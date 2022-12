Pablo Alborán explica por qué “La cuarta hoja” es el álbum más positivo que ha hecho en su carrera: “No tiene prejuicios de ningún tipo”

Pablo Alborán nos revela dato curioso de "Castillos de Arena" 2:22

(CNN Español) – A Pablo Alborán la inspiración para “La cuarta hoja”, su nuevo disco, lo agarró no solo en uno de sus mejores momentos sino también trabajando.

El cantautor malagueño presentó este jueves su sexta producción discográfica, que nace entre las entrañas de una gira que lo llevó a recorrer toda España, Latinoamérica y Estados Unidos. También en uno de los momentos más felices de su vida.

“Es el disco más positivo que he hecho hasta ahora”, cuenta Alborán a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom.

Según el malagueño, el álbum llega en un momento en que está lleno de motivación, “con ganas de más, con ganas de disfrutar, con ganas de aprender, con ganas de viajar, con ganas de seguir haciendo discos, de aceptar el momento que estamos viviendo en la música, de tanta rapidez y tanta inmediatez”.

Pablo Alborán, el contacto de la gente como gasolina

“La cuarta hoja” llega luego la pandemia de coronavirus, que obligó a artistas alrededor del mundo a suspender sus agendas por poco más de un año. De hecho, Alborán lanzó anterior producción, “Vértigo”, a finales del 2020.

A finales del 2021, el malagueño nos daba el primer adelanto de lo que sería esta producción: “Llueve sobre mojado”, una colaboración junto a Aitana y Álvaro De Luna. Luego llegó “Soy capaz”, y a inicios de 2022 lanzó “Castillos de arena”, tema que estuvo nominado a los Latin Grammy 2022 como "grabación del año".

Justo en ese período, el cantautor se encontraba preparando la Gira de Teatros con la que recorrió su país. Aunque no era la primera gira que realizaba durante la pandemia ––en 2021 hizo varias presentaciones en España–– sí es con la que cruza el charco y se reencuentra con sus seguidores en Estados Unidos y Latinoamérica.

Precisamente, en la gira de 2022 es cuando el disco empezó a tomar forma, cuenta.

“De pronto llega este disco en mitad de una gira, en mitad de una preparación de la Gira de Teatros, que arrancó en España. El contacto con la gente, el contacto con el trabajo otra vez, mi vida profesional se reactiva después de todo lo que hemos vivido en la pandemia y empiezo a escribir. Empecé a escribir sin parar. Y da la casualidad que todas las canciones son un homenaje al amor, a la vida, pero a la amistad también. A toda la gente que está conmigo desde el principio, a toda la gente que tengo a mi alrededor y es un homenaje a ellos”, cuenta Alborán a Zona Pop CNN.

“La cuarta hoja”, un disco con mucha luz

La producción cuenta con 11 temas, de los cuales cinco son colaboraciones. El sentimiento general que transmite el álbum es de positivismo y empoderamiento.

“Yo en todos mis discos he hecho siempre lo que he sentido y lo que he querido. Pero es verdad que este disco tiene como esa luz, esa positividad y esa alegría que también me gusta mostrar. Creo que también es bonito acompañar a la gente, no solo en sus momentos de amor y de desamor, sino también de felicidad, de celebración, de fiesta”, dice el malagueño.

Y canciones perfectas para ser parte de esa fiesta son “Carretera y manta” o “Amigos”, que ambas celebran a la amistad incondicional.

“Es un disco que no tiene prejuicios de ningún tipo, ni en la temática ni en la música, porque de pronto hay un reguetón, de pronto hay dembow, de pronto hay pop, de pronto hay balada”, agrega.

El Pablo Alborán productor

Alborán trabajó la producción desde la comodidad de su casa, cuenta. Algo que le permitió levantarse en medio de la noche para plasmar una idea en su estudio casero.

“Sí que es verdad que en este disco muchas de las producciones se han hecho así [desde casa]. De repente estar, no sé, en la cama y que se me ocurra una idea medio dormido y de pronto ir corriendo al estudio, o revisar todas las pistas y poder trabajar desde casa simultáneamente con otros productores. Ha sido un aprendizaje nuevo también. Ya lo aprendí en la pandemia, el trabajar a distancia, pero el poder trabajar desde mi casa es un sueño, la verdad”, cuenta.

Y aunque este trabajo remoto no es precisamente innovación, algo nuevo que sí incorporó el malagueño en su proceso fue el uso de vocoder, una herramienta que altera la voz y la hace sonar de alguna manera robótica. Algunas canciones famosas en las que se ha usado el vocoder están “Harder, Better, Faster, Stronger”de Daft Punk.

“He trabajado el vocoder, que nunca había trabajado el vocoder en otros discos, he trabajado con autotune, he trabajado mezclando mis giros y aprisionando el autotune a muerte, a full y la verdad es que salen cosas interesantes”, dice el cantante a Zona Pop CNN.

“He intentado impregnarme un poco de todas las técnicas digitales que hay ahora al alcance de todos nosotros, y sobre todo horas y horas y horas en casa, probando a desintegrar, a deshacer un poco todas las pistas de las canciones, no de pronto hacer una pista vocal y desmembrar la pista vocal y hacer un pad con mi voz. Entonces hay un montón de pads que se escuchan en el disco, que están hechos a través de mi voz y eso es muy divertido y tiene la originalidad de que se ha hecho con mi voz, entonces está guay”, agrega.