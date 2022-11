ANÁLISIS | Una cifra preocupante en las encuestas para Donald Trump

¿Qué hay detrás del anuncio de Trump para 2024? 3:20

(CNN) -- Donald Trump quiere ser candidato a la presidencia. Pero según una nueva encuesta nacional de la Universidad de Quinnipiac, mucha gente desearía que no lo fuera.



Casi seis de cada 10 estadounidenses (57%) dijeron que es algo malo que Trump se postule de nuevo, mientras que solo el 34% dijo que es algo bueno.

Los números de Trump entre los demócratas en esa pregunta son, como es lógico, horribles, con un 88% que dice que es algo malo que haya lanzado una campaña a la Casa Blanca en 2024.

Pero eso no es lo que debería preocupar a Trump. Son sus cifras entre los independientes (el 58% dice que es malo que se postule) e incluso entre los republicanos (el 27% dice que es malo) las que deberían preocupar al expresidente.

El simple hecho que deja claro el sondeo de Quinnipiac es que hay una parte considerable del público, y no solo los demócratas, que cree que otra candidatura presidencial de Trump es una mala idea para el país.

Y esa no es ni mucho menos la única conclusión negativa de la encuesta sobre Trump. Hay varios datos que sugieren que los republicanos no solo están abiertos a una candidatura a la Casa Blanca de Ron DeSantis, sino que el gobernador de Florida representa una amenaza real para Trump.

publicidad

Seis de cada 10 republicanos dijeron que les gustaría que DeSantis se postule a la presidencia, mientras que aproximadamente una cuarta parte dijo que no.

Cuando se les preguntó quién preferían que ganara la candidatura del Partido Republicano en 2024, el 44% de los republicanos eligió a DeSantis, el mismo porcentaje que eligió a Trump.

Pence y DeSantis suenan como virtuales rivales de Trump 2:23

Ahora bien, esto es una encuesta. Pero los datos son los datos. Y lo que los datos sugieren es que Trump no solo sería un candidato débil en las elecciones generales (esos números entre los independientes son, um, no buenos), sino también que hay espacio en el campo republicano para alguien que no sea el expresidente.

Como escribió recientemente Harry Enten de CNN sobre Trump:

"Sigue siendo una fuerza a tener en cuenta en los círculos del Partido Republicano, y la noticia de que el Departamento de Justicia ha nombrado a un fiscal especial para supervisar las investigaciones relacionadas con el expresidente podría provocar un efecto de unión en torno a Trump entre los republicanos. Sin embargo, está claro que su poder dentro del partido ha disminuido tras las elecciones intermedias de 2022".

¡Todo cierto! Y todo preocupante para los leales a Trump que quieren verlo como el candidato de su partido en 2024.

El punto: Trump sigue siendo el favorito en el campo republicano de 2024. Pero su control sobre el partido, y el país, claramente es menor.