Las razones por las que James Cameron casi no elige a Leonardo DiCaprio o Kate Winslet para 'Titanic'

DiCaprio y Winslet casi no protagonizan "Titanic" 1:32

(CNN) -- James Cameron compartió algunos detalles sorprendentes de cómo se hizo su éxito de taquilla "Titanic", que celebra 25 años desde su lanzamiento el próximo mes.

En una nueva entrevista en video con GQ, el icónico director reveló que casi no eligió a Leonardo DiCaprio o Kate Winslet, sus dos protagonistas románticos cuyas carreras como grandes estrellas de cine de Hollywood se consolidaron con la histórica película ganadora del Oscar.

1 de 8 | Durante la temporada de premios de 2016 fue evidente que la amistad entre Leonardo DiCaprio y Kate Winslet es muy fuerte. Mira esta galería cómo han celebrado juntos con el paso de los años. (Crédito: Charley Gallay/Getty Images for Turner) 2 de 8 | En los Oscar se encontraron en la alfombra roja y posaron juntos (Crédito: VALERIE MACON/AFP/Getty Images) 3 de 8 | El abrazo de una celebración esperada: Kate Winslet felicita a DiCaprio por ganar el Oscar a mejor actor. (Crédito: Christopher Polk/Getty Images) 4 de 8 | Winslet felicita a DiCaprio cuando ganó en los premios del Sindicato de Actores el 30 de enero de 2016 (Crédito: Christopher Polk/Getty Images for Turner) 5 de 8 | En 2009 llegaron juntos a la entrega 66 de los Globos de Oro (Crédito: Frazer Harrison/Getty Images) 6 de 8 | En 2009 llegaron juntos a la entrega 66 de los Globos de Oro. Ambos protagonizaron la cinta 'Revolutionary Road' (Crédito: Frazer Harrison/Getty Images) 7 de 8 | Winslet y DiCaprio durante la premier de 'Revolutionary Road' el 15 de diciembre de 2008 en Westwood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) 8 de 8 | DiCaprio y Winslet llegaron juntos a la entrega 55 de los Globos de Oro en 1998 tras protagonizar 'Titanic' (Crédito: HAL GARB/AFP/Getty Images)

Mientras consideraba a los actores para interpretar los papeles de sus desafortunados amantes en el transatlántico condenado, Cameron explicó que inicialmente estaba pensando en alguien como Gwyneth Paltrow para Rose, y que si bien se había propuesto a Winslet como una opción, tenía miedo de que ella estuviera demasiado encasillada.

“En realidad no vi a Kate al principio”, dijo en el video. “Ella había hecho un par de otros dramas históricos, y se estaba ganando la reputación de 'Corset Kate' haciendo cosas históricas”. (Es cierto que los tres créditos de la actriz de "The Reader" antes de "Titanic" también fueron dramas de época: "Sense and Sensibility" en 1995, seguida de "Jude" y "Hamlet" un año después).

Cameron continuó para decir que tenía miedo de que poner a Winslet en el papel "parecería el casting más flojo del mundo", pero que, sin embargo, accedió a conocerla al final. Por supuesto, pensó que ella era “fantástica”, y el resto es historia.

Con DiCaprio, mientras tanto, hubo algunos contratiempos iniciales.

Después de una reunión inicial "histérica" con el actor rompecorazones, en la que todas las mujeres de la oficina de producción terminaron de alguna manera en la sala de conferencias junto a Cameron, DiCaprio fue invitado nuevamente para una prueba de pantalla con Winslet, quien ya había sido elegido para ese punto.

Pero cuando entró la estrella de “Romeo + Julieta”, se sorprendió al saber que tendría que leer líneas y ser filmado junto a Winslet para evaluar su química en cámara.

“Entró, pensó que era otra reunión para conocer a Kate”, describió Cameron.

Recordó haberle dicho a la pareja: “Solo ejecutaremos algunas líneas y las grabaré en video”.

Pero luego DiCaprio, quien para entonces había encabezado varias películas y obtenido una nominación al Oscar por "What’s Eating Gilbert Grape" de 1993, le informó a Cameron: "¿Quieres decir que leeré?...Yo no leo", con lo que quería decir que él no ya no se sometía a tener que hacer audiciones para papeles cinematográficos.

Sin perder el ritmo, Cameron extendió su mano hacia la estrella y le dijo: “Bueno, gracias por venir”.

El director luego le explicó a DiCaprio la enormidad del proyecto que tenían por delante, cómo la película le iba a quitar dos años de su vida y cómo “no iba a arruinarlo tomando la decisión equivocada en el casting".

“Así que vas a leer o no vas a conseguir el papel”, contó Cameron que le dijo al joven actor.

DiCaprio se sometió a regañadientes, para su crédito.

Cameron recordó cómo el actor “se iluminó” y “se convirtió en Jack”, creando una química eléctrica con Winslet que luego se ve claramente en la película misma.

“Titanic” llegó a los cines el 19 de diciembre de 1997 y finalmente ganó 11 premios de la Academia, incluido el de mejor director para Cameron.