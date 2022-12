Las frases más destacadas del discurso de Cristina Fernández de Kirchner tras la condena judicial

Seguidores de Cristina Kirchner reaccionan a su condena 4:24

(CNN Español) -- Con duras palabras, Cristina Fernández de Kirchner arremetió contra la Justicia, la oposición y otros en un encendido mensaje de casi una hora de duración luego de recibir una condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en el marco de la causa "Vialidad".

La vicepresidenta anunció que no será candidata "a nada" en las próximas elecciones generales de Argentina, previstas para 2023, por lo que cuando termine el período actual dejará de tener los fueros que hoy la protegen de la cárcel. Sin embargo, aseguró, la "verdadera" condena no es esa sino la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Aquí, un repaso de algunos de los principales mensajes de la vicepresidenta.

La inhabilitación "es la verdadera condena"

"Mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en Argentina y eso es lo que hoy me condenó a seis años de cárcel y a inhabilitación perpetua. Esta es la verdadera condena, esto es lo que querían", dijo sobre el final de su mensaje, que fue el momento en el que dejó entrever más emotividad.

A Fernández de Kirchner la declararon culpable de administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública durante un período que abarca sus dos presidencias (2007-2011 y 2011-2015), mediante la extracción de fondos del Estado para su beneficio personal o el de un tercero. El tribunal la sentenció a seis años de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos..

"La condena no son los seis años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular", expresó la exmandataria, recordando las elecciones de 2003, 2007 y 2011, en las que ganaron "con el apellido Kirchner", y también las de 2019, a las que contribuyó "cuando nadie daba dos pesos por el peronismo". "Esto es lo que me están cobrando, y por esto me inhabilitan, por esto me inhabilitan, esta es la verdad de la milanesa, que la cuenten como quieran".

"Estado paralelo y mafia"

La palabra "mafia" para referirse a quienes la condenaron fue repetida varias veces durante el transcurso del mensaje. Sobre el comienzo, la vicepresidenta dijo que la condena "no es una condena por las leyes de la constitución, o por las leyes administrativas, o por el Código Penal, es una condena que tiene su origen en un sistema que yo muy casi ingenuamente (...) hablé de lawfare", término que puede traducirse como guerra o persecución judicial.

Sin embargo, dijo, "no es lawfare". "Esto no es ni lawfare ni partido judicial, esto es un estado paralelo y mafia, mafia judicial", afirmó, haciendo referencia a la "existencia de un sistema paraestatal" donde "se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos".

"No voy a ser candidata a nada"

"No voy a ser candidata a nada. Ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre de 2015 a mi casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero", dijo Fernández de Kirchner, en uno de los tramos más relevantes del discurso.

"No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado", argumentó utilizando un tono irónico al mencionar la condena.

"Condenan un modelo de desarrollo económico"

"Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso, por eso me condenan", dijo también Fernández de Kirchner, haciendo referencia a las posiciones opuestas políticamente entre el peronismo y el bloque ahora opositor Juntos por el cambio.

Para ella el poder ejerce un "sistema disciplinador" hacia la dirigencia política del peronismo, los que tienen "un compromiso con los derechos de la gente".