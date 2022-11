Reportan al menos 15 tornados en Texas, Arkansas y Oklahoma: esto es lo que sabemos

Mira las sorprendentes imágenes de un tornado en Texas 0:39

(CNN) –– En un recuento preliminar de los tornados que ocurrieron en la tarde y noche de este viernes, el Centro de Predicción de Tormentas registró nueve en Texas, cuatro en Arkansas y uno en Oklahoma, para un total de 15.

Por el momento, se reporta una persona muerta en el condado de McCurtain, Oklahoma, según el gerente de emergencias Cody McDaniel. En una conversación telefónica, McDaniel le indicó a CNN que están buscando a "múltiples personas desaparecidas" y heridas, después de que un posible tornado atravesara el condado. "No es bueno" señaló y añadió que están tratando de controlar la situación. McCurtain se encuentra en la parte sureste del estado.

También se reportó una mujer herida en el condado de Choctaw, Oklahoma, cerca de la frontera con Texas. De acuerdo a Lewis Collins, voluntario de la Oficina de Manejo de Emergencias de Choctaw, un árbol le cayó encima a la mujer cuando ella se dirigía a un refugio contra tormentas. Collins dice que estuvo inmovilizada por poco tiempo. Había funcionarios cerca que pudieron liberarla.

La mayoría de los nueve tornados en Texas ocurrieron a lo largo de la frontera de Red River con Oklahoma. Por el momento, se reportan daños generalizados en el condado de Lamar, Texas, justo al oeste de París, y en Sulphur Springs en el condado de Hopkins, Texas. También se produjeron daños significativos en Isabell, en el condado de McCurtain, Oklahoma.

Por su parte, la ciudad de New Boston, Texas, empezó a limpiar los estragos que dejaron las tormentas del viernes, dijo a CNN el alcalde Ron Humphrey. “Árboles caídos, techos arrancados y algunas casas con más daños”, dijo Humphrey por correo electrónico. “Hasta ahora no he tenido ningún reporte de heridos”. New Boston está al oeste del área Texarkana a lo largo de la Interestatal 30, junto al Red River Army Depot.

Con información de Amanda Musa y Andy Rose, de CNN.