¿Te despidieron? Conoce tus derechos

¿Dónde invierto la indemnización? 5:56

(CNN Business) -- La forma abrupta y brusca en que miles de empleados de Twitter fueron despedidos la semana pasada fue todo un espectáculo.



Pero también fue un útil recordatorio de que, aunque los empresarios pueden deshacerse de muchos trabajadores a su antojo (y con cero gracia), los empleados no carecen de derechos cuando son despedidos en masa.

He aquí un breve resumen de lo que los empleados deben saber.

¿Con cuánta anticipación me deben avisar de un despido?

En caso de cierre de una planta o de un despido masivo, hay que avisar con al menos 60 días de anticipación, de acuerdo con la Ley federal de Notificación de Ajustes y Reentrenamiento del Trabajador (WARN, por sus siglas en inglés). Algunos estados pueden exigir más días de anticipación: Nueva York, por ejemplo, exige 90 días. Y los estados también pueden establecer normas más estrictas que la ley federal, como exigir a los empleadores con menos trabajadores que cumplan con la Ley WARN.

Si se determina que un empresario ha infringido la Ley WARN, además de pagar las multas al Estado, tendrá que pagar hasta 60 días (o más, según el requisito del Estado) de salarios y prestaciones atrasadas a los despedidos, dependiendo de cuántos días de aviso haya dado realmente la empresa.

En este caso, "aviso" significa notificar a la comunidad en general, pero también a cada persona que va a ser despedida, dijo el abogado laboralista Michael DuPont, que es accionista gerente del bufete de abogados Wagner, Falconer & Judd, con sede en Minnesota, y que también presta servicios jurídicos a través de LegalShield.

publicidad

Si una empresa te despide de forma abrupta, se puede considerar que cumplió con la Ley WARN siempre que la fecha de entrada en vigor de tu despido sea al menos 60 días después del día en que se te notificó del despido, dijo el abogado laboralista Alex Granovsky, cofundador del bufete de abogados Granovsky & Sundaresh, con sede en Nueva York.

Técnicamente, seguirás en la nómina de la empresa y seguirás recibiendo la paga y las prestaciones en el ínterin, y luego entraría en vigor la indemnización que se te conceda.

¿A qué cantidad de indemnización tengo derecho?

Dato poco divertido: ninguna ley, federal o estatal, obliga a los empresarios a ofrecerte una indemnización cuando te despiden, a menos que tengas un sindicato o un contrato de trabajo individual que lo contemple.

Dicho esto, muchos empresarios ofrecen algún tipo de indemnización para protegerse de cualquier posible reclamación legal que puedas presentar como resultado de tu empleo o despido.

Una segunda razón por la que muchos ofrecen indemnizaciones: "La buena voluntad y la equidad con los empleados y con la comunidad en general. Ofrecer una compensación adicional en reconocimiento del momento potencialmente duro que el empleado y la comunidad [experimentarán]", dijo DuPont.

¿A qué renuncio a cambio de aceptar la indemnización?

Tu empleador querrá que renuncies a ciertos derechos a cambio de dinero.

En pocas palabras, "la empresa se cubre de todas las formas en que un exempleado puede perjudicarla", dijo Granovsky.

Por lo general, renunciará a su derecho a presentar una reclamación contra la empresa, por ejemplo, por discriminación, ambiente laboral hostil, incumplimiento de los salarios o cualquier otra supuesta infracción.

También es frecuente tener que aceptar varias cláusulas que te prohíben perjudicar a la empresa, dijo. Entre ellas se encuentran:

Cláusula de confidencialidad: esta cláusula te prohíbe compartir detalles del negocio de la empresa o incluso los términos de su acuerdo de despido.

Cláusula de no descrédito: te prohíbe hablar mal del lugar.

Cláusula de cooperación: te comprometes a ayudar a la empresa en caso de que sea demandada en el futuro por un asunto sobre el que sepas algo como resultado de tu permanencia en ella.

Cláusula de no cooperación: te prohíbe ayudar a cualquier otra persona que intente demandar a la empresa.

Cláusula de no captación: significa que no te puedes robar a los clientes o empleados de tu antiguo empleador en caso de que empieces a trabajar en otro lugar o lances tu propio negocio.

Sin embargo, la renuncia a este tipo de derechos no exime al empresario de tener que pagarte lo que ya te debe, como una pensión o las vacaciones o bajas por enfermedad ganadas. "La contraprestación ofrecida por la renuncia al derecho a demandar (...) debe ser algo de valor adicional a cualquiera de los derechos existentes del empleado", señala la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE.UU. (EEOC, por sus siglas en inglés).

¿Puedo negociar las condiciones de la indemnización?

Si crees que tienes reclamaciones legítimas contra la empresa, es casi seguro que tu empleador preferirá que no lo demandes, por lo que probablemente estará más abierto a negociar las condiciones de tu indemnización.

"Una empresa prefiere pagar US$ 100 ahora para evitar tener que pagar 150 después", dice DuPont.

Si no tienes un caso sólido que justifique la presentación de una demanda, que podrías utilizar como moneda de cambio, puedes intentar argumentar por qué tu empleador podría endulzar tu indemnización.

"Pedir está bien. Hay que preguntar. No hay nada malo en pedirlo", dice Granovsky.

Puedes pedir más meses de prestaciones sanitarias pagadas si tú o un miembro de tu familia en tu plan de seguros está luchando contra el cáncer, señaló DuPont como ejemplo. O, si eres un empleado que lleva ya un tiempo en la empresa y tienes buena reputación o tienes un conjunto de habilidades especiales que el empleador podría querer aprovechar en el futuro, podrías argumentar de forma convincente por qué la empresa debería ofrecerte algún pago adicional.

¿Debo contratar a un abogado?

Dado que el acuerdo de despido es un documento legal importante que afectará a tu futuro inmediato, puede ser útil que un abogado laboralista con experiencia en casos de despido revise la oferta de la empresa.

Si contratar a un abogado directamente es demasiado caro, puedes considerar un servicio menos costoso como LegalShield, que solo cobra unos US$ 30 al mes para tener acceso a un abogado laboralista en tu estado que pueda revisar tu oferta, asegurarse de que cumple con la ley y hacer una llamada en tu nombre a tu empleador si buscas hacer modificaciones al acuerdo.

Si tu caso es complicado e implica más acciones legales, o si tu acuerdo de despido tiene más de 15 páginas, los costos serán más altos, pero obtendrás un descuento en los honorarios por hora del abogado de tu caso.

O, si solo tienes algunas preguntas muy sencillas, algunos abogados laboralistas pueden ofrecer una consulta gratuita por teléfono.

¿Cuánto tiempo tengo para decidir si acepto una indemnización por despido?

Según las leyes federales, si tienes 40 años o más, debes recibir al menos 45 días en un despido colectivo (21 días si tu despido no es parte de un despido masivo) para decidir si firmar su acuerdo de indemnización.

En cualquiera de los casos, si aceptas la oferta, también debes disponer de un plazo de 7 días para cambiar de opinión.

Dicho esto, cada estado puede tener sus propios requisitos por encima de los requisitos mínimos federales, dijo DuPont. Por ello, consulta el sitio web del Departamento de Trabajo de tu estado para ver cuáles son sus requisitos específicos.

¿Perderé mi indemnización si vuelvo a tener ingresos?

Muchos empleadores pueden suspender las indemnizaciones si la empresa te vuelve a contratar para un nuevo puesto.

Si encuentras un trabajo en otro lugar o empiezas a trabajar por tu propia cuenta, algunas empresas pueden optar por reducir tus indemnizaciones si tu nueva fuente de ingresos es inferior a la que tenías antes.

"Pueden decir: 'Si ganas menos dinero, solo te pagaremos la diferencia’", explica Granovsky.

En cualquier caso, el acuerdo de despido debe indicar explícitamente cuál es la política del empleador. Así que no lo firmes hasta que tengas claras esas condiciones.

Pero si el acuerdo no dice nada al respecto, lo más probable es que sigas recibiendo la totalidad de la indemnización mientras obtienes ingresos de otra fuente. "Así que el empleado sale ganando", dice DuPont.