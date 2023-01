La captura del jefe de la mafia Matteo Messina Denaro abre interrogantes sobre por qué estuvo libre durante tanto tiempo

¿Por qué es importante la detención de Matteo Messina Denaro? 1:56

(CNN) -- El arresto del jefe de la mafia de la Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, en una clínica de salud privada en Palermo este lunes, sorprendió al mundo debido a la cantidad extraordinaria de tiempo que había estado prófugo. Pero para quienes conocen a la mafia de cerca, la sorpresa no fue tan grande.

Los rumores sobre su salud deteriorada habían estado circulando en Sicilia durante meses, con indicios de un "acuerdo" para que volviera a la vida pública con el objetivo de recibir una mejor atención contra el cáncer. Cuando los agentes le preguntaron su nombre, optó por no usar su alias, Andrea Bonafede, según el fiscal de Palermo, Maurizio de Lucia.

“Soy Matteo Messina Denaro”, dijo en cambio, probablemente la primera vez que pronunció esas palabras en público en los 30 años que estuvo prófugo.

Messina Denaro, que se encuentra detenido en una prisión de máxima seguridad en L'Aquila, en el centro de Italia, no apareció a través de un enlace de video para una audiencia de juicio este jueves; en cambio, su abogado asistió en nombre suyo. Se lo acusa de los asesinatos, en 1992, de los fiscales antimafia, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino.

Messina Denaro, apodado “Diabolik”, pasó a la clandestinidad en 1993, apenas un año después de que Falcone y Borsellino murieran en atentados gemelos. Fue condenado a cadena perpetua en ausencia, en mayo de 2002, por su participación en las muertes, pero, tras su detención, el caso pasará ahora a tribunales superiores.

Ese año también fue condenado por el asesinato de Giuseppe Di Matteo, de 12 años, hijo de un traidor, y por el asesinato de Antonella Bonanno, la pareja embarazada de un jefe rival. Ambos casos también se llevarán ante tribunales superiores ahora que ha sido capturado.

Después de su arresto, la policía encontró al menos dos escondites en la ciudad siciliana de Campobello di Mazara, donde se cree que vivió en los últimos meses. SkyTG24, afiliada de CNN, informó que una de las casas donde se escondía estaba en el corazón de la ciudad, y que la policía había encontrado allí ropa de lujo y perfumes caros. El otro era un búnker fortificado detrás de una puerta oculta, según informó Reuters citando a funcionarios locales.

La policía aún no ha dado a conocer más detalles. Sin embargo, confirmaron que el hombre más buscado de Italia hacía sus propias compras de comestibles con regularidad, y que los vecinos lo describieron como una persona “amistosa”.

El jueves, Giovanni Luppino, un productor de aceite de oliva que supuestamente lo llevó a la clínica de Palermo donde fue arrestado, dijo a un tribunal que "no tenía idea" de que el hombre que se había convertido en su amigo era realmente el jefe de la mafia fugitivo. Messina Denaro permanece en la cárcel a la espera de un juicio por supuesta colusión con la mafia. La policía también puso a los médicos que lo trataban bajo investigación.

'Enlace final' a la generación anterior de la Cosa Nostra

Los asesinatos de Falcone y Borsellino fueron ordenados por el entonces jefe de jefes, Salvatore “Toto” Riina, quien fue arrestado en 1993 y había llevado a Messina Denaro a la organización mafiosa Cosa Nostra años antes. Riina fue captado en escuchas telefónicas que expresaban su admiración por el entonces joven criminal. En particular, elogiando cómo este no tenía problemas para matar a transeúntes inocentes en lugar de centrarse solo en vendettas.

Riina murió en el ala penitenciaria de un hospital de Parma, en 2017, por un problema de salud no especificado, poniendo fin a su reinado definitivamente. Estaba en un coma inducido médicamente en ese momento. Mario Francese, un periodista policiaco que expuso por primera vez a Riina para el periódico Giornale di Sicilia, fue asesinado en 1979. En 2001, la Cosa Nostra fue declarada culpable de su asesinato, y tanto Riina como su sucesor, Bernardo Provenzano, fueron condenados a cadena perpetua por su papel en el episodio.

Durante su tiempo en la clandestinidad, Messina Denaro trabajó de cerca con Provenzano, quien asumió el papel de Riina como jefe principal en el exterior hasta su propia captura, en 2006, en un escondite cerca de Corleone. Provenzano murió de cáncer de vejiga en el ala de la prisión de un hospital de Milán, en 2016, lo que abrió el camino para que Messina Denaro fuera considerada el jefe máximo.

Felia Allum, profesora de Crimen Organizado Comparativo y Corrupción, en la Universidad de Bath del Reino Unido, dijo que Messina Denaro, quien nació en 1962, fue la última de una vieja generación de jefes de la mafia.

“Representa el vínculo final entre la Cosa Nostra pública y beligerante de principios de la década de 1990 y la mafia silenciosa y empresarial del siglo XXI”, dijo. También subrayó que el arresto de Messina Denaro no es el fin de la mafia. “No veo una sensación de cierre si no sabemos quién lo protegió, y si él no coopera”, dijo.

Vale la pena considerar los rumores de un acuerdo, o de un “pacto”, entre el Estado y la Cosa Nostra para sacar a Messina Denaro de su escondite, según Roberto Saviano, autor del exitoso libro “Gomorra”, sobre el grupo criminal napolitano Camorra.

“Siempre se dice que la mafia es el anti-Estado, eso es un error. La mafia está aliada con una parte del Estado, mientras que otra parte la combate”, dijo en su canal de YouTube. “En este juego de fuerzas, Matteo Messina Denaro fue detenido”.

Saviano agregó en un intercambio de mensajes de texto con CNN que había otra razón por la que Messina Denaro tardó 30 años en ser atrapado. “Empezaron a buscarlo después de 20 años”, dijo.

Poder menguante

John Dickie, profesor de Estudios Italianos en el University College London del Reino Unido y autor de "Cosa Nostra", tiene una opinión diferente y le dice a CNN que, en cambio, hay muchos elementos que sugieren que no se hizo ningún pacto. Según él, Messina Denaro ya no tenía el poder que tuvo alguna vez, lo que lo hacía una persona menos valiosa para proteger.

Durante la última década, se incautaron miles de millones de activos por el valor de miles de millones de euros de sus aliados más cercanos y miembros de su familia, lo que debilitó su poder y su capacidad para ser protegido, dijo.

“Su red ha sido podada a lo largo de los años y la mafia se ha debilitado por los arrestos”, dijo Dickie. “La mafia era diferente hace 30 años, era mucho más fuerte”.

Al arrestar a la mayor parte de la familia de Messina Denaro y mantener al resto bajo vigilancia, era probable que lo localizaran, dijo. “Su importancia es simbólica”, dijo Dickie a CNN. “Cuando se escondía, era un anuncio viviente del poder de la Cosa Nostra, pero ahora no tenía ese poder”.

Sea fruto de un pacto o verdaderamente fruto de tres décadas de investigación, la detención fue aplaudida por los más perjudicados por la mano mortal de la mafia.

Maria Falcone, hermana del fiscal asesinado, aplaudió la detención de Messina Denaro: “Oh, cómo desearía que Giovanni y Paolo pudieran ver los aplausos y las manos levantadas de la gente de Palermo después del arresto”, dijo al periódico italiano Corriere della Sera. “Es un gran paso hacia una democracia completa”.

Giancarlo Caselli, ex fiscal antimafia en Palermo y colega de los fiscales asesinados, dijo en una entrevista en Radio Popolare que la principal razón por la que Messina Denaro escapó de la captura durante tanto tiempo fue la complicidad de quienes lo protegían.

“Los mafiosos no operan en el vacío. Están adentro, entrelazados con un sistema de relaciones, de complicidades sin las cuales no podrían realizar sus actividades delictivas, sin las cuales no podrían seguir prófugos”, dijo.

“Están en relaciones que involucran a profesionales, empresarios, administradores públicos, políticos, individuos que flanquean su organización y forman la llamada burguesía mafiosa, o zona gris”. Dijo que es esa zona gris, “la columna vertebral del poder de la mafia”, sin la cual la mafia no sobreviviría tanto tiempo.

Trono medio vacío

La mafia siciliana Cosa Nostra es la única de las organizaciones criminales de Italia que gobierna a través de una estructura piramidal, lo que significa que cuando el jefe principal muere o es encarcelado, un nuevo jefe sube al poder, aunque Riina y Provenzano mantuvieron cierta influencia tras las rejas.

La Camorra napolitana, cuyas facciones fundaron la Cosa Nostra en el siglo XIX, junto con la 'Ndrangheta en Calabria, gobiernan en una jerarquía horizontal con grupos vinculados a familias o territorios, lo que significa que si un alto jefe es capturado o asesinado, la organización más amplia no se debilita.

Los mafiosos sicilianos de la Cosa Nostra que emigraron a Estados Unidos a fines del siglo XIX crearon la mafia estadounidense principalmente en Nueva York y Nueva Orleans en diferentes momentos de la historia, incluidos principios del siglo XX, mediados de los sesenta y principios de los setenta, cuando los grupos estadounidenses eran más fuertes. Si bien hoy en día todos los principales grupos criminales de Italia se han expandido internacionalmente, la Cosa Nostra sigue siendo el exportador original del inframundo conocido como “malavita”.

Messina Denaro ahora enfrentará una serie de juicios penales. Aunque fue juzgado en ausencia por una serie de cargos, todos los casos penales italianos pasan por tres niveles y terminan con la firma del Tribunal Superior. Los delincuentes solo pueden ser juzgados en ausencia en primer grado, lo que significa que sus casos ahora pasarán por apelaciones y juicios en tribunales superiores.

Estará representado por su sobrina Lorenza Guttadauro, hija de su hermana Rosalía, quien aprobó el equivalente italiano del examen de abogacía en 2011. La próxima audiencia en el caso de los fiscales antimafia está programada para el 9 de marzo.

¿Y quién es el nuevo jefe de jefes? La policía no ha nombrado a ningún presunto sucesor.

Pero en opinión de Saviano, Messina Denaro seguirá gobernando hasta que muera, como Riina y Provenzano lo hicieron antes que él.

“A menos que decida arrepentirse, Matteo Messina Denaro, incluso encerrado, seguirá siendo el rey de la Cosa Nostra porque nadie está listo para sentarse en el trono que dejó medio vacío”, dijo.

Barbie Latza Nadeau informó y escribió desde Roma y Sharon Braithwaite desde Londres