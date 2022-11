El ultimátum de Elon Musk a los empleados de Twitter: trabajen 'extremadamente duro' o váyanse

Musk dice que trabaja los siete días de la semana 0:32

(CNN) -- El nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, les dio a los empleados hasta este jueves por la noche para comprometerse con un trabajo “extremadamente duro” o abandonar la empresa, según una copia de un correo electrónico interno enviado a altas horas de la noche por el multimillonario y obtenido por CNN.

“En el futuro, para lograr avances en Twitter 2.0 y tener éxito en un mundo cada vez más competitivo, necesitaremos ser extremadamente duros”, escribió Musk en el memorando. “Esto significará trabajar muchas horas a alta intensidad. Solo un desempeño excepcional constituirá una calificación aprobatoria”.

En el memorando, Musk explica cómo Twitter será "mucho más impulsado por la ingeniería" y luego da un ultimátum al personal.

“Si estás seguro de que deseas ser parte del nuevo Twitter, haz click en Sí en el enlace a continuación”, lo que dirigía al personal a lo que parece ser un formulario en línea.

Musk agregó que los empleados que no lo hayan completado antes de las 5 p.m. ET de este jueves recibirán tres meses de indemnización. The Washington Post fue el primero en informar sobre el memorando.

El correo electrónico, con el asunto "Una bifurcación en el camino", llega después de que Musk se ha enfrentado en público y privado a los empleados de Twitter por su enfoque para dirigir la empresa. También ocurre después de que el empresario expulsara a los principales ejecutivos de Twitter, eliminara la junta directiva y despidiera a aproximadamente la mitad del personal.

“Cualquiera sea la decisión que tomes”, termina Musk en el memorando, “gracias por tus esfuerzos para que Twitter tenga éxito”.