Al menos 12 personas murieron en un solo día durante las protestas en Puno, Perú

(CNN Español) –– La Red de Salud San Román de Puno, adscrita al Ministerio de Salud de Perú, reportó que al menos 12 personas han muerto y más de 30 personas han sido ingresadas este lunes al hospital Carlos Monge Medrano. Con esta cifra, es el día más trágico y con más muertes de personas desde que se iniciaron las protestas.

Luego de ese parte, la Defensoría del Pueblo informó en un comunicado que hasta el momento al menos 41 personas han perdido la vida durante las manifestaciones, incluyendo las más recientes en Puno.

Las recientes cifras se enmarcan en las protestas tras la destitución de Pedro Castillo como presidente —ocurrida el 7 de diciembre—, durante las cuales se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden público.



Más temprano, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se refirió a la situación en Puno, e indicó que además tenía reportes de policías heridos.

“Hermanos de Puno, hermanos donde todavía se están levantando en protesta… ¿de qué? No se está entendiendo claro qué están pidiendo. Ya les he explicado que los cuatro puntos políticos no están en mis manos; lo único que estaba en mi mano era el adelanto de elecciones y ya lo propusimos, y ya está ahí en el Congreso para una segunda votación. Pero después lo que están ustedes pidiendo es un pretexto para seguir generando el caos en las ciudades”, dijo Boluarte durante la reunión que sostuvo con los integrantes del foro Acuerdo Nacional (AN).

