8 consejos de ahorro para viajeros en estos tiempos de crisis económica

(CNN) -- Justo cuando estábamos saliendo de un largo periodo de confinamientos y restricciones por la pandemia, los precios mundiales del petróleo subieron estrepitosamente.



Esto afectó los pecios de los vuelos debido al combustible para aviones y el costo de llenar el tanque del auto para un viaje por carretera.

Ahora, las tasas de interés han subido en todo el mundo en un esfuerzo por combatir la inflación. Y eso incluye los precios de los hoteles, que han aumentado un 10% o más en muchos destinos populares.

Sin embargo, estos efectos no se sienten por igual, y los cambios de moneda pueden amplificarlos o disminuirlos. Si ganas en dólares estadounidenses, el mundo entero está de rebajas en este momento. Sin embargo, si ganas en yenes japoneses o libras esterlinas, gastarás más de lo que hubieras gastado hace un año en la mayoría de los lugares fuera de tu país.

Sin embargo, independientemente de lo que ocurra en el mundo de las macrofinanzas, los turistas expertos pueden encontrar la manera de viajar bien por menos dinero ajustando sus estrategias. Siguiendo estos consejos, puedes mantener tu presupuesto de viaje bajo control para esas vacaciones que tanto necesitas.

Encuentra una buena oferta de vuelo y luego elige el destino

Muchos vacacionistas eligen un destino que quieren visitar, sin investigar demasiado, y luego tratan de ajustar los precios a su presupuesto actual. Una mejor estrategia es averiguar dónde están las ofertas de vuelos baratos y luego convertir una de esas opciones en el destino vacacional.

Hay muchas empresas especializadas en encontrar ofertas, como Scott's Cheap Flights y Secret Flying. Estas requieren que te abalances sobre las oportunidades temporales. La forma de hacerlo a la carta consiste en introducir el aeropuerto de origen en Google Flights, elegir una fecha y dejar el destino en blanco. Aparecerá un mapa del mundo con el precio del vuelo inicial a cualquier lugar del planeta. Puedes jugar con las fechas o elegir una opción flexible para encontrar el momento óptimo para volar.

Escogiendo una semana al azar dentro de un mes, encontré ofertas de ida y vuelta como Denver a Miami por US$ 314, Londres a Marrakech por US$ 81 y Bombay a Bangkok por US$ 263.

Ir a un lugar con precios históricamente atractivos

Algunos destinos de todo el mundo son más baratos que nunca gracias a las devaluaciones de la moneda u otros problemas financieros. Se puede visitar Estambul y Capadocia en Turquía, explorar la Patagonia y Buenos Aires en Argentina, o navegar por el Nilo entre antiguas ruinas en Egipto.

El ahorro será más drástico para los estadounidenses en una lista más amplia de países, pero los europeos que han visto caer su propia moneda seguirán encontrando tarifas más bajas para los viajeros que hace un año en los mencionados anteriormente, más Hungría, Laos y Corea del Sur. (Una buena forma de calibrar esto es comprobar los tipos de cambio históricos con un sitio como FXTOP.com).

Mantén las comisiones al mínimo

Evita la "muerte por 1.000 cortes" que las instituciones financieras del mundo pueden infligirte cuando utilizas una tarjeta de crédito o débito fuera de casa.

Asegúrate de tener al menos una tarjeta de crédito que no cobre comisiones por transacciones en el extranjero y, en el mejor de los casos, utiliza una tarjeta de débito que no cobre comisiones por retirar dinero del cajero automático.

Algunas tarjetas de débito, como las de Schwab, Fidelity y Capital One, incluso reembolsan los gastos locales.

Otras, como algunas de Scotiabank, HSBC y Citi, forman parte de redes internacionales en las que los titulares de las cuentas pueden utilizar los cajeros afiliados en el extranjero sin pagar doble comisión.

En la mayoría de los casos, obtendrás la mejor tarifa si utilizas una tarjeta de crédito o débito en la moneda local (rechaza cualquier oferta de convertir los cargos a tu moneda de origen). Sin embargo, las reglas son diferentes en Argentina, donde existe una "tasa azul" de la calle para los dólares o euros que es mucho más ventajosa que la tasa oficial.

Juega bien el truco de los hoteles y departamentos de alquiler

A veces son los hoteles los que ofrecen las mejores ofertas y otras veces los alquileres vacacionales, así que hay que comparar.

Las ventajas pueden variar bastante según la ubicación y si realmente necesitas una cocina.

En algunas ciudades se cobran muchas tasas por los alquileres y en algunos países (como Tailandia y Vietnam) puede resultar más barato salir a comer fuera que cocinar uno mismo.

Sea cual sea el camino que elijas, presta mucha atención a lo que dicen los huéspedes anteriores, sobre todo en servicios como Airbnb y Booking.com, donde solo los clientes que se han alojado allí pueden dejar una reseña.

Revisa ofertas de transporte

La proliferación de aerolíneas de bajo costo en todo el mundo ha hecho que sea mucho más barato volar dentro de una región, como el sudeste asiático y Europa, o dentro de un país con mucha competencia aérea nacional, como Estados Unidos y México.

Así que puede tener sentido encontrar un vuelo de larga distancia razonable a un lugar y luego tomar una aerolínea de bajo costo (o en Europa, un tren) hasta el siguiente país al que realmente querías ir.

Investiga en lugar de aceptar la ruta más obvia.

Salir de las zonas turísticas a la hora de comer

Si quieres comer lo que comen los locales y pagar lo que ellos pagan, sal de la zona donde están todos los turistas y empieza a explorar. El simple hecho de caminar 15 minutos en cualquier dirección o tomar el metro unas cuantas paradas puede suponer una gran diferencia en cualquier ciudad llena de visitantes extranjeros, desde Praga hasta Venecia o Puerto Vallarta.

Es probable que gastes menos y disfrutes de comidas y experiencias más auténticas.

Descarga una aplicación como Google Translate en tu teléfono y podrás descifrar también los menús en otro idioma.

Intenta viajar fuera de la temporada alta

Recuerda: nunca es temporada alta en todas partes a la vez.

Evitar la temporada alta es más fácil de decir que de hacer si eres una familia que tiene que lidiar con los horarios escolares, pero nunca es temporada alta en todas partes a la vez.

En primer lugar, las vacaciones en el hemisferio sur tienen lugar en una época del año diferente a la del norte, y además algunos destinos tropicales son más lentos en verano porque hay más lluvia.

Destinos populares como México, Belice y Sudáfrica están menos ocupados entre junio y septiembre que en el primer trimestre del año.

El momento ideal en muchos lugares populares es la "temporada media". Es cuando el tiempo sigue siendo agradable pero las hordas no están en la ciudad, como en mayo en el Caribe o en octubre en Europa.

Trata de conseguir vuelos y habitaciones gratis con tus tarjetas

¿Qué ganas cuando pagas artículos con tu tarjeta de crédito? La mayoría de las aerolíneas y cadenas hoteleras tienen una tarjeta de fidelización de marca a través de Mastercard, Visa o Amex que te hace ganar lo suficiente con la bonificación de inscripción para conseguir un vuelo gratis o varias noches de hotel.

Además, los puntos se van sumando a medida que se utiliza la tarjeta. Estas ventajas pueden reducir drásticamente el costo de las vacaciones, incluso si te limitas a gastar lo mismo que siempre, pasando las facturas y los gastos habituales por la tarjeta (y pagándolos).

Los estadounidenses son los que más opciones tienen para este "travel hacking", pero los canadienses pueden aprovechar múltiples programas de aerolíneas y hoteles a través de Amex, CIBC o Scotiabank. Los europeos tienen opciones de tarjetas bancarias con varias aerolíneas, como Iberia, Aer Lingus, Lufthansa y Air France. Los australianos tienen acceso a tarjetas que acumulan puntos en Cathay Pacific, Qantas y otras.

Aunque la inflación, los precios del combustible y las tasas de cambio siempre cambian, estas estrategias de ahorro en los viajes te ayudarán a aprovechar esa escapada cuando tengas oportunidad, sin reventar tu presupuesto en el proceso.