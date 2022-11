Condenan al líder de los Oath Keepers y otros integrantes en un caso de conspiración sediciosa por el asalto al Capitolio

Salen más evidencias del armamento que tenían los Oath Keepers 2:32

(CNN) -- Un jurado de Washington condenó este martes al líder de Oath Keepers, Stewart Rhodes, y a su compañera Kelly Meggs, por conspiración sediciosa por su papel en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Si bien el jurado dividió su decisión en varios otros cargos presentados contra los cinco presuntos miembros del grupo de milicias de derecha, incluso dos veredictos de culpabilidad por el cargo de conspiración sediciosa marcaron una victoria significativa para el Departamento de Justicia y fueron aclamados como una vindicación por la Comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección.

El histórico juicio penal, el primero de tres casos de conspiración sediciosa programados para comenzar este año, fue una prueba importante de la capacidad del Departamento para responsabilizar a los manifestantes del 6 de enero.

El cargo rara vez se ha presentado en el siglo y medio que el estatuto y sus predecesores han estado en los libros. Al usarlo contra miembros de los Oath Keepers, el Departamento expresa que ve la violación del Capitolio como una grave amenaza para el funcionamiento del gobierno de EE.UU.

Los fiscales habían argumentado que el ataque al Capitolio de EE.UU. fue más que una simple protesta política que se salió de control, sino que fue un ataque violento a la sede de la democracia estadounidense y un esfuerzo por mantener a Joe Biden fuera de la Oficina Oval por cualquier medio necesarios.

“El FBI siempre defenderá los derechos de todos los ciudadanos que participen pacíficamente en actividades protegidas por la Primera Enmienda, pero nosotros y nuestros asociados seguiremos responsabilizando a quienes participaron en actos ilegales con respecto al asedio del 6 de enero de 2021 al Capitolio de EE.UU.”, dijo este martes el director del FBI, Christopher Wray, en un comunicado.

Los cargos por los que condenaron a los integrantes de Oath Keepers

El Departamento de Justicia alegó que los miembros de Oath Keepers (Rhodes, Meggs, Jessica Watkins, Kenneth Harrelson y Thomas Caldwell) conspiraron para detener por la fuerza la transferencia pacífica del poder presidencial del entonces presidente Donald Trump al actual presidente Joe Biden y conspiraron para atacar el Capitolio de EE.UU.

Los jurados consideraron 10 cargos contra los cinco acusados, incluidos tres cargos de conspiración, obstrucción de la certificación del voto del colegio electoral y manipulación de documentos. Los acusados fueron condenados por múltiples cargos y los cinco fueron declarados culpables de obstruir un procedimiento oficial. El cargo, al igual que el cargo de conspiración sediciosa, conlleva una pena máxima de prisión de 20 años.

Queda por ver cuánto tiempo cumplirá cada acusado, ya que el juez Amit Mehta podría dictar una sentencia que supere los 20 años o decidir sentenciarlos a una pena mucho menor que el máximo permitido.

Mehta dijo en la corte que cuatro de los acusados, incluido Rhodes, permanecerán tras las rejas. Solo un acusado, Caldwell, había estado en libertad provisional.

Las audiencias de sentencia generalmente ocurren 90 días después de que se llega a un veredicto.

Los abogados de los acusados dijeron que estaban decepcionados con el veredicto pero que creían que sus clientes habían recibido un juicio justo.

“Creo que nos dieron un juicio justo”, dijo James Lee Bright, un abogado de Rhodes, a los periodistas fuera del juzgado. Sin embargo, Bright agregó que creía que el veredicto “podría haber sido sustancialmente diferente” si el juicio se hubiera llevado a cabo fuera de Washington.

El juicio

Mientras se leía el veredicto en la sala del tribunal federal, los cinco acusados expresaron poca emoción. Rhodes, quien fundó Oath Keepers en 2009 y ha liderado el grupo desde entonces, tenía la cabeza gacha y le escribía notas a uno de sus abogados.

Los miembros de la acusación se felicitaron unos a otros después de que el jurado se hubo ido, pero se negaron a comentar el veredicto. Dijeron que Rhodes, de 57 años, se había parado frente al Capitolio el 6 de enero actuando como un "general" cuando sus seguidores irrumpieron en el edificio.

Meggs, de 53 años, es líder del capítulo de Florida de Oath Keepers y, según el gobierno, lideró la infame formación de “pila” de Oath Keepers dentro del Capitolio el 6 de enero. Harrelson, de 41 años, actuó como la mano derecha de Meggs el día del ataque.

Watkins dirigió su propia milicia en Ohio antes de unirse a los Oath Keepers tras las elecciones de 2020. Los fiscales dicen que la mujer de 40 años, que es transgénero, supuestamente ingresó al Capitolio con Harrelson y Meggs y se coordinó con Caldwell en las semanas previas al ataque.

Caldwell, un hombre de 68 años que testificó que no es miembro de Oath Keepers, presuntamente ayudó a organizar la fuerza armada de reacción rápida estacionada en las afueras de Washington el 6 de enero. También recibió a los Oath Keepers en su granja de Virginia, dijeron los fiscales, y se comunicó con Watkins durante el motín.

Análisis: ¿Podría Donald Trump ir a la cárcel? 4:25

Veredictos

El juicio comenzó hace más de siete semanas y contó con cientos de mensajes, grabaciones de audio y videos de la retórica revolucionaria de los acusados tras la victoria presidencial de Biden en 2020 y de sus acciones mientras se movían por los terrenos del Capitolio durante los disturbios.

Los abogados defensores argumentaron que no había un plan uniformado entre el grupo, que el grupo de milicianos de extrema derecha Oath Keepers solo asistió a la manifestación “Stop the Steal” —cuya premisa era que las elecciones fueron robadas— el día del motín para proporcionar detalles de seguridad para los líderes, y que las grabaciones incendiarias de los acusados no eran más que "charlas de vestuario".

Estos fueron los veredictos del jurado:

CARGO 1: Conspiración sediciosa

Los cinco acusados fueron acusados de planear usar la fuerza para detener la transferencia legal del poder presidencial el 6 de enero.

Rhodes: CULPABLE

Meggs: CULPABLE

Harrelson: NO CULPABLE

Watkins: INOCENTE

Caldwell: INOCENTE

CARGO 2: Conspiración para obstruir un procedimiento oficial

Todos los acusados enfrentaron cargos alegando que conspiraron juntos para evitar que el Congreso Electoral certificara los votos dentro del Capitolio.

Rhodes: INOCENTE

Meggs: CULPABLE

Harrelson: INOCENTE

Watkins: CULPABLE

Caldwell: INOCENTE

CARGO 3: Obstrucción de un procedimiento oficial

Además de ser acusado de conspirar para obstruir a un funcionario procedimiento, todos fueron declarados culpables de cometer el hecho.

Rhodes: CULPABLE

Meggs: CULPABLE

Harrelson: CULPABLE

Watkins: CULPABLE

Caldwell: CULPABLE

CARGO 4: Conspiración para evitar que un oficial desempeñe sus funciones

La acusación formal alegaba que los cinco acusados trabajaron juntos para “impedir por la fuerza, la intimidación y la amenaza… que los miembros del Congreso de Estados Unidos, desempeñaran sus funciones”, es decir, la certificación de los resultados de las elecciones de 2020.

Rhodes: INOCENTE

Meggs: CULPABLE

Harrelson: CULPABLE

Watkins: CULPABLE

Caldwell: INOCENTE

CARGO 5: Destrucción de propiedad del gobierno y complicidad

Meggs, Harrelson y Watkins, según fiscales, formaban parte de una multitud que irrumpió por las puertas de la rotonda del Capitolio el 6 de enero.

Meggs: INOCENTE

Harrelson: INOCENTE

Watkins: INOCENTE

CARGO 6: Desorden civil y complicidad

El jurado consideró si Watkins interfirió con la aplicación de la ley cuando supuestamente se unió a una multitud cerca del piso del Senado, empujó y gritó a los agentes que custodiaban las puertas de la cámara.

Watkins: CULPABLE

CARGOS 7, 8, 9 y 13: Manipulación de documentos

Rhodes, Meggs, Harrelson y Caldwell enfrentaron cargos por presuntamente borrar mensajes e imágenes de sus teléfonos o cuentas de redes sociales después del 6 de enero. Los fiscales también alegó que Rhodes instruyó a otros Outh Keepers para que borraran los mensajes después del motín.

Rhodes: CULPABLE

Meggs: CULPABLE

Harrelson: CULPABLE

Caldwell: CULPABLE