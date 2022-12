El pasajero de un crucero que fue rescatado del océano no está seguro de cómo cayó por la borda

Así fue el rescate de hombre desaparecido en un crucero Carnival 0:56

(CNN) -- Un hombre de Alabama que los rescatistas sacaron del Golfo de México horas después de ser reportado desaparecido de un crucero no sabe cómo terminó en el agua, dijo a ABC.



James Michael Grimes, que estuvo en el agua durante gran parte del Día de Acción de Gracias antes de ser rescatado, no recuerda haberse caído del Carnival Valor, dijo en una entrevista transmitida este viernes en "Good Morning America".

El joven de 28 años había perdido el conocimiento y simplemente se despertó en el agua, dijo.

"Volví en sí. ... Estaba en el agua sin ningún barco a la vista", dijo Grimes a ABC.

Grimes y su familia llevaban apenas unas horas en un crucero, que partía la víspera de Acción de Gracias desde Nueva Orleans hacia México, cuando se desvaneció. Su eventual rescate, que se produjo después de que la tripulación de un buque de carga lo viera en el agua y alertara a los guardacostas de EE.UU., fue "uno de esos milagros de Acción de Gracias", dijo un funcionario de los guardacostas.

Grimes estaba en un bar a bordo con su hermana antes de salir al baño alrededor de las 11 de la noche anterior al Día de Acción de Gracias, recordó su hermana, según una declaración de Carnival a CNN.

Había bebido en el Valor, pero no estaba ebrio, dijo Grimes a ABC. No recuerda haber salido a buscar un baño, dijo.

Simplemente "recobró la conciencia" en el océano, sin que el Valor estuviera a la vista, dijo a ABC.

Durante las siguientes horas --quizás más de 15, según los guardacostas-- Grimes trató de mantenerse a flote y estaba "decidido a salir de allí", dijo a ABC.

"Nunca acepté que esto fuera así, que fuera el final de mi vida", dijo a la cadena de televisión.

“Me asustó... todo lo que podía ver era una aleta"

El hombre luchó contra la confusión, el cansancio y una especie de criatura que estaba debajo. "Se me acercó muy rápido. Me sumergí y pude verlo. Y no era un tiburón, no creo. Pero tenía más bien una boca plana, y subió y golpeó una de mis piernas, y yo lo pateé con la otra pierna. Me asustó, sin saber qué era... todo lo que pude ver fue una aleta", dijo a ABC.

En otro momento, Grimes agarró un palo flotante que "parecía bambú", y empezó a masticarlo.

"Me supo a algo distinto a agua salada", dijo a ABC.

Cuando comenzó a caer la noche en el Día de Acción de Gracias, el agua "empezó a enfriarse. En ese momento, pensé, ya sabes, '¿Cuánto tiempo más voy a tener que estar aquí fuera?'", comentó.

La familia de Grimes había denunciado su desaparición al mediodía del Día de Acción de Gracias. El barco llamó a los guardacostas esa misma tarde y el servicio envió una alerta a todos los marineros del Golfo para que lo buscaran en el agua.

La temperatura del agua en el Golfo era de unos 21 °C la noche del Día de Acción de Gracias, según declaró la semana pasada a CNN el teniente Seth Gross, coordinador de búsqueda y rescate de la USCG.

Grimes acabó viendo las luces de un barco cisterna, y nadó hacia él, dijo a ABC.

La tripulación de ese barco lo vio alrededor de las 8:25 p.m. y alertó a la Guardia Costera, que envió una tripulación de helicóptero para sacarlo del agua, ha dicho el servicio.

"Lo primero que le dije (al rescatista de la Guardia Costera) fue: 'No tengo ropa', porque no la tenía. Me quité todo", recordó Grimes a ABC. "Él dijo: 'Está bien'... Yo solo pensaba: 'Gracias. Eres como un ángel de la guarda que viene por mí'".

Grimes fue llevado al personal médico en un aeropuerto de Nueva Orleans, y luego trasladado a un hospital.

Grimes perdió algo de peso a causa de la terrible experiencia, informó ABC. Dijo que la experiencia lo cambió, pero que no se opone a ir a otro crucero.

"Puede que no me acerque a menos de tres metros del barandal, pero definitivamente estaría dispuesto a ir a otro crucero, porque realmente no pude ir a éste", dijo a ABC.

Andi Babineau y Tina Burnside contribuyeron con este reportaje.