La jueza Stéphanie Frappart hace historia en Qatar, un país donde las mujeres son discriminadas sistemáticamente

(CNN Español) -- En Qatar, donde la ley y la práctica discriminan sistemáticamente a las mujeres, una mujer hizo historia este martes: Stéphanie Frappart se convirtió en la primera árbitra femenina en un partido del Mundial.

La francesa de 38 años fue la cuarta jueza del enfrentamiento de México y Polonia por el Grupo C, que acabó con un empate 0 a 0.

No es una figura nueva en las competencias mayores: lleva años destacándose en el mundo del arbitraje y desde 2019 lidera el ranking de mejores árbitras del mundo, según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés).

Stéphanie Frappart, una carrera rompiendo barreras

"Comencé como jugadora, comencé jugando en una división, y después quería conocer las reglas del juego, estaba interesada solo en eso, y comencé a tomar algunos cursos", contó en una entrevista con CNN en 2019. En ese momento, recordó, el fútbol femenino no estaba tan desarrollado como ahora. Se decantó por el arbitraje "y la elección fue la correcta".

Cuando empezó a capacitarse, en su grupo no había mujeres. Se formó con hombres y comenzó a arbitrar a hombres. "A veces preguntaban (los motivos para ser jueza) porque querían saber y comentar la decisión. Intenté explicarles, pero a veces es bastante difícil de entender", contó.

El 2019, la francesa se convirtió en la primera mujer en arbitrar una final masculina del fútbol europeo, en un encuentro entre el Liverpool y el Chelsea. Dos años después, fue la primera en ocupar el puesto principal en un partido de eliminatorias de la UEFA de cara al Mundial de Qatar. El partido que arbitró fue el de Países Bajos contra Letonia en Ámsterdam.

También ha sido jueza en partidos de la liga francesa y de la segunda división de la liga europea.

La paradoja de Qatar

El escenario de este hito para la historia del fútbol difícilmente pueda ser más paradójico: en Qatar las mujeres se enfrentan a numerosas discriminaciones asentadas tanto en la ley como en la práctica.

En este país de mayoría musulmana, las mujeres siguen sometidas al sistema de tutela masculina, por lo que deben pedir permiso de sus guardianes (padre, esposo, hermano, etc.) para decisiones importantes como casarse, viajar y estudiar en el extranjero (hasta la edad de 25 años) y trabajar en empleo público, entre otras, según Amnistía Internacional.

Las mujeres también deben pedir permiso para acceder a tratamientos de salud reproductiva y controles ginecológicos básicos como las pruebas de Papanicolaou, entre otras múltiples vulneraciones a sus derechos.

Frappart, según dijo años atrás a CNN, no se embarcó en esta carrera para hacer historia. "No pensé en derribar barreras ni en hacer historia, solo en hacer mi trabajo y solo en eso". Sin embargo, lo cierto es que desde 2019 no ha parado de hacer historia.

Con información de Luis Gerardo Bucci y Mario González