Elon Musk quiere que los usuarios de Twitter paguen por cuentas verificadas. Esto podría crear nuevos dolores de cabeza para la compañía

Nueva York (CNN Business) -- En 2009, después de que Twitter fuera demandado por el entonces manager de los St. Louis Cardinals, Tony La Russa, por ser suplantado en la plataforma, la joven compañía introdujo una nueva característica: una marca de verificación azul y blanca.

La marca de verificación indicaba que Twitter había verificado las cuentas de artistas, atletas, funcionarios y agencias gubernamentales y otras figuras públicas. La opción, que comenzó con planes para verificar a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), se presentó como una protección para las personas en riesgo de que sus cuentas fueran suplantadas de manera fraudulenta y como un beneficio para todos los usuarios: un medio para que las personas sepan que pueden confiar en la información que comparten figuras prominentes.

Pronto se convirtió en una de las características distintivas de la plataforma, copiada por rivales como Facebook, y creó un nuevo tipo de prestigio cultural para quienes la recibieron. Ahora, el nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, está buscando cambiar la forma en que funciona esta verificación, con la posibilidad no solo de cambiar quién recibe una codiciada marca de verificación azul, sino también de crear nuevos dolores de cabeza para los usuarios a la hora de detectar actividades falsas y fraudulentas en la plataforma.

Musk confirmó esta semana que está trabajando para lanzar una versión actualizada del servicio de suscripción Twitter Blue de la compañía en el que cualquier usuario puede pagar US$ 8 por mes para obtener o permanecer verificado. El hombre más rico del mundo también ha utilizado un lenguaje populista, enmarcando el movimiento como una forma de romper el "sistema feudal actual de Twitter para quién tiene o no tiene una marca de verificación azul".

Si los usuarios compran, el plan podría ser un nuevo motor de ingresos para Twitter, algo que Musk necesita luego de su adquisición de la compañía por US$ 44.000 millones, que se financió en parte con deuda. También ha sugerido que verificar más usuarios, humanos reales, podría ayudar a abordar la prevalencia de cuentas falsas y de spam que supuestamente le preocupaban durante su esfuerzo de meses para salir del acuerdo de adquisición.

La lógica parece ser algo así: al exigir a los usuarios que paguen por la verificación, utilizando una cuenta bancaria o tarjeta de crédito, se crearía una barrera de entrada más alta para las cuentas no autenticadas. Musk dijo en un tuit este miércoles que si las cuentas verificadas bajo su nuevo sistema se involucran en “correo no deseado/estafa/suplantación de identidad, serán suspendidas, ¡pero Twitter se quedará con su dinero!”. Y dijo que crearía una etiqueta separada que aparecería bajo el nombre de figuras públicas, similar a como Twitter ya identifica a funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones de medios estatales.

Pero la medida podría desincentivar la verificación de ciertas cuentas destacadas, lo que dificultaría que los usuarios determinen cuáles son autenticadas. Y tampoco está claro si evitará la actividad no autenticada y de bots.

“De hecho, esto está convirtiendo a Twitter en un sistema de pago por jugar, y sabemos que los propagandistas, las personas que trabajan para difundir desinformación y otras formas de manipulación a través de Twitter, están muy dispuestas y son capaces de financiar sus operaciones”, dijo Samuel Woolley, profesor asistente de la Escuela de Información de la Universidad de Texas y autor del libro “Bots”.

“La mayoría de los propagandistas que más preocupan a las empresas de redes sociales, como el gobierno ruso, el gobierno chino, los grupos extremistas, tienen muchos recursos”, dijo.

Actualmente, dijo Woolley, para superar el requisito de verificación de Twitter en el que los usuarios tienen que vincular un número de teléfono celular a su cuenta, los delincuentes "compraron miles de teléfonos inteligentes y los pusieron en estantes... y eso es un esfuerzo mucho más costoso que pagar una tarifa de verificación de US$ 8”. En teoría, una persona también podría pagar para verificar una cuenta y luego permitir que una computadora la utilice, creando así una cuenta verificada automatizada (o “bot”).

Puede haber otros factores que complican. Los usuarios pueden tener inquietudes sobre la entrega de su información bancaria o de tarjeta de crédito a una empresa que supuestamente tiene importantes vulnerabilidades de seguridad, según la acusación de un denunciante de la empresa de hace unos meses. En muchas partes del mundo, las personas no tienen fácil acceso a los servicios bancarios. Y muchos usuarios habituales de Twitter que no están preocupados por ser suplantados y no les importa la "influencia" de Twitter, simplemente no les importa pagar un marca de verificación azul.

Tampoco está claro qué impediría que alguien cree y pague para verificar una cuenta haciéndose pasar por otra persona de manera fraudulenta, lo que socavaría el propósito original de la función. No es difícil imaginar a alguien pagando para verificarse como agente de atención al cliente de una empresa en particular y luego usar la credibilidad que proviene de tener una marca de verificación azul para estafar a los clientes desprevenidos.

Twitter no respondió de inmediato a las preguntas sobre el plan, incluida la forma en que evitaría tal suplantación.

Musk ha dicho que su objetivo al comprar Twitter es reforzar la "libertad de expresión", pero a algunos les preocupa que la nueva opción de suscripción pueda crear un sistema de voz de dos niveles, basado en quién puede pagar y quién no. Con el nuevo plan, por ejemplo, los suscriptores tendrían prioridad en las respuestas, menciones y búsquedas, así como la capacidad de publicar contenido de audio y video más largo y recibir la mitad de anuncios que los usuarios gratuitos, según Musk.

“Realmente estás diciendo que la libertad de expresión de las personas que pagan es más importante que la libertad de expresión de las personas que no pueden”, dijo Jessica Gonzales, codirectora ejecutiva de responsabilidad de los medios Free Press, quien formaba parte de un grupo de ciudadanos líderes de la sociedad que se reunieron con Musk a principios de esta semana para discutir la moderación de contenido y una reciente oleada de retórica de odio en la plataforma. “De hecho, le dije… que creo que US$ 8 al mes es muy problemático”.

La actualización de suscripción propuesta ha sido criticada por varios usuarios de Twitter de alto perfil, incluido el autor Stephen King y la representante Alexandria Ocasio Cortez. "Riéndome de un multimillonario que intenta seriamente venderle a la gente la idea de que la 'libertad de expresión' es en realidad un plan de suscripción de US$ 8 / mes", dijo Ocasio Cortez en un tuit este miércoles.

Musk respondió este miércoles a los críticos del plan, diciendo en un tuit: “A todos los que se quejan, continúen quejándose, pero costará US$ 8”.

–Jennifer Korn de CNN contribuyó a este reporte.