La temporada invernal va por la mitad, pero en muchas ciudades del noreste de EE.UU. aún no ha nevado

(CNN) -- Mientras que en el oeste de Estados Unidos se han acumulado las nevadas de las últimas semanas, en el noreste y Nueva Inglaterra ha ocurrido todo lo contrario.



Estamos a más de la mitad del invierno meteorológico, que va de diciembre a febrero, y ciudades como Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington, aún no han registrado una caída de nieve mensurable, definida como un mínimo de 2,5 mm.

Y no se trata solo de las ciudades costeras. Muchas localidades del interior de Nueva Inglaterra y del noreste están registrando nevadas muy por debajo de lo habitual hasta la fecha.

"Con la excepción de algunas zonas situadas a sotavento de los lagos Erie y Ontario, y de zonas muy pequeñas del interior de Nueva Inglaterra, el este está ciertamente en una sequía de nieve, con algunas localidades que normalmente tienen nieve, por debajo de 30 a 90 cm", dijo a CNN el jefe de la Subdivisión del Centro de Predicción Meteorológica, Greg Carbin.

Búfalo, Nueva York, se llevó con varios centímetros de nieve a principios de este invierno.

Carbin explicó que hay dos tipos de sequía de nieve:

"A lo largo del corredor de la I-95, desde Washington hasta Boston, se ha registrado este último tipo de sequía de nieve en lo que va de invierno", explica Carbin. "Las cantidades de precipitación han sido normales o ligeramente superiores a lo normal, pero en general ha hecho demasiado calor para que la precipitación caiga en forma de nieve".

❄️ This winter has been snowy in the West, but how snowy? Here are the seasonal snowfall totals & departure from normal. The higher elevations have had 20-40 ft of snow & are already above the seasonal average!

For much of the East, this season has featured below normal snowfall pic.twitter.com/nFrN0rqwu1

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 21, 2023