor número de víctimas y es un evento muy violento”, dijo Prentice. “Así que no puedo decir que nunca haya trabajado en algo así, pero está en lo más fuerte”.