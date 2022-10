Sunak advierte en su primer discurso sobre la "profunda crisis económica" en el Reino Unido y reconoce que "se cometieron errores"

Rishi Sunak en su discurso como primer ministro: "Vienen tiempos difíciles" 1:58

(CNN Español) -- Rishi Sunak acaba de asumir como primer ministro del Reino Unido por el Partido Conservador, tras la caótica salida de su predecesora Liz Truss, y en su primer discurso, advirtió este martes sobre la "profunda crisis económica" que afecta al país y aseguró que "se cometieron algunos errores" en el anterior gobierno.

"Ahora mismo, nuestro país se enfrenta a una profunda crisis económica. Las secuelas del covid-19 aún persisten. La guerra de Putin en Ucrania ha desestabilizado los mercados energéticos y las cadenas de suministro en todo el mundo", dijo Sunak

"Colocaré la estabilidad económica y la confianza en el centro de la agenda de este gobierno. Esto significará que habrá decisiones difíciles", prometió.

Sunak, de ascendencia india y religión hindú, fue nombrado este martes por el rey Carlos III luego de ganar la elección interna de su partido para la sucesión. Reemplaza de esta manera a Truss, quien renunció menos de dos meses después de asumir el cargo y tras crear un enorme caos con sus medidas económicas de reducción de impuestos a las corporaciones en medio de la crisis.

"Se cometieron algunos errores"

"No se equivocó al querer mejorar el crecimiento de este país. Es un objetivo noble y admiré su inquietud por crear un cambio. Pero se cometieron algunos errores. No por mala voluntad o malas intenciones. Todo lo contrario, pero errores al fin y al cabo. Y he sido elegido como líder de mi partido, y su primer ministro en parte, para arreglarlos. Y ese trabajo comienza inmediatamente", dijo Sunak sobre Truss.

"El gobierno que yo dirija no dejará a la próxima generación, sus hijos y nietos, una deuda que saldar que no hayamos podido nosotros mismos. Uniré a nuestro país, no con palabras sino con acciones", agregó.

Durante la pandemia de covid-19, Sunak, un exbanquero multimillonario, fue ministro de Finanzas, y ya había manifestado sus intenciones de ser primer ministro durante la elección interna de Truss, que a su vez tuvo lugar tras la renuncia de Boris Johnson como primer ministro.

Sobre Johnson, con quien Sunak mantiene una relación difícil, dijo que siempre le estará agradecido por sus "increíbles logros", y que atesoraba su "calidez y generosidad de espíritu".

"Sé que estará de acuerdo en que el mandato que mi partido ganó en 2019 no es propiedad exclusiva de un solo individuo".

"Este gobierno tendrá integridad"

Sunak, la tercera persona en ocupar el cargo de primer ministro en menos de tres meses, se enfrenta a numerosas dificultades políticas además de la crisis económica, con enemigos en cada rincón. incluyendo al mismo Johnson, y frente al edificio de gobierno en Downing Street dijo que "cuando se presenta la oportunidad de servir, no puedes cuestionar el momento, sólo tu voluntad".

"Trabajaré día a día para cumplir mis compromisos con ustedes. Este gobierno tendrá integridad, profesionalidad y responsabilidad en todos los niveles", agregó, en referencia a los escándalos que tuvieron lugar durante el gobierno de Johnson.

"La confianza se gana, y yo me ganaré la suya. Entiendo también que tengo trabajo que hacer para recuperar la confianza después de todo lo que ha pasado", añadió después.

El flamante primer ministro también se refirió brevemente a la guerra en Ucrania en su discurso, asegurando que llega al poder "en medio de una terrible guerra que debe ser llevada a buen término".

"Entiendo lo difícil que es este momento", dijo al cierre. "Así que estoy aquí ante ustedes, listo para guiar a nuestro país hacia el futuro. Para poner sus necesidades por encima de la política. Para tender la mano y construir un gobierno que represente las mejores tradiciones de mi partido. Juntos podemos lograr cosas increíbles".

Con información de Lauren Said-Moorhouse y Ivana Kottasová.