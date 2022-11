El mundo de las criptodivisas está en caos mientras FTX se tambalea al borde de la bancarrota

Sam Bankman-Fried ya no figura en lista de multimillonarios 1:18

Nueva York (CNN Business) -- En menos de una semana, un empresario de 30 años que alguna vez fue aclamado como un J.P. Morgan moderno vio cómo su imperio digital, incluidos miles de millones de su propia fortuna, se evaporaba en una espiral mortal que sacudió los cimientos de la criptoindustria de un billón de dólares.

El jueves, Sam Bankman-Fried, emitió un mea culpa: "Lo siento. Eso es lo más importante. Lo j**í y debería haberlo hecho mejor", dijo Bankman-Fried en un largo hilo de Twitter disculpándose con los inversores y clientes de FTX, la plataforma de intercambio que fundó en 2019.

Las fallas no son infrecuentes en el mundo turbio y en gran parte no regulado de las criptomonedas, pero FTX no es una startup de criptomonedas promedio. Su casi colapso esta semana representa un posible punto de inflexión para una industria que, según muchos críticos, ha sido rechazada durante demasiado tiempo.

Entonces, ¿qué pasó con FTX y por qué todo el mundo criptográfico se está volviendo loco por eso? Todavía hay muchas incertidumbres, pero esto es lo que sabemos.

Finanzas sospechosas

La semana pasada, el sitio web de criptonoticias CoinDesk publicó un artículo basado en un documento financiero filtrado del fondo de cobertura de Bankman-Fried, Alameda Research.

El informe sugirió que el negocio de Alameda descansaba sobre una base financiera inestable. Es decir, que la mayor parte de sus activos se encuentran en FTT, un token digital acuñado por la empresa hermana de Alameda, FTX. Esa fue una señal de alerta para los inversores, ya que las empresas estaban, al menos en papel, separadas. Sin embargo, las tenencias desproporcionadas del token por parte de Alameda sugirieron que los dos estaban estrechamente vinculados.

El domingo, el CEO de Binance, el rival mucho más grande de FTX, dijo que su compañía estaba liquidando US$ 580 millones en tenencias de FTX. Eso desencadenó una tormenta de retiros y FTX no tenía el dinero para facilitar.

Una alianza entre rivales

Para el lunes, las preocupaciones sobre Alameda y FTX se habían filtrado en el criptomercado más amplio. Pero Bankman-Fried se mostró desafiante y tuiteó que FTX y sus activos estaban "bien". También discutió con el CEO de Binance, Changpeng Zhao, cuyo tuit impulsó la corrida de los depósitos de FTX.

Claramente había mala sangre entre los dos, por lo que sorprendió a la industria cuando la pareja anunció el martes un acuerdo tentativo para que Binance rescatara a FTX.

“Esta tarde, FTX solicitó nuestra ayuda”, tuiteó Zhao, y señaló que había una “crisis de liquidez significativa” en la empresa y que Binance tendría que realizar la debida diligencia corporativa antes de seguir adelante con cualquier acuerdo.

Sin embargo, casi inmediatamente después de echar un vistazo debajo del capó, Binance comenzó a dar marcha atrás.

Mientras tanto, la fortuna personal de Bankman-Fried también se derrumbó. Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, el patrimonio neto de Bankman-Fried se desplomó un 94% en un solo día, de más de US$ 15.000 millones a poco menos de US$ 1.000 millones, la mayor pérdida en un día jamás registrada por el índice. (La estimación de su riqueza se basó en la suposición de que Binance finalmente rescataría a FTX, donde se guardan gran parte de los activos personales de Bankman-Fried. Lo que significa que su patrimonio neto podría caer aún más).

Un giro repentino

El miércoles, las criptomonedas continuaron cayendo a medida que se extendía la ansiedad de los inversores por el rescate de FTX. Bitcoin y ether, los dos tokens más populares, alcanzaron su nivel más bajo en dos años.

La venta masiva se profundizó después de que surgieron informes de los medios de que Binance se inclinaba por alejarse del acuerdo. Efectivamente, el miércoles por la tarde, Zhao tuiteó una evaluación fulminante de los problemas de FTX:

"Al principio, nuestra esperanza era poder ayudar a los clientes de FTX a proporcionar liquidez, pero los problemas están fuera de nuestro control o capacidad de ayudar".

También aludió a las denuncias de “fondos mal manejados” e investigaciones por parte de los reguladores estadounidenses.

Binance estaba fuera. La mejor oportunidad de FTX en un salvavidas se había ido.

Control de daños en FTX

Aún no se conoce el alcance total de los problemas financieros de FTX, pero varios informes dicen que la empresa enfrenta un déficit de US$ 8.000 millones. Sin una inyección rápida de capital, según se reporta, Bankman-Fried les dijo a los inversionistas el jueves que la empresa se enfrentaba a la bancarrota.

Desde que se vino abajo el acuerdo de Binance, Bankman-Fried ha estado luchando para recaudar fondos. El jueves, tuiteó que había "varios jugadores" con los que la firma estaba en conversaciones.

“Pasamos la semana haciendo todo lo posible para aumentar la liquidez”, escribió en su hilo de disculpa. “Cada centavo” de eso, más la garantía restante, se destinará a hacer que los usuarios estén integros, seguidos por los inversores y los empleados”.

¿Cuál fue el error de FTX?

A pesar de su reputación como un portal de inversión confiable y de bajo riesgo, el negocio de FTX parece haberse construido sobre un tipo de comercio apalancado, complejo y extremadamente riesgoso.

Los clientes depositaron su dinero para participar en el comercio de criptomonedas. Pero parece que FTX, en cambio, tomó miles de millones de dólares de ese dinero y se lo prestó a su firma hermana, Alameda, para financiar esas apuestas de alto riesgo, según The Wall Street Journal.

El columnista de Bloomberg Matt Levine lo expresó de otra manera: "FTX tomó el dinero de sus clientes y lo cambió por un montón de frijoles mágicos, y ahora los frijoles no tienen valor".

Al final del día, FTX experimentó el equivalente criptográfico de una corrida bancaria clásica. Los clientes querían sacar su dinero y FTX no lo tenía.

En las finanzas tradicionales, los fondos de los clientes están protegidos por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, que asegura los depósitos. Sin embargo, la FDIC no asegura acciones ni criptomonedas, lo que deja en duda el destino de los clientes e inversores de FTX.

Uno de esos inversionistas fue el Ontario Teachers’ Pension Plan, que dijo que invirtió US$ 95 millones tanto en FTX International como en su entidad estadounidense “para obtener una exposición a pequeña escala en un área emergente en el sector de la tecnología financiera”. En un comunicado el jueves, el plan señaló que cualquier pérdida en su inversión tendría un "impacto limitado", ya que representa menos del 0,05% de sus activos netos totales.

¿Qué sigue?

El jueves, Bankman-Fried dijo que Alameda Research reduciría el comercio mientras que FTX se enfoca en la recaudación de fondos de emergencia.

Pero después de que Binance, el mayor intercambio de la industria, se resistiera a rescatar a su rival, FTX puede tener pocas opciones.

Bankman-Fried le dijo al personal en un memorando obtenido por el New York Times que FTX había mantenido conversaciones con el criptoempresario Justin Sun, quien tuiteó que está trabajando para "elaborar una solución" con FTX.

Mientras tanto, las autoridades de EE.UU., incluido el Departamento de Justicia de EE.UU. y la Comisión de Bolsa y Valores, están investigando el negocio de FTX, según Bloomberg.