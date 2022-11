Ashton Kutcher y otras 50.000 personas correrán el maratón de Nueva York el domingo

Maratón de Boston permitirá corredores no binarios 0:45

(CNN) -- Si estás pensando en participar del maratón de la ciudad de Nueva York este domingo, un aviso: podrías correr junto al actor Ashton Kutcher.

Kutcher, de 44 años, usará el maratón como una oportunidad para recaudar fondos para Thorn, la organización que fundó junto a Demi Moore en 2012 para combatir el tráfico sexual de niños, según publicó en su cuenta de Instagram.

La estrella de "That '70s Show" había recaudado hasta el sábado más de US$ 1.000.000 para la organización sin fines, según un sitio web dedicado a su recaudación de fondos.

Kutcher es parte de un equipo de 100 corredores de maratón que se han comprometido a recaudar fondos para Thorn, dice el sitio web. La organización se centra en el uso de la tecnología para identificar imágenes de abuso infantil.

“Necesitamos su ayuda”, dice Kutcher en un video publicado en el sitio web. “Cada dólar que recaudemos se destinará a construir estas herramientas, para que algún día, esos niños que están ahí afuera, siendo abusados, puedan tener la oportunidad de simplemente ser niños”.

publicidad

Kutcher también se asoció con la empresa Peloton. Agradeció a los entrenadores de Peloton Becs Gentry y Alex Toussaint por ayudarlo a prepararse para la carrera de 26.2 millas (unos 42 kilómetros).

Kutcher, junto con alrededor de 50.000 otros corredores, recorrerá los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, comenzando en Staten Island y terminando en el Central Park.

Y él no es la única celebridad que participará del maratón. La actriz Ellie Kemper, la estrella de "Bachelor" Matt James y el ex corredor de los New York Giants, Tiki Barber, también informaron en sus redes sociales que participarán de la carrera.