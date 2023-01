Gareth Bale anuncia su retiro del fútbol: estos son sus títulos y goles más memorables

Gareth Bale (Crédito: Dan Mullan/Getty Images)

(CNN Español) -- El futbolista galés Gareth Bale, estrella de su selección y quien tuvo un paso memorable por el Real Madrid, anunció su retiro del fútbol.

"Después de una consideración cuidadosa y reflexiva, anuncio mi retiro inmediato del fútbol de clubes e internacional", dijo en una publicación compartida en sus redes sociales.

"Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Los máximos en 17 temporadas, algo que será imposible de replicar, sin importar lo que me depare el próximo capítulo".

Bale, de 33 años, nacido en Cardiff, jugó en el Southampton (donde comenzó su carrera profesional), el Tottenham, el Real Madrid y al LAFC.

"Desde mi primer toque en Southampton hasta mi último con LAFC y todo lo demás, le di forma a una carrera en clubes por la que tengo un inmenso orgullo y gratitud. Jugar y representar a mi país 111 veces ha sido realmente un sueño hecho realidad", dijo Bale.

Las goles memorables de Bale

Jugó un total de 554 partidos y anotó 186 goles. En LaLiga con el Real Madrid jugó 176 partidos y anotó 81 goles. En la Premier jugó 166 encuentros y acumuló 54 anotaciones.

En Champions League marcó 20 goles en 66 partidos.

Hizo anotaciones antológicas como el doblete en la final de Champions League frente al Liverpool en Kiev en 2018: una chilena que fue el segundo gol merengue y el tercero del partido para sellar el 3-1 definitivo. También, el segundo gol en la final del Mundial de Clubes en Marruecos, cuando el Real Madrid derrotó a San Lorenzo. Contribuyó a la goleada 4-1 en tiempo añadido del equipo merengue al Atlético en la final de Champions de 2014. Y desde luego vale mencionar e gol de tiro libre con el que Gales volvió a un Mundial después de 64 años.

Los títulos de Gareth Bale

Bale es uno de los jugadores del Real Madrid que consiguió el poker de títulos en Champions League: cinco títulos de 2014 a 2022. Ganó trofeos en Inglaterra, España y EE.UU.

1 Copa de la Liga en Inglaterra

1 Copa del Rey de España

3 títulos LaLiga, la primera división de España

3 Supercopa de España

1 MLS Supporters' Shield

1 MLS Conferencia Oeste

1 MLS Cup

3 Supercopa de Europa

5 Champions League

4 Mundial de Clubes

Los logros de Gareth Bale con Gales

Es el máximo goleador de la selección mayor de Gales, con un total de 40 goles en 111 apariciones.

Ese logro es aún mayor considerando que está por arriba que la leyenda del fútbol galés Ian Rush (28 goles).

De la mano de Bale, Gales alcanzó su primera semifinal en un torneo de selecciones mayores tras vencer 3-1 a Bélgica en los cuartos de final de la Eurocopa 2016. La selección perdió la semifinal 2-0 ante Portugal.

Esa Eurocopa era el primer torneo mayor de Gales desde el Mundial de 1958.

Gales no logró clasificar al Mundial de 2018 y solo llegó a octavos de la Euro 2020; sin embargo, uno de los mayores logros vendría después.

La selección galesa consiguió el boleto su primera Copa del Mundo desde 1958. En junio de este año, Gales ganó 1-0 a Ucrania y con ello ganó su pase al Mundial de Qatar 2022.

El gol que le dio el pase a Gales al Mundial de Qatar fue gracias a un rebote, luego de un tiro libre que cobró Gareth Bale.

En otra publicación, Bale dijo que retirarse de las selección fue "la decisión más difícil" de su carrera. "Mi trayecto en el ámbito internacional es uno que ha cambiado no solo mi vida sino también quién soy. La fortuna de ser galés y ser seleccionado para jugar y ser el capitán de Gales me ha dado algo incomparable con todo lo que he experimentado", dijo.

"Sigo adelante con anticipación a la siguiente etapa de mi vida. Un tiempo de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura…", concluye Bale su mensaje. ¿A qué se dedicará?

Con información de Uriel Blanco y Sebastián Jiménez