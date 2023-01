Biden realiza visita estrictamente controlada a la frontera sur, la primera como presidente

Biden recibe críticas por nuevas medidas para frenar la crisis inmigratoria 3:02

(CNN) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó este domingo la frontera entre Estados Unidos y México por primera vez como mandatario, pero no pareció ver ni reunirse con inmigrantes, incluso durante un viaje a un centro de socorro para inmigrantes.

Biden pasó varias horas en El Paso en su primera visita a la frontera sur como presidente, luego de las crecientes protestas y críticas de que aún no había visto de primera mano la crisis creada por el número récord de migrantes que van hacia la frontera. Pero esa breve visita pareció enfocarse en gran medida en cuestiones de cumplimiento y en hablar con el personal de control fronterizo. Los reporteros en el terreno no vieron a ningún inmigrante en el centro de descanso durante la visita del presidente allí, ni a lo largo de las rutas de la caravana durante toda la tarde.

Cuando se le pidió que explicara el pensamiento detrás de que Biden visitara este centro específico y, en última instancia, no se reuniera ni interactuara con ningún inmigrante allí, un alto funcionario de la administración le dijo a CNN: “Simplemente no había ninguno en el centro cuando llegó. Completamente coincidente. No tuvieron ninguno hoy!.

La visita de Biden estaba programada en un momento en que los cruces fronterizos ya se habían reducido drásticamente en El Paso. Aún así, Rosa Flores de CNN informó el domingo que cientos de inmigrantes, incluidos niños, vivían en la calle después de cruzar a Estados Unidos en El Paso. Y casi 1.000 migrantes adicionales estaban bajo custodia federal en centros de detención en El Paso el domingo, según el tablero de inmigrantes de la Ciudad de El Paso.

El viaje se produjo luego de llamadas incesantes de republicanos que creen que la gira llegaba tarde. Además de los republicanos, algunos demócratas del distrito fronterizo en el Congreso e incluso alcaldes demócratas han criticado a Biden por no abordar los niveles récord de cruces fronterizos.

Al llegar, la caravana del presidente condujo por una carretera paralela al Río Grande y la frontera. Una cerca de listones de hierro con alambre de púas en la parte superior estaba a la izquierda mientras la caravana avanzaba por la carretera. En una parada rápida, Biden se paró durante varios minutos a lo largo de la cerca de hierro que separa a Estados Unidos y México mientras hablaba con los agentes vestidos con uniformes verdes. Luego, el grupo caminó por la vía de grava que linda con la cerca. Biden respondió a algunas preguntas de los periodistas y dijo que el gobierno proporcionaría todos los recursos necesarios en la frontera.

Luego visitó un centro de procesamiento de inmigrantes, donde aparentemente no se reunió con ninguno de ellos, pero habló sobre el trabajo que se está realizando allí con varios trabajadores diferentes de esa instalación.

Biden estrechó la mano de cada persona y conversó en voz baja, pero los reporteros no pudieron escuchar el intercambio. Biden luego observó kits que contienen calcetines, pasta de dientes y jabón que se entregan a los inmigrantes. Preguntó si podía hacer algo para ayudar a las organizaciones, qué buscarían y la respuesta pareció ser financiamiento, pero los reporteros que cubrían la visita tuvieron problemas para escucharlo.

Una responsabilidad política

Con su visita a El Paso, Texas, el domingo, Biden abordó un tema que ha sido una responsabilidad política para su administración después de pedirle al Congreso que revise el sistema de inmigración de EE.UU. para satisfacer las necesidades actuales.

Pero el mosaico de políticas implementadas por la administración para administrar la frontera hasta ahora a menudo ha puesto a Biden en desacuerdo con sus propios aliados que argumentan que el enfoque de la administración es demasiado estricto.

“Es indignante y triste ver que una administración demócrata dificulta que las personas vulnerables busquen asilo porque tienen miedo de los votantes enojados de MAGA (Make America Great Again) sobre este tema”, dijo a CNN un miembro del Caucus Hispano del Congreso, en respuesta a las últimas anuncios de política.

Biden se reúne con líderes texanos en la frontera

El vuelo del presidente fue recibido por el gobernador de Texas Gregg Abbott, un persistente crítico de Biden y su administración por la respuesta federal a la migración en la frontera sur de EE.UU. El gobernador republicano confirmó a los periodistas que le entregó a Biden una carta en la que describía lo que calificó de “caos” en la frontera.

La carta, que ha sido publicada en línea por la oficina del gobernador, reitera las críticas anteriores de Abbott, insta a Biden a visitar otras comunidades fronterizas e incluye cinco pasos que el gobernador de Texas cree que la administración de Biden debería tomar. CNN se ha comunicado con la Casa Blanca en busca de comentarios sobre la carta. Biden dijo a los periodistas que aún no había leído la misiva.

Escobar, quien representa a El Paso, insistió en que la visita de Biden a la ciudad no serviría únicamente como una oportunidad de fotografía para el presidente.

“Hemos trabajado con la Casa Blanca para asegurarnos de que todas las personas que realmente están haciendo el trabajo en el terreno día a día sean aquellas con las que se reunirá el presidente”, dijo en una entrevista en “Face the Nation” de CBS el domingo. “Él necesita saber cómo, con el tiempo, los desafíos que hemos enfrentado como país en materia de inmigración, en cuestiones fronterizas, han crecido exponencialmente”.

Culpó a la regla de salud pública de la era Trump conocida como Título 42 por el aumento de los cruces fronterizos. La restricción permite a las autoridades federales expulsar rápidamente a los inmigrantes, citando la pandemia de covid-19.

Escobar predijo, en base a sus conversaciones con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, que la administración eventualmente avanzaría hacia el más severo Título 8, que permite a las autoridades estadounidenses procesar y expulsar a los inmigrantes que no tienen una base legal para estar en el país.

“Todos estos esfuerzos del poder ejecutivo realmente son solo curitas temporales. Ya sea el Título 8, ya sea el Título 42, debemos asegurarnos de que el Congreso actúe”, dijo. “La administración, en ausencia de cualquier legislación del Congreso, tiene muy pocas herramientas disponibles”.

Un desafío urgente

El movimiento masivo en todo el hemisferio occidental ha planteado un desafío urgente para Biden, quien en sus primeros meses en el cargo enfrentó una oleada de menores inmigrantes no acompañados en la frontera y luego la llegada abrupta de miles de inmigrantes haitianos.

Desde 2021, ha habido más de 2,4 millones de arrestos a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. Eso incluye a las personas que han intentado cruzar más de una vez. Muchos también han sido rechazados bajo el Título 42.

La llegada de miles de inmigrantes ha puesto a prueba a las comunidades fronterizas, incluido El Paso. La ciudad se enorgullece de ser un lugar acogedor para los inmigrantes, pero se ha visto abrumada en los últimos meses con la llegada repentina de miles de inmigrantes, lo que agota los recursos locales y ha provocado solicitudes de asistencia federal.

La ansiedad por el fin programado del Título 42 llevó a miles de migrantes en las últimas semanas a entregarse a las autoridades fronterizas o cruzar ilegalmente a Estados Unidos en un período muy corto.

La política estaba programada para levantarse el mes pasado, pero un fallo de la Corte Suprema mantuvo la regla en vigor mientras se desarrollan los desafíos legales en la corte.

Los datos federales compartidos con CNN indican que los encuentros de migrantes en El Paso han disminuido drásticamente desde diciembre, cuando miles cruzaban a diario.

Ha habido menos de 700 encuentros diarios en promedio durante los últimos días, en comparación con casi 2.500 en su punto máximo en diciembre, según el Departamento de Seguridad Nacional.

El departamento dijo que desplegó 100 personas adicionales en la región de El Paso en diciembre, y esta semana, el departamento abrirá otra instalación temporal para procesar a los migrantes. Los refugios en Juárez, México, justo al otro lado de la frontera con El Paso, también han visto una disminución de migrantes, dijo el departamento.

Biden ha dicho que quería esperar hasta conocer el resultado de las maquinaciones legales del Título 42 antes de viajar a la frontera y acusó a los republicanos que le pedían que viajara allí de jugar juegos políticos.

“No han hablado en serio sobre esto en absoluto”, dijo.

Centro del debate

El Paso ha estado en el centro del debate sobre inmigración desde la administración Trump, que puso a prueba la controvertida política de separación familiar en la región.

Si bien Biden ha condenado las políticas de inmigración de la era de Trump, su propia administración ha luchado para lograr un equilibrio entre la aplicación y el cumplimiento de sus promesas humanitarias.

En El Paso, Biden se enfrentó a la historia de su predecesor y los desafíos que enfrenta mientras la administración trata de detener el flujo de migración masiva en el hemisferio.

En los últimos meses, el sector de El Paso ha superado al sector del Valle del Río Grande en arrestos de migrantes. Históricamente, el Valle del Río Grande ha sido uno de los sectores más concurridos para los cruces fronterizos. El sector de El Paso patrulla 430 kilómetros de frontera internacional.

En noviembre pasado, las autoridades fronterizas encontraron a más de 53.000 inmigrantes en el sector de El Paso, según los últimos datos disponibles de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.

El año pasado, El Paso, cuyo alcalde, Leeser, es demócrata, comenzó a enviar autobuses de migrantes a la ciudad de Nueva York, siguiendo los pasos de los gobernadores republicanos, para tratar de llevar a la gente a su destino y descongestionar la ciudad. Ese esfuerzo se ha detenido desde entonces.

Biden prueba una nueva política

Antes de la visita fronteriza de Biden, la administración también anunció planes para expandir la política e incluir a haitianos, nicaragüenses y cubanos mientras permanezca vigente. Hasta ahora, el Título 42 se ha aplicado en gran medida a los migrantes de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela.

Los anuncios que hizo Biden el jueves reflejan el esfuerzo de la administración para prepararse para el fin del Título 42, junto con la implementación de programas para gestionar la oleada de inmigrantes que ha coincidido con el fin anticipado de la regla.

La administración ahora aceptará hasta 30.000 migrantes por mes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela bajo un programa de libertad condicional humanitaria dirigido a esas nacionalidades. Aquellos que no vengan a EE.UU. bajo ese programa pueden ser expulsados a México bajo el Título 42.

El anuncio generó críticas de defensores de inmigrantes y demócratas que argumentaron que las políticas pondrán en peligro a los inmigrantes que buscan asilo.

“La expansión del Título 42 para incluir a cubanos, haitianos y nicaragüenses es una promesa incumplida”, dijo Dylan Corbett, director ejecutivo de Hope Border Institute, en un comunicado. Hope Border Institute ha estado ayudando a los inmigrantes que han llegado a El Paso.

“Las comunidades fronterizas seguirán trabajando arduamente para recoger las piezas rotas del sistema de inmigración de nuestra nación y mostrar que nuestro futuro no está en la expulsión y la deportación, sino en la humanidad y la esperanza”, agregó.

Miembros del Caucus Hispano del Congreso interrogaron a altos funcionarios de Biden, incluido el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sobre las políticas fronterizas recientemente anunciadas en una llamada el jueves, según dos fuentes presentes.

Los legisladores se sintieron sorprendidos por las nuevas políticas y frustrados por la falta de compromiso antes de su implementación, dijeron las fuentes.

“Fue realmente acalorado”, dijo una fuente, y agregó que los legisladores estaban “furiosos” porque la administración no los consultó con anticipación. La llamada incluyó a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca.

Una de las fuentes de tensión durante la llamada fue una nueva regulación de asilo que podría impedir que los inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos lo hagan si pasan por otro país en su camino a la frontera entre Estados Unidos y México. Las restricciones recuerdan los límites implementados durante la administración Trump, aunque los funcionarios han rechazado la comparación.

Jasmine Wright y Sarah Fortinsky de CNN contribuyeron a este informe.