Esperan subastar icónica camiseta de Kobe Bryant en los Lakers en US$ 7 millones

Kobe Bryant celebra su triple contra los Nuggets en el segundo partido de playoffs de la NBA en el Staples Center en 2008. (Wally Skalij/Los Angeles Times/Getty Images)

(CNN) -- No pierdas la oportunidad de conseguir una camiseta autografiada de Kobe Bryant.

Sotheby's sacará a subasta una camiseta de la temporada MVP de Bryant en Los Angeles Lakers, donde se espera que alcance los US$ 7 millones.

El cinco veces campeón de la NBA vistió la camiseta firmada más de 25 veces durante la temporada 2007-2008. De hecho, es la misma que lleva en la ya icónica foto en la que agarra la camiseta y grita de emoción tras conseguir una ventaja de 14 puntos sobre los Denver Nuggets en el segundo partido de la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste.

"Esta camiseta ha influido en la cultura popular como pocas veces se ha visto en la comunidad deportiva, convirtiéndose en un ícono y sinónimo de la imagen de Kobe Bryant", dijo Sotheby's en un comunicado de prensa. "La pasión en estado puro capturada en las fotos ha inspirado a artistas y diseñadores de todo el mundo (...). Esta camiseta ha aparecido en innumerables murales y obras de arte que representan a la difunta sensación del básquetbol".

La camiseta se convirtió en "sinónimo de la 'Mamba Mentality' de Kobe", dijo Brahm Wachter, jefe de ropa de calle y coleccionables modernos de Sotheby's, en el comunicado. "El hecho de que Kobe anotara un total de 645 puntos en 8 meses con esta camiseta, en su única temporada MVP, es simplemente impresionante".

Si la camiseta se vende por el precio de US$ 5 a 7 millones que Sotheby's estima, sería el precio más alto jamás pagado por una camiseta de Bryant, dijo la casa de subastas.

La otra camiseta tan cotizada es la de Michael Jordan de las finales de la NBA de 1998, "The Last Dance", que se vendió por US$ 10,1 millones en una subasta de Sotheby's en septiembre de 2022.

La camiseta de Bryant irá acompañada de una colección de fotos, obras de arte, libros y mucho más. El lote estará abierto para pujas del 2 al 9 de febrero. También se expondrá al público en Sotheby's Nueva York durante la primera semana de febrero.