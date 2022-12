¿Cómo saber si tu hijo está demasiado enfermo para ir a la escuela?

Estados Unidos: Aumentan enfermedades respiratorias en niños 3:24

(CNN) -- Un resfrío, un estornudo o una tos pueden hacer saltar las alarmas de las familias con niños pequeños.

Vickie León, madre de dos hijos, dice que sus hijos, de 4 y 2 años, a veces pasan uno o dos meses sin traer ninguna enfermedad respiratoria de la guardería. Luego, hay momentos en los que parece que la familia de Aurora, Colorado, se resfría con un virus cada dos semanas.



"Una vez que eso ocurre, nos quedamos en eso por un tiempo", dice.

Muchos niños han pasado años distanciándose socialmente para protegerse del covid-19, y ahora los sistemas de atención sanitaria están sobrecargados de casos del virus respiratorio sincicial o VRS, que puede causar goteo nasal, disminución del apetito, tos, estornudos, fiebre y sibilancias.

Esta es una infección viral común. Casi todos los niños contraen el VRS en algún momento antes de cumplir los dos años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés). Y la inmunidad desarrollada después de una infección suele disminuir con el tiempo, lo que lleva a las personas a tener múltiples infecciones a lo largo de la vida, dijo el Dr. William Schaffner, profesor de la División de Enfermedades Infecciosas, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, Tennessee.

El reto para la salud pública este año es que, aunque muchos niños se mantuvieron en casa para protegerse del covid-19, también se aislaron del VRS, lo que significa que más están teniendo su primera, y por tanto más grave, infección ahora, dijo la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de urgencias y profesora de Política y Gestión Sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken, de la Universidad George Washington.

Una infección por VRS suele ser leve, pero puede ser motivo de preocupación para los bebés pequeños, los niños con enfermedades subyacentes y los adultos mayores, dijo Schaffner, que también es director médico de la Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas.

publicidad

Esto no significa que sea el momento de entrar en pánico, añadió Wen, que también es autora de "Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health". Contraer el VRS y otras infecciones virales y bacterianas forma parte del crecimiento de los niños y del desarrollo de su sistema inmunológico.

A continuación te explicamos cómo evaluar cuándo se debe dejar al niño en casa y cuándo se debe visitar al pediatra, según los expertos.

¿Es un resfriado, gripe, covid o VRS?

Entre los resfriados, la gripe, la faringitis estreptocócica, el VRS y el covid-19 que persiste, hay muchas infecciones que se están propagando este invierno boreal, y a menudo pueden parecerse mucho en cuanto a los síntomas, dice Schaffner. Incluso los médicos más astutos pueden tener problemas para distinguirlas cuando un paciente está en la consulta, añadió.

Sin embargo, los pediatras tienen mucha práctica y están equipados para tratar las infecciones de las vías respiratorias superiores, incluso si no es posible distinguir exactamente qué virus o bacteria es la causa, dijo Wen.

Sea cual sea el virus o la bacteria que cause los mocos, el dolor de cabeza o el dolor de garganta en tu caso, la edad, los síntomas y el estado de salud de tu hijo probablemente marcarán la diferencia a la hora de proceder, dijo.

¿Debes dejar a tu hijo en casa?

Lo ideal sería que los profesionales de la salud pública no enviaran a ningún niño con síntomas a la escuela o a la guardería, donde podrían propagar las infecciones, dijo Schaffner. Pero, especialmente para los padres solteros o los cuidadores que deben estar en el trabajo, ese no es siempre el consejo más práctico, añadió.

Las pruebas caseras pueden indicar si un niño tiene una infección por covid-19, añadió. Pero en el caso de otros virus, como el del resfriado, puede que no haya una buena forma de saberlo con seguridad.

Algunos de los síntomas que podrían indicar realmente que es hora de mantener al niño en casa sin ir a la escuela o a la guardería son la fiebre alta, los vómitos, la diarrea, los problemas para comer, la falta de sueño o los problemas para respirar, dijo Wen.

Donna Mazyck, enfermera titulada y directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Enfermeras Escolares, lo desglosa en dos consideraciones principales: ¿Tiene el niño fiebre y está demasiado enfermo para participar plenamente en el aprendizaje?

Las familias también deben consultar las directrices de su centro escolar, algunas de las cuales pueden ser detalladas sobre cuándo un niño debe quedarse en casa sin ir al colegio, mientras que otras se basan más en el criterio de los padres, dice.

"En caso de duda, hay que consultar las normas de la escuela y tener un plan con el pediatra", dijo Wen.

Y en el caso de los niños con mayor riesgo debido a otras condiciones médicas, consulta con tu pediatra antes de que tu hijo se enferme para saber qué signos buscar.

¿Cuándo es el momento de regresar a clases?

Una vez más, aquí es donde las escuelas pueden tener diferentes políticas y se vuelve importante comprobar con información escrita, un administrador de la escuela o la enfermera de la escuela, dijo Wen.

"Por lo general, las escuelas pedirán que el niño no tenga fiebre y no utilice medicamentos antifebriles" antes de volver a las aulas, dijo.

En el caso de los niños con asma o alergias, puede no ser razonable mantenerlos fuera de la escuela cada vez que muestren algún síntoma de tos o mocos, dijo Wen. Eso podría mantenerlos fuera la mitad del año.

Y algunos síntomas, como la tos continua, pueden persistir mientras la infección desaparece y el niño se recupera. En esos casos, puede ser apropiado enviar a un niño de vuelta a la escuela, dijo Mazyck, reiterando que es importante comprobar las directrices de la escuela.

¿Cuándo buscar ayuda médica?

Las familias suelen llevar a sus hijos al pediatra cuando parecen no estar bien, dijo Schaffner. Sin embargo, con tantas cosas que están sucediendo a la vez, es importante recordar a las familias que los médicos prefieren ver a los niños que no se sienten bien antes de que empeoren, añadió.

Si parecen aletargados, dejan de comer o tienen dificultades para respirar, los padres y cuidadores también estarían justificados para llevar a sus hijos al pediatra y buscar atención médica, especialmente si los síntomas empeoran, dijo Schaffner.

"No es algo que deban dudar", dijo.

Cómo saber cuando el virus sincitial respiratorio es grave en niños 1:48

En el caso de los bebés más pequeños, podría ser el momento de acudir a urgencias si les cuesta ingerir líquido o tienen los pañales secos, las fosas nasales ensanchadas, problemas para respirar y un pecho que se contrae cuando debería expandirse, añadió Wen.

Las familias deben buscar tratamiento de urgencia para los niños en edad escolar que tienen problemas para respirar y hablar con frases completas, dijo Wen. Afortunadamente, la mayoría de ellos no necesitan tratamiento de urgencia, y los que lo necesitan suelen volver a casa y estar bien en un par de días, dijo Schaffner.

"Los padres deben saber que el tratamiento del VRS y otras infecciones respiratorias es el pan de cada día de los pediatras y los médicos de urgencias", dijo Wen. "Esto es lo que hacemos".

¿Cómo prevenir la enfermedad y el contagio?

Para prevenir estas enfermedades respiratorias, enseña a tus hijos a utilizar las prácticas de higiene que los profesionales de la salud promovían mucho antes de la pandemia, como lavarse las manos, usar desinfectante de manos cuando no hay un lavabo disponible, toser y estornudar en un codo o pañuelo de papel, y no compartir alimentos o utensilios con los amigos, dijo Wen.

Todavía no existe una vacuna para el VRS aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), pero hay otras eficaces para la influenza y el covid-19, dijo Schaffner.

Si tu hijo aún no está vacunado, habla con su médico para protegerlo contra estos virus, añadió.