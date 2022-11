Lo que sabemos sobre el tiroteo en el club nocturno LGBTQ de Colorado Springs

Tiroteo en club LGBTQ+ será investigado como crimen de odio 1:45

(CNN) -- Un hombre armado de 22 años mató al menos a cinco personas e hirió a otras 25 en un club nocturno LGBTQ en Colorado Springs, Colorado, poco antes de la medianoche del sábado, dijo la policía el domingo.

El sospechoso del tiroteo en Club Q fue identificado como Anderson Lee Aldrich, según el jefe de policía de Colorado Springs, Adrian Vasquez.

Al ingresar al club, inmediatamente abrió fuego antes de que al menos dos personas dentro lo confrontaran y pelearan con él, evitando más víctimas, dijo Vásquez.

“Tenemos una gran deuda de agradecimiento con ellos”, dijo.

Aldrich está siendo tratado en un hospital, dijo la policía. Los agentes no le dispararon, añadió.

Colorado ha sido testigo de algunos de los peores tiroteos masivos en la historia de Estados Unidos, incluida la masacre de 1999 en Columbine High School. El año pasado en Colorado Springs, un tiroteo masivo en una fiesta de cumpleaños dejó seis muertos.

Esto es lo que sabemos sobre el ataque fatal en Colorado Springs:

El tiroteo duró solo unos minutos

Las acciones violentas duraron solo unos minutos. La policía recibió numerosas llamadas al 911 a partir de las 11:56 p.m., los agentes fueron enviados a las 11:57 p.m., un agente llegó a la medianoche y el sospechoso fue detenido a las 12:02 a.m., dijo la policía. Un total de 39 patrulleros respondieron, dijo la policía, y el capitán del Departamento de Bomberos, Mike Smaldino, dijo que 11 ambulancias acudieron al lugar.

Aldrich usó un rifle largo en el tiroteo y se encontraron dos armas de fuego en la escena, dijo Vásquez, el jefe de policía.

Joshua Thurman le dijo a KOAA, afiliada de CNN, que estaba dentro del club bailando cuando escuchó disparos y vio un fogonazo.

“Pensé que era la música, así que seguí bailando”, dijo. Cuando escuchó otra ronda de disparos, Thurman dijo que corrió a un vestidor para esconderse.

Dijo que escuchó el sonido de más disparos, gente llorando y ventanas rotas. Cuando salió, vio cuerpos tirados en el suelo, vidrios rotos y sangre, dijo Thurman.

Las autoridades inicialmente dijeron que 18 personas resultaron heridas, pero luego ajustaron el total a 25.

Diecinueve de los 25 heridos tenían heridas de bala, dijo el domingo el alcalde de Colorado Springs, John Suthers, a Jim Acosta de CNN. Según la comunicación con el personal médico, Suthers dijo que espera que las víctimas heridas sobrevivan y que la comunidad está "cruzando los dedos" para que no haya más muertes.

La policía está investigando si el ataque fue un crimen de odio

La policía dijo que estaba investigando si el ataque fue un crimen de odio, señalando la relación de Club Q con la comunidad LGBTQ. El tiroteo se produjo cuando el calendario se convirtió en el Día del Recuerdo Transgénero el domingo.

“Club Q es un refugio seguro para nuestros ciudadanos LGBTQ”, dijo Vásquez. “Todo ciudadano tiene derecho a sentirse seguro y protegido en nuestra ciudad, a recorrer nuestra hermosa ciudad sin temor a ser dañado o maltratado”.

En un comunicado en las redes sociales, Club Q dijo que estaba “devastado por el ataque sin sentido a nuestra comunidad” y agradeció “las rápidas reacciones de los heroicos clientes que sometieron al atacante y terminaron con este ataque de odio”.

Un hombre con el mismo nombre que el sospechoso fue arrestado el año pasado

Dos fuentes policiales confirmaron que la fecha de nacimiento y el nombre del presunto atacante del club nocturno coincidían con una persona que fue arrestada por una amenaza de bomba el año anterior, y el gobernador de Colorado, Jared Polis también le dijo a CNN que creía que eran el mismo: “Todo lo que escuché indica que es la misma persona”, dijo Polis.

Anderson Lee Aldrich fue arrestado en junio de 2021 después de un enfrentamiento en una casa de Colorado Springs donde vivía su madre, según un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso en ese momento, y el antiguo casero de su madre.

Un video obtenido por CNN muestra a Aldrich entregándose a las fuerzas del orden público el año pasado luego de supuestamente hacer una amenaza de bomba. Las imágenes de la cámara de la puerta del dueño de la casa muestran a Aldrich saliendo de la casa con las manos en alto y descalzo, y caminando hacia los agentes del sheriff.

Los agentes del sheriff dijeron en el comunicado de junio que respondieron a un informe de la madre de Aldrich de que él estaba “amenazando con causarle daño con una bomba casera, múltiples armas y municiones”.

Los agentes llamaron al sospechoso y él “se negó a cumplir con las órdenes de entregarse”, dijo el comunicado de prensa, lo que los llevó a evacuar las casas cercanas.

Varias horas después de la llamada inicial a la policía, la unidad de negociaciones de crisis del sheriff logró que Aldrich saliera de la casa en la que se encontraba y lo arrestaron después de salir por la puerta principal. Las autoridades no encontraron explosivos en la casa.

No está claro de inmediato cómo se resolvió el caso. Pero el Colorado Springs Gazette informó que la oficina del fiscal de distrito dijo que no se presentaron cargos formales en el caso. La oficina del fiscal de distrito no respondió a una solicitud de comentarios de CNN.

Aldrich también llamó a The Gazette en un intento de eliminar una historia anterior sobre el incidente de 2021 del sitio web, informó el periódico. “No hay absolutamente nada allí, el caso se abandonó y les pido que eliminen o actualicen la historia”, dijo Aldrich en un mensaje de voz, según la Gaceta.

Los intentos de CNN de comunicarse con la madre de Aldrich para obtener comentarios no tuvieron éxito.

El club era un 'segundo hogar' para la comunidad LGBTQ

Club Q abrió en 2002 y fue, hasta hace poco, el único club LGBTQ en Colorado Springs.

La ciudad es la segunda más poblada del estado con poco menos de 500.000 habitantes y alberga varias bases militares. Es la sede de Focus on the Family, el grupo cristiano conservador que dice que la homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo son pecados.

En una entrevista de julio de 2020 con Colorado Springs Indy, el propietario del Club Q, Nic Grzecka, dijo que él y su socio comercial abrieron el club para obtener un lugar seguro “permanente” en la ciudad.

El lugar también alberga eventos para personas de todas las edades, incluido un brunch y planeó un próximo evento de Acción de Gracias.

La residente de Colorado Springs Tiana Nicole Dykes llamó al Club Q “un segundo hogar lleno de familias elegidas”.

“Estoy allí cada dos semanas, si no todas las semanas. Este espacio significa el mundo para mí. La energía, la gente, el mensaje. Es un lugar increíble que no merecía esta tragedia”, dijo Dykes a CNN el domingo. “Algo como un tiroteo masivo en un espacio seguro LGBT+ es dañino más allá de lo creíble. Hay sentimientos de falta de respeto, incredulidad y pura conmoción. Nadie piensa nunca que les va a pasar a ellos, y a veces sucede”.

Lo que dicen los líderes políticos

El gobernador de Colorado, Jared Polis, demócrata y el primer gobernador abiertamente gay de la nación, emitió un comunicado el domingo calificando el ataque como “horrible, repugnante y devastador” y ofreció recursos estatales a las fuerzas del orden locales.

“Estamos eternamente agradecidos por las valientes personas que bloquearon al pistolero que probablemente salvó vidas en el proceso y por los socorristas que respondieron rápidamente a este horrible tiroteo”, dijo. “Colorado apoya a nuestra comunidad LGTBQ y a todos los afectados por esta tragedia mientras lloramos juntos”.

Polis le dijo a Jim Acosta de CNN que solo hay dos bares gay en Colorado Springs, y el Club Q era uno de los lugares principales.

“Todo el mundo lo sabía. Lo sabía, conocía este lugar. Es impactante. La gente apenas lo va comprendiendo. Pero sé que vamos a recuperarnos. Estamos mostrando amor el uno por el otro. Estamos mostrando sanidad unos por otros”, dijo el gobernador.

Los dos senadores estadounidenses de Colorado, ambos demócratas, ofrecieron sus condolencias en declaraciones y dijeron que se debe hacer más por la comunidad LGBTQ.

“Tenemos que proteger las vidas LGBTQ de este odio”, dijo el Senador John Hickenlooper.

“Mientras buscamos justicia por este acto inimaginable, debemos hacer más para proteger a la comunidad LGBTQ y mantenernos firmes contra la discriminación y el odio en todas sus formas”, dijo el Senador Michael Bennett.

El presidente Joe Biden también emitió un comunicado diciendo que estaba orando por las víctimas y sus familias.

“Si bien aún no está claro el motivo de este ataque, sabemos que la comunidad LGBTQI+ ha sido objeto de una terrible violencia de odio en los últimos años. La violencia armada continúa teniendo un impacto devastador y particular en las comunidades LGBTQI+ en toda nuestra nación y las amenazas de violencia están aumentando”, dijo Biden en la declaración escrita.

Casey Tolan, Alaa Elassar, Sam Fossum, Rosa Flores, Nelli Black y John Miller de CNN contribuyeron a este informe.