Jin, estrella de BTS, comienza el servicio militar

(CNN) -- El supergrupo de K-pop BTS entró en una nueva era el martes cuando Jin, su miembro más antiguo, comenzó su servicio militar obligatorio en medio de estrictas medidas de seguridad en un centro de entrenamiento del ejército en Corea del Sur.

Jin, de 30 años, pasará 18 meses en uniforme después de cruzar a la base militar de Yeoncheon en la provincia norteña de Gyeonggi, donde el personal de seguridad y los medios de comunicación superaron en número a unos cientos de seguidores que se habían reunido para ver a la estrella, ignorando sus súplicas anteriores para que se mantuvieran alejados.

Una caravana de seis camionetas negras, que se suponía que llevaban a Jin y su personal de seguridad, ingresó a la base poco antes de las 2 p.m.

Numerosas pancartas a lo largo de la carretera dieron la bienvenida a Jin y a los otros reclutas a la base, que está a menos de 16 kilómetros (10 millas) de la Zona Desmilitarizada que separa a Corea del Sur de Corea del Norte.

Entre los reclutas que se unieron a la 5.ª División de Infantería el martes estaba Kim Seok-jin, de 20 años, de Daejon, que comparte el mismo nombre completo que el recluta superestrella.

Mientras esperaba afuera de un restaurante frente a la base con sus padres, Kim mostró su nuevo corte de pelo rapado, el mismo estilo que Jin se había hecho unos días antes, y dijo que estaba nervioso mientras esperaba para entrar.

“Pero también estoy emocionado de entrar con Jin”, dijo, y agregó que esperaba que se hicieran amigos.

Entre los seguidores de BTS fuera de la base el martes estaba Lee Hey-Kyoung, un hombre de 40 años de Seúl, quien combinó viajes en metro, autobús y taxi para hacer el viaje a la base el martes por la mañana.

“Es un invierno muy frío y estoy pensando en que él va a sufrir en el ejército. Por eso vine aquí”, dijo Lee.

Cerca estaba Mandy Lee, quien voló desde Hong Kong para despedir a Jin.

“Le deseamos todo lo mejor y que se mantenga seguro y saludable y lo esperaremos los 18 meses”, dijo.

El servicio militar es obligatorio en Corea del Sur, donde casi todos los hombres sanos deben servir en el ejército durante 18 meses antes de cumplir los 28 años.

El parlamento de Corea del Sur aprobó un proyecto de ley en 2020 que permite a las estrellas del pop, es decir, aquellas que "sobresalen en la cultura y el arte populares", diferir su servicio hasta la edad de 30 años.

En octubre, el sello discográfico de BTS dijo que los siete miembros del grupo planeaban realizar el servicio militar. Se espera que BTS se vuelva a reunir como grupo alrededor de 2025, según BIGHIT Music.

El servicio de Jin comenzará con un curso de capacitación básica de cinco semanas antes de ser asignado a una unidad, según la práctica estándar.

La rutina militar de Jin

Park Si-woo, de 23 años, quien recibió entrenamiento en la base en 2021, le dijo a CNN que es probable que Jin se encuentre en un cuartel con otros 40 reclutas compartiendo literas.

Park dijo que los reclutas se despiertan alrededor de las 6:30 am para comenzar su rutina diaria, que incluye ejercicios físicos, además de entrenamiento con armas y combate.

Los reclutas deben entregar sus teléfonos móviles, por lo que el contacto inicial de Jin será a través de cartas que los seguidores pueden enviar en línea que luego se imprimirán y se le entregarán. Los oficiales militares dijeron que Jin tendría acceso limitado a su teléfono celular durante el fin de semana.

Una cosa que Jin y los otros reclutas pueden apreciar es la comida, dijo Park, y agregó: “Nos dieron muchos refrigerios durante el entrenamiento: carne seca, gofres de mantequilla y bebidas”.

Una vez integrado en las fuerzas de Corea del Sur, Jin será uno de los aproximadamente 560.000 soldados del ejército, según el sitio web del ejército de Corea del Sur.

BTS se ha convertido en superestrellas mundiales desde su debut en 2013, obteniendo sencillos número 1 en más de 100 países, más de 46 millones de seguidores en Twitter y galardonado como el Artista del Año de la revista Time en 2020.

También se han convertido en una parte importante de la economía de Corea del Sur: un estudio de 2019 mostró que BTS era responsable del 0,3% del producto interno bruto del país con US$ 4.900 millones en ingresos.

Los críticos dicen que BTS es un fenómeno único.

“El lugar de BTS en la escena es único”, dijo la crítica musical Yoonha Kim. “Creo que no hace falta decir más. De hecho, no solo en la escena del K-pop, sino también en toda la historia de la música coreana, no existió tal grupo y será difícil que surja otro en el futuro”.