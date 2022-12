"Hay maníacos que disfrutan matando": un desertor ruso habla sobre su antigua unidad acusada de crímenes de guerra en Bucha

General retirado cuenta por qué cree que rusos están preocupados 3:05

(CNN) -- Nikita Chibrin dice que todavía recuerda a sus compañeros soldados rusos huyendo después de presuntamente violar a dos mujeres ucranianas durante su despliegue al noroeste de Kyiv en marzo.

“Los vi correr, luego supe que eran violadores. Violaron a una madre y a una hija”, dijo. Sus comandantes, dijo Chibrin, se encogieron de hombros al enterarse de las violaciones. Los presuntos violadores fueron golpeados, dice, pero nunca completamente castigados por sus crímenes.

“Nunca fueron encarcelados. Solo despedidos. Así como así: '¡Váyanse!' Simplemente fueron despedidos de la guerra. Eso es todo".

Chibrin es un exsoldado de la ciudad rusa de Yakutsk que dice que sirvió en la 64.ª Brigada de Fusileros Motorizados de Guardias Separados, la notoria unidad militar rusa acusada de cometer crímenes de guerra durante su ofensiva en Bucha, Borodianka y otros pueblos y aldeas al norte de Kyiv.

Desertó del ejército ruso en septiembre y huyó a Europa a través de Belarús y Kazajistán.

Las tropas de la brigada de Chibrin fueron calificadas de criminales de guerra por el Ministerio de Defensa de Ucrania en abril después de que se descubrieran fosas comunes con civiles asesinados y cadáveres tirados en las calles tras la retirada de las fuerzas rusas de la región de Kyiv.

Los documentos militares de Chibrin, vistos por CNN, muestran que su comandante era Azatbek Omurbekov, el oficial a cargo de la 64.ª Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia Separada. Omurbekov, conocido como el "Carnicero de Bucha", está bajo sanciones de la Unión Europea y el Reino Unido. Estados Unidos ha sancionado a toda la brigada.

El Kremlin ha negado cualquier implicación en los asesinatos en masa, al tiempo que reitera las afirmaciones infundadas de que las imágenes de los cuerpos de los civiles eran falsas.

En una medida que provocó indignación en todo el mundo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, otorgó a la unidad un título militar honorario y la elogió por su “heroísmo” y “acciones audaces”.

Chibrin dijo que no vio nada del supuesto heroísmo, pero sí muchos de los crímenes.

Hablando con CNN en un país europeo donde solicitó asilo, detalló algunos de los crímenes que dice haber presenciado y de los que escuchó relatos, y dijo que estaría preparado para testificar contra su unidad en una corte penal internacional. Sostiene que él mismo no cometió ningún delito.

“Yo no vi asesinatos, pero vi violadores huyendo, siendo perseguidos (por miembros de alto rango de la unidad) porque cometieron una violación”, dijo.

También dijo que la unidad tenía una “orden directa de matar” a cualquiera que compartiera información sobre las posiciones de la unidad, ya fueran militares o civiles.

“Si alguien tenía un teléfono, se nos permitía dispararle”, dijo. Afirma que hay pocas dudas de que algunos de los hombres de la 64.ª Brigada de Fusileros Motorizados de Guardias Separados eran capaces de matar a civiles desarmados.

“Hay maníacos que disfrutan matando a un hombre. Esos maníacos aparecieron allí”, dijo.

Chibrin también describió saqueos generalizados, con soldados rusos tomando computadoras, joyas y todo lo que quisieran.

“No ocultaron esto en absoluto. Muchos en mi unidad, cuando salimos de Lipovka y Andreevka a finales de marzo, tomaron automóviles, vehículos, tomaron automóviles civiles y los vendieron en Belarús”, dijo. “La mentalidad es, si robas algo, eres bueno. Si nadie te atrapa, ¡bien! Si ves algo que es caro y lo robas y no te atrapan, eres bueno”.

En cuanto a los comandantes de la unidad, dijo que estaban muy al tanto de las supuestas violaciones y asesinatos y de los saqueos, pero tenían poco interés en buscar justicia.

“Reaccionaron como: 'Lo que sea. Ocurrió. ¿Y qué?' En realidad, no hubo reacción”, dijo. “La disciplina se va [por el desagüe], no hay disciplina”.

CNN le ha pedido al Ministerio de Defensa de Rusia que haga comentarios sobre las acusaciones, pero no ha recibido respuesta.

Chibrin no tiene dudas de que Rusia eventualmente perderá su guerra contra Ucrania, pero no hasta que se pierdan muchas más vidas.

“Porque Rusia no se detendrá hasta que se derrame mucha sangre, hasta que todos mueran. Los soldados son carne de cañón para ellos. No los respetan”, dijo.

Habiendo visto la lucha de primera mano, dijo que el equipo que tienen los soldados rusos no es rival para las armas a las que tiene acceso Ucrania. Él dice que mientras Ucrania está recibiendo algunas de las armas más avanzadas disponibles de sus aliados occidentales, el ejército ruso confía en el equipo de la era soviética utilizado durante la guerra en Afganistán en la década de 1980.

“Por supuesto que Rusia perderá. Porque todo el mundo está apoyando a Ucrania. Pensar que ellos (los rusos) ganarán es una estupidez”, dijo. “Pensaron que ocuparían Kyiv en tres días. ¿Qué día es ahora [de la guerra]? ¿260? Pensaron que vendrían a Ucrania y serían recibidos con flores. Pero les dijeron que se fueran a la m***** y les arrojaron cócteles Molotov”.

'Nos mintieron'

Los hombres de su unidad también estaban extremadamente mal preparados para el combate, según Chibrin. Dijo que el entrenamiento que recibió su unidad consistió en que los comandantes les dieron un arma, un objetivo y 5.000 balas.

“Sigue disparando y entonces eres libre de irte. Nadie estaba haciendo nada. No hubo entrenamiento real. Trabajé con una computadora, en la oficina, trabajé como cortador de césped…”, dijo.

La falta de formación se hizo evidente una vez en Ucrania. Los mismos hombres que se jactaban de ser “como Rambo” antes de ser enviados regresaron destrozados, dijo. “Aquellos que dijeron que dispararían a los ucranianos fácilmente, cuando regresaron del frente... ni siquiera podían hablarme. Vieron la guerra, vieron la derrota, vieron a sus [compañeros] combatientes siendo asesinados, vieron cadáveres. Se dieron cuenta, pero no pudieron huir”.

Dijo que muchos de los hombres estaban mal entrenados y la mayoría no tenía idea de hacia dónde se dirigían.

“Fue una gran mentira. Fue un entrenamiento militar con el ejército bielorruso. Y nos mintieron. El 24 de febrero simplemente dijeron que todos irían a la guerra”, dijo Chibrin, y agregó que inicialmente se negó a ir.

“Lo primero que le dije fue: 'Comandante, j*****, no quiero ir a la guerra' y me dijo: 'Oye, tendrás grandes problemas, irás a la cárcel y tu familia va a tener grandes problemas'… y él me atacó y me metió en un vehículo especial y cerró la puerta. Y no pude abrirlo desde adentro. Entonces, así fue como fui a Ucrania”.

Chibrin pasó meses en Ucrania, de tanto en tanto. Cuando la 64.ª Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia Separada se retiró a finales de marzo del área al noroeste de Kyiv, luego de la ofensiva fallida allí, él y su unidad regresaron a Belarús.

Dijo que sufría una lesión en la espalda y fue a un hospital militar en Rusia, pero se vio obligado a regresar a Ucrania en mayo. Esta vez fue enviado a la región de Járkiv en el este de Ucrania y luego pasó un tiempo en los bosques alrededor de Izyum.

Fue entonces cuando finalmente encontró una oportunidad de escapar, dijo. Se dio cuenta de que los comandantes de otras unidades salían del área hacia Rusia en un camión y saltó.

“Me subo [a la caja del camión] y veo, guau, a otros muchachos que también se van de Ucrania. Y dicen que no queremos [pelear la] guerra, le pagamos dinero al comandante (para conducir). Y estoy esperando y esperando y luego estamos cerca de la frontera con Rusia y el vehículo se detiene y los muchachos saltan y yo también salto. Y voy a la frontera con Rusia y digo que necesito ayuda médica”, dijo.

Una vez de regreso en Rusia, Chibrin dijo que pasó casi un mes en el hospital, la mayor parte del tiempo postrado en cama con un terrible dolor de espalda. Pero dijo que no pudo recibir el tratamiento adecuado. “Dijeron que si quería ir a un sanatorio especial, tenía que firmar un papel que decía que volvería a la guerra”, dijo.

Al negarse a firmar, Chibrin dijo que se estaba preparando para presentar la documentación para cancelar su contrato militar cuando el gobierno ruso anunció una movilización parcial en septiembre.

“Y mis amigos me dijeron que necesitaba esconderme. 'Necesitas encontrar un lugar y esconderte, tu contrato no será cancelado debido a la movilización', dijo. Sabiendo que necesitaba alejarse lo más posible de la ciudad de Jabarovsk, en el lejano oriente, donde estaba estacionado, Chibrin primero huyó a través de Rusia a San Petersburgo y luego tomó un tren a Belarús. Una vez allí, pudo encontrar un intermediario que lo ayudó a llegar a Kazajistán desde donde finalmente viajó a su ubicación actual.

Ahora está decidido a hablar sobre los eventos que presenció en Ucrania, incluso escribiendo una canción contra la guerra. “Cientos de almas, cientos de cuerpos de personas perdidas. Cientos de madres sin hijos”, dice el coro.

Eugene Shapovalov y Katharina Krebs contribuyeron con este reportaje.