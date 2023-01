OPINIÓN | Kate y la creación de una reina

La duquesa Kate Middleton leerá un cuento infantil en televisión 0:52

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Es especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento, productora de cine y columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion

(CNN Español) -- Hasta hace pocos meses, la alegre imagen de la Isabel II –con sus lindos abrigos de múltiples colores y sombreros a juego– era la visión icónica y muy querida de la reina de los británicos.



Y verla, como un espléndido trocito de color, en visitas oficiales y en medio de las aglomeraciones de personas en su largo reinado, era para sus súbditos señal de que su muy querida su majestad seguía junto a ellos, como símbolo de armonía, permanencia y estabilidad histórica. ¡De que todo estaba bien, como lo había estado por 75 años!

Y pasando la vista al presente, estamos siendo testigos, delante de nuestros ojos, de la “creación” de una reina del futuro no muy lejano, en la gran –y muy positiva– cobertura que está recibiendo Catherine, la princesa de Gales. Estamos siendo, sin duda, testigos de la historia del Reino Unido. Aunque también testigos de momentos de crisis, como la gran controversia sobre Harry y Meghan, incluyendo Spare, el libro de memorias del príncipe Harry, que saldrá el 10 de enero de 2023.

El rey Carlos III y Camila, la reina consorte, tiene un gran reto por delante en cuanto a popularidad y aceptación entre el pueblo británico y a Carlos incluso le han tirado huevos en dos actos públicos en el mismo mes –¡y tienen 74 y 75 años!– ya se piensa intensamente en los futuros monarcas. Y se dice que Carlos después de un corto reinado debiera abdicar.

Y a este futuro lleno de interrogantes ayuda mucho que Catherine, princesa de Gales, desde su boda con el príncipe William, el 29 de abril del 2011, ha aprendido muy bien todo sobre la importancia de su situación en la monarquia y personifica lo que debe ser una futura reina modelo. Y una reina moderna, serena, amable, con genuino buen humor y (lo más importante) ¡feliz mujer enamorada y con 3 hijos encantadores! ¡Mejor imposible!

Y, por eso, también seguimos más que nunca el clásico y siempre elegante vestuario de la princesa de Gales, ¡quien se viste con más estilo que nunca y protege los diseñadores ingleses (Self Portrait, Catherine Walker, Alexander McQueen, Jenny Packham, Mulberry, Alessandra Rich y Emilia Wickstead), siempre que puede! Y ese interés en la moda sin que olvidemos los vibrantes abriguitos verdes, azules o amarillos de Isabel II, quien dijo que usaba colores vivos “para que todos me puedan ver pues soy muy bajita y me ‘perdería’ en la multitud”.

Por sus gestos de simpatía y enorme amabilidad con el pueblo, divertidos momentos con sus hijos y evidente amor y complicidad con su marido ( ¡el futuro rey!) Catherine es un ejemplo ideal para mantener estable la sucesión de la monarquia británica. Y lo más curioso es que esta futura reina atribuye su carácter alegre y equilibrado a una niñez muy feliz en medio de una familia de clase media y muy bien llevada, ¡y sin una gota de sangre azul! ¡Bravo, Kate!