Las sorpresas y decepciones con las nominaciones al Oscar

(CNN Español) -- Una vez conocida la lista de nominados, las quejas no se hicieron esperar. El que la actriz Viola Davis no fuera incluida en el grupo de nominadas fue algo que generó el repudio de sus fans, pero también hubo gratas sorpresas como el que la actriz Andrea Riseborough haya aparecido en la lista de mejor actriz principal sin haber hecho campaña para ello y con una película que casi nadie vio: “To Leslie”.

Hoy también se discute por qué Hollywood sigue casi que ignorando a las mujeres en el apartado de mejor dirección. Esta vez los cinco candidatos son hombres, pese a que el año pasado esa estatuilla correspondió a la neozelandesa Jane Campion.

El que “Everything Everywhere All at Once” resultara ser la película más nominada para la edición número 95 del Oscar no debería sorprender a muchos, pues durante los últimos meses venía sonando fuerte y además ganando premios para parte de su elenco y hasta el de mejor película en los Critics Choice.

Aún así son 11 menciones con las que competirá y uno de los puntos a destacar es que además de los ya aplaudidos Michelle Yeoh y Ke Huy Quan, también se incluyera a Stephanie Hsu y Jamie Lee Curtis entre los nominados, estas dos últimas compitiendo entre sí en la categoría de actriz de reparto.

Una que sí sorprendió a la mayoría fue la película alemana “All Quiet on the Western Front” porque si bien su candidatura a mejor película internacional estaba más que asegurada, terminó recibiendo otras ocho nominaciones en categorías como las de fotografía, banda sonora, diseño de producción y la más importante: mejor producción del año, en competencia directa con lo que se considera lo más destacado del cine estadounidense.

Un detalle curioso es que Hollwood ya había hecho, noventa y tres años atrás, su propia versión de esta historia sobre la primera guerra mundial y contada desde la mirada de un joven combatiente alemán. "Sin novedad en el frente", su título oficial en español, ganó en 1930 el Oscar a mejor película. Sería extraordinario que esta vez lo volviera a obtener pero con su versión alemana.

Celebro también el que la actriz cubana Ana de Armas, quien antes de llegar a Hollywood desarrolló su carrera en España, haya clasificado en el grupo de candidatas a actriz principal por su cruda y comprometida interpretación de Marillyn Monroe. Pese a tanta crítica negativa que ha recibido la película "Blonde", la nominación de Ana de Armas era más que merecida.

Argentina, con la película “Argentina, 1985”, y México, con el Pinocho de Guillermo del Toro y hasta un cortometraje producido por Alfonso Cuarón, son los países latinos que más se destacaron en el grupo de nominados. Por fuera quedó Alejandro González Iñárritu, de “Bardo”, película que solo logró una mención para su director de fotografía, el iraní Darius Khondji.

En lo personal, lo que más celebro de estas nominaciones al Oscar fue la inclusión de mi película favorita del año: “Women Talking”, una adaptación de la novela del mismo nombre, inspirada en un caso ocurrido en Bolivia y cuyo guión cinematográfico fue escrito por su directora Sarah Polley. Además del guión, “Women Talking” fue nominada esta mañana al Oscar a mejor película de 2022.

El domingo 12 de marzo se entrega el Oscar y allí conoceremos si las más nominadas de hoy serán las que también dominen en la noche de premiación.