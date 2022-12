La historia real del origen de las tradiciones navideñas

Rumbo a Nochebuena, los árboles navideños más lindos del mundo 1:23

(CNN) -- Ya los árboles están decorados y los pesebres armados. Algunos incluso le dejan leche y galletas a Santa Claus.

Hay muchas tradiciones que a las que acudimos en la Navidad, ¿pero alguna vez te has preguntado de dónde vienen?

Ahora lo sabrás.

¿Es verdad que Coca-Cola inventó el Santa Claus moderno?

No, eso es un mito. Aunque Coca-Cola empezó a usar a Santa Claus en sus avisos publicitarios en la década de 1930, la compañía no se inventó la imagen del viejo bonachón con su atuendo rojo y blanco. Pero el traje rojo de Santa y su barba blanca coincidía con los colores de la marca.

La imagen moderna de Santa ha estado evolucionando con los siglos. Modelado con base en San Nicolás, que tenía la reputación de dar regalos en secreto, Santa eventualmente terminó siendo un hombre que se metía por las chimeneas y andaba en trineo, una figura creada con la obra pictórica de personas como Washington Irving y el ilustrador Thomas Nast.

La obra "Merry Old Santa Claus" de Nast en 1881 formó en mayor medida la base del Santa actual. En esa imagen, Santa aparece en el traje clásico rojo y blanco con una gran panza.

¿De dónde vienen los bastones de caramelo?

Esta es una de las tradiciones de las que no estamos tan seguros. Una historia cuenta que a un maestro de coro alemán en 1670 le preocupaba el comportamiento de los niños durante las misas, así que fue a un fabricante de caramelos para comprarle palos de azúcar blanco para mantenerlos quietos. Para darle al dulce una función educativa, el maestro de coro le pidió al fabricante de dulces que los hiciera en forma de bastón para que los niños recordaran la historia de los pastores que visitaron el niño Jesús. No obstante, todas las referencias a esta historia son anecdóticas y no hay registros para probar que sea cierta.

Lo que sí sabemos es que en 1919, Bob McCormack empezó a fabricar bastones en Georgia y eventualmente se volvió uno de los fabricantes de bastones en el mundo. Como la producción manual de los dulces para darles la tradicional forma de 'J' era ineficiente e implicaba mucho trabajo, el cuñado de McCormack, un sacerdote católico llamado Gregory Keller, inventó la Máquina Keller para automatizar el proceso para darle la forma curva a los dulces.

¿Por qué ponemos árboles de Navidad?

Hay unas cuantas historias diferentes sobre el origen del árbol de Navidad moderno, aunque no todas se fundamentan en hechos. Los árboles de hoja perenne fueron usados por los paganos en los festivales de invierno durante miles de años. Durante el solsticio de invierno, los árboles de hoja perenne significaban la llegada de la primavera. Mientras la cristiandad se expandía por Europa, los árboles empezaron a ser usados como símbolo de la Navidad. En obras de teatro en Alemania eran con frecuencia usados como accesorios, decorados con manzanas para representar el Jardín del Edén.

Una leyenda dice que el reformador protestante Martín Lutero en el siglo XVI fue el que llevó los árboles de Navidad a los hogares. Lutero supuestamente estaba caminando a través de un bosque en la noche antes de Navidad cuando miró hacia arriba a ver las estrellas a través de las ramas de los árboles. Quedó tan asombrado por lo que vio que le dijo a sus hijos que le recordaba a Jesús, y luego puso un árbol en su casa.

Pero no fue sino hasta mediados del siglo XIX que el árbol de Navidad como lo conocemos se volvió una costumbre. La reina Victoria de Inglaterra motivó a su esposo, el príncipe Alberto, a decorar un árbol así como él lo tenía en su casa en lo que hoy es Alemania. Cuando un dibujo de la familia real con su árbol lujoso apareció en un periódico de Londres, la tradición se volvió popular en Reino Unido y Estados Unidos.

Nota del editor: este artículo fue publicado originalmente en 2016 y republicado en 2022.