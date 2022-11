"Darle el Mundial a Qatar fue un error”, dice Philip Lahm, excampeón del mundo alemán

Qatar y derechos humanos: tensa entrevista con Al Khater 4:16

(CNN) -- El capitán de la selección de Alemania ganadora de la Copa Mundial de 2014, Philipp Lahm, dijo que fue "un error" otorgar la Copa Mundial de la FIFA 2022 a Qatar y que no asistirá al evento. Así lo afirmó en una columna publicada en el periódico The Guardian del Reino Unido este martes.

Lahm, quien también es el director del torneo de la final de la Eurocopa 2024 —que será organizada por Alemania— dijo que "dar la Copa del Mundo a Qatar fue un error. No pertenece a ese lugar".

Lahm criticó el historial de derechos humanos de Qatar, específicamente haciendo referencia al trato del país a los trabajadores migrantes, a los derechos de las mujeres y su postura sobre los derechos LGBTQ.

"En el futuro, los derechos humanos deben convertirse en un criterio indispensable para los principales eventos deportivos", escribió Lahm.

“Qatar ha hecho avances ante las críticas de los fanáticos y las investigaciones de los medios al ratificar algunos acuerdos bajo el derecho internacional e introducir el salario mínimo. Pero las personas homosexuales aún están criminalizadas, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres y la libertad de prensa y la libertad de expresión están restringidas", expresó Lahm.

"Las condiciones de trabajadores de los migrantes, gracias a los cuales esta Copa del Mundo será posible, han sido devastadoras. Sus muertes fueron aceptadas y no investigadas, sus familias no fueron compensadas adecuadamente", dijo.

Ni el Comité Supremo para la Entrega y el Legado de Qatar ni el organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

El Comité Supremo para la Entrega y el Legado de Qatar había dicho anteriormente a CNN que la Copa del Mundo “será un torneo inclusivo y seguro” y que las reformas laborales han mejorado significativamente la vida de miles de trabajadores.

"Todo el mundo es bienvenido, independientemente de su raza, antecedentes, religión, género, orientación o nacionalidad".

“También nos hemos comprometido a garantizar que esta Copa del Mundo deje un legado transformador a nivel social, humano, económico y ambiental, y a que sea recordado como un momento histórico en la historia de nuestra región”, agregó el Comité Supremo para la Entrega y el Legado de Qatar.

Lahm dijo que verá el torneo, pero que no tiene interés en asistir.

"En los estadios habrá influencers pagados para crear la atmósfera y las relaciones públicas en las redes sociales", dijo Lahm.

"Este ambiente no me interesa como aficionado al fútbol. Solo habría volado a Qatar si mi trabajo como director del torneo lo requiriera. Como no es el caso, me quedo en casa", concluyó.