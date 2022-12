Harvey Weinstein es condenado por 3 de los 7 cargos en un juicio por abuso sexual

Harvey Weinstein enfrenta nuevo juicio en Los Ángeles 0:46

(CNN) -- Un jurado de Los Ángeles reanudó este lunes las deliberaciones en el segundo juicio por agresión sexual contra Harvey Weinstein, reuniéndose por décimo día para decidir un veredicto tras semanas de testimonios.



El exproductor de cine Harvey Weinstein fue declarado culpable de violación, copulación oral forzada y penetración sexual con objeto extraño de una mujer este lunes en un juicio por abuso sexual en el que los fiscales dijeron que utilizó su influencia en Hollywood para atraer a las mujeres a reuniones privadas y agredirlas.

Los miembros del jurado declararon inocente a Weinstein de un cargo de agresión sexual por coacción y hubo un empate de votos en un cargo de agresión sexual por coacción, un cargo de copulación oral forzada y un cargo de violación.

Weinstein se había declarado inocente de los siete cargos.

Los miembros del jurado llegaron al veredicto en su tercera semana de deliberaciones, reunidos durante un total de 41 horas a lo largo de 10 días.

Weinstein fue declarado culpable de cargos similares en Nueva York en 2020 y condenado a 23 años de prisión.

Durante las semanas que duró el juicio en Los Ángeles se escucharon emotivos testimonios de las acusadoras de Weinstein: una modelo, una bailarina, una masajista y Siebel Newsom, esposa del gobernador de California, Gavin Newsom, a las que se pidió que relataran los detalles de sus acusaciones contra él, dieran detalles de reuniones con el productor de hace años y explicaran sus reacciones ante las supuestas agresiones.

En el alegato final, la fiscal adjunta del condado de Los Ángeles, Marlene Martínez, calificó a Weinstein de "titán" que utilizó su poder en Hollywood para aprovecharse de las mujeres y silenciarlas.

"Los violadores violan. Pueden ver el patrón", dijo el fiscal Paul Thompson a los miembros del jurado.

"Tienen pruebas irrefutables y abrumadoras sobre la naturaleza de este hombre y lo que hizo a estas mujeres", dijo Thompson.

Mientras tanto, los abogados de Weinstein han mantenido que las acusaciones son inventadas o se produjeron de forma consensuada como parte de una "relación transaccional" con el productor de cine, diciendo repetidamente que no hay pruebas de agresión.

El abogado defensor Alan Jackson calificó a las acusadoras de "buscadoras de fama y fortuna".

El juicio celebrado en Los Ángeles incluyó el testimonio de las cuatro acusadoras identificadas como Jane Does ante el tribunal, y de otros testigos, entre ellos expertos, agentes de la ley, amigos de las acusadoras y antiguos ayudantes de Weinstein.

Además, cuatro mujeres declararon haber sido objeto de comportamientos similares por parte de Weinstein en otras jurisdicciones.

Acusaciones y argumentos

Todas las mañanas, durante el juicio, Weinstein era sacado de un centro penitenciario y trasladado en silla de ruedas a la sala del tribunal de Los Ángeles con traje y corbata y un cuaderno de notas en la mano.

Todas sus acusadoras comenzaron sus testimonios, a menudo emotivos, identificándolo en la sala mientras él miraba.

"Lleva traje y corbata azul y me está mirando fijamente", dijo Siebel Newsom el mes pasado, antes de lo que fue uno de los momentos más emotivos del juicio.

El jueves de la semana pasada, el abogado defensor Jackson preguntó a los miembros del jurado si podían "aceptar lo que (las Jane Does) dicen como evangelio", argumentando lo que, según ellos, era una falta de pruebas forenses que respaldaran su afirmación.

"Cuatro palabras que resumen la totalidad del caso de la fiscalía: 'Crean en mi palabra'", dijo Jackson. "Créanme que se presentó en mi habitación de hotel sin avisar. Hágame caso de que me presenté en su habitación de hotel. Le doy mi palabra de que no di mi consentimiento. Créanme, le dije que no".

Siebel Newsom describió un "período del gato y el ratón" de varias horas que precedió a su presunta agresión. Al igual que otras acusadoras, describió que ese día se sintió "congelada".

Los abogados de Weinstein no niegan que se produjera el incidente, pero dicen que él cree que fue consensuado.

Jackson calificó el incidente de "sexo consensuado y transaccional", y añadió: "Arrepentirse no es lo mismo que violar. Y es importante que hagamos esa distinción en este tribunal".

La abogada de derechos de la mujer Gloria Allred, que representa a Jane Doe 2 en el caso, dijo a CNN que espera que el jurado vea que su cliente "no tiene ningún motivo en absoluto para hacer nada más que decir la verdad".

"Ella nunca buscó ni recibió ninguna compensación (...) Ya no vive en California. Pero está testificando porque se le ha pedido que testifique y espero que la vean como la joven mujer que era cuando conoció a Harvey Weinstein, y la mujer que es hoy aproximadamente nueve o 10 años después. Su vida ha cambiado", dijo Allred.

"Estar dispuesta a someterse a lo que podría ser un interrogatorio muy brutal. Se necesita una persona muy especial para hacerlo. Y ella es una persona especial. Estoy muy orgullosa", dijo Allred.

En su alegato final, Martínez también destacó que las mujeres que testificaron decidieron hacerlo a pesar de saber que se enfrentarían a duras condiciones en el tribunal.

"La verdad es que, mientras están aquí sentadas, sabemos el comportamiento despreciable que tuvo el acusado. Pensó que era tan poderoso que la gente ... excusaría su comportamiento", dijo Martínez. "Eso es solo Harvey siendo Harvey. Así es Hollywood. Y durante mucho tiempo eso es lo que todo el mundo hizo. Todo el mundo vio hacia otro lado".

-- Christina Maxouris contribuyó con este reportaje.