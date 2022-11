OPINIÓN | ¿Eres miembro del 5 a.m. Club?

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Es especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento, productora de cine y columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion

(CNN Español) -- No tenía la menor idea de que levantarme muy temprano — una costumbre que incluso me molestaba y prefería no compartirla— ¡era un estilo de vida que ahora está muy de moda!



Y ahora me entero — por múltiples artículos en revistas muy ‘chic’, libros, TikTok y la TV— que despertarme a las 5 a.m. me coloca en una tendencia muy ‘de hoy’ y en boca de todos. ¡Increíble!

Un poco de historia: Siempre he sido una ‘persona de día’ — de las que se despiertan temprano y tengo más energía por las mañanas— . Muchos comparten este ritmo de vida. Por otra parte, muchos funcionan mejor de noche — y rinden al máximo mientras el día se llena la oscuridad— . Y aquí es donde entra la revolucionaria teoría impulsada en su libro bestseller “The 5 AM Club” por el experto de ‘wellness’ Robin Sharma, que dice que todos los que se levantan entre 5 a.m. y 6 a.m. ¡pueden tener mejor salud y fabuloso rendimiento y productividad mental! Y que ese par de horas pueden ayudarnos profundamente a nuestro equilibrio físico e intelectual.

Muchos famosos como Michelle Obama, Gwyneth Paltrow, Oprah Winfrey, Tim Cook (CEO de Apple) y la editora Anna Wintour practican esta costumbre —aunque muchas éramos parte del ‘club’ sin saberlo—. ¡Y esa hora ‘silenciosa’ en la mañana —antes de que el mundo eche a andar— siempre ha sido mi secreto gran placer!

Es sabido que el cuerpo tiene lo que comúnmente llamamos “reloj biológico” —el que tiene los conocidos “ritmos circadianos”— que determinan las horas en que nos ‘despertamos’ y el momento en que el cuerpo nos pide ir a dormir. Los ritmos circadianos son cambios físicos y mentales que ocurren en un ciclo de 24 horas. Procesos naturales que principalmente los determinan la luz y la oscuridad —y no solo afectan a los seres humanos, sino a los animales, plantas ¡y hasta los microbios!—.

Y despertándonos más temprano, poco a poco adaptamos nuestro cuerpo a un nuevo ritmo. Y eventualmente es algo muy natural —aunque también es cierto que nos cansamos un par de horas antes y muchos de nosotros nos vamos a dormir a las 9 p.m. o 10 p.m. —y al despertarnos a las 5 a.m. hemos descansado 6 o 7 horas, lo que a medida que nos hacemos mayores es suficiente.

Resumiendo: ¿cuál es la ventaja de ser parte del Club 5 a.m.? Según Robin Sharma, despertarnos más temprano que los demás (¡no tiene que ser a las 5 .am.!) puede “convertir tus mañanas en el inicio de un gran día y la estrategia ideal para conseguir tus objetivos, para aclarar la mente, organizarte con serenidad y hacer un montón de cosas, antes de empezar el trabajo. No es fácil y muchas personas prefieren dormir un poco más, “aunque tengan que navegar contra corriente el resto del día y les cueste más esfuerzo todo.”

El experto explica que “si cambias tus horarios y empiezas el día antes que los demás, puedes aprovechar ese tiempo de tranquilidad y concentrarte en acciones que tengan mucho impacto sobre resto de tu día. Esto se refuerza porque en la mañana nuestro cerebro entra más fácil en estado de movimiento (o “flow” en inglés) y favorece el pensamiento creativo, debido a que el pensamiento racional no se ha activado y tienes mucha menos tendencia a estresarte y preocuparte.”

En fin, algo tendrán de positivas sus teorías, porque están causando mucho revuelo y atención —y leemos y oímos comentarios muy interesantes sobre los beneficios de “madrugar”, incluyendo los de infinidad de atletas y los CEO de grandes compañías. Oprah Winfrey se despierta a las 4 a.m. para meditar ¡y Bill Gates se levanta a las 4:30 a.m. y a las 5 a.m. ya está en el gimnasio. ¡Medita, ve documentales, lee la prensa y desayuna!

Personalmente es algo que me encanta y escribo muchos artículos y concibo proyectos bien temprano. Aquí les dejo esta idea, ¿qué les parece?