A desempolvar los memes de Ochoa: el arquero de México se luce ante Polonia y las redes le rinden homenaje

(CNN Español) -- Hay que desempolvar los memes de Guillermo "Memo" Ochoa de los Mundiales pasados. Así lo dijo un usuario de Twitter y así fue: el arquero de la selección de México se lució en el debut en Qatar ante Polonia, atajando hasta un penal de Robert Lewandowski, y las redes le rindieron homenaje.

Ochoa tenía 21 años cuando lo seleccionaron para ir a su primer Copa del Mundo. Entonces fue convocado como portero suplente para Alemania 2006. Ahora, con 37 años, el mexicano juega su quinto Mundial en Qatar como un guardameta consolidado y como una de las figuras más sobresalientes de la selección mexicana.

Este martes, en Qatar, tanto Polonia como México tuvieron oportunidades de gol, pero "Memo" Ochoa y el polaco Wojciech Szczęsny estuvieron en plan grande y dejaron sus porterías en cero.

A los memes de las ediciones anteriores se sumaron las nuevas creaciones. Aquí, una selección de nuestros preferidos.

La participación del 'Memo' Ochoa en los Mundiales ha sido destacada. En Rusia 2018, fue el arquero que acumuló el mayor número de atajadas del torneo, según un estudio técnico de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). "Está a la cabeza de la lista de rivales que los atacantes no quieren enfrentar en la Copa del Mundo", fue la descripción de la FIFA este año en un video donde recuerda sus mejores atajadas durante los campeonatos mundiales.

ochoa is to the world cup what mariah carey is to christmas

— Ashwin Raman (@AshwinRaman_) November 22, 2022