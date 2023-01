Lula se reúne con Lacalle Pou en Montevideo

Así fue el tenso cruce entre los presidentes de Argentina y Uruguay 0:59

(CNN Español) -- El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, realizó este miércoles una vista de Estado a Uruguay, donde se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou.

Lula dijo que consideraba “justos” los planteamientos uruguayos de lograr una mayor apertura comercial, pero expresó que el Mercosur primero debía terminar de negociar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, y luego empezar a negociar con China.

"Vamos a intensificar las conversaciones y vamos a firmar ese acuerdo para que podamos discutir enseguida un acuerdo entre China y Mercosur. Y yo creo que es posible. Nosotros queremos conversar con el Mercosur y conversar con nuestros amigos chinos y negociar un acuerdo Mercosur-China”, dijo Lula.

El gobierno de Uruguay ha impulsado desde hace varios meses una negociación bilateral para un acuerdo de libre comercio con Beijing. El presidente de Uruguay señaló que el país no puede “quedarse quieto en materia de relaciones internacionales”.

Durante su estancia en Montevideo, Lula comió asado con su delegación y los ministros uruguayos. Además, dio un breve discurso a militantes de izquierda en el centro de la ciudad, y posteriormente se reunió con el que calificó como su “hermano”, el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica.

Lula también se refirió a su amistad con el fallecido expresidente uruguayo Tabaré Vázquez.

“Mi relación con jefes de Estado no pasa por una visión de sesgos ideológicos. Los presidentes no necesitan pensar como yo, no precisan que les guste como soy desde el punto de vista personal. Siempre digo a todos los presidentes que en la relación entre dos mandatarios hay dos cosas por hacer: respeto a soberanía de los países y el deseo de hacer el bien a ambos países", dijo.

Lula también señaló que había vuelto a la Presidencia de Brasil no solo para trabajar por su pueblo, sino también por una nueva gobernanza internacional y por la unión de América Latina.