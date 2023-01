Cuelgan un "muñeco" de la estrella del fútbol Vinícius Jr. de un puente en Madrid

Un muñeco con la camiseta de Vinícius cuelga de un puente cerca del campo de entrenamiento del Real Madrid. Crédito: Twitter

(CNN) -- La Policía Nacional de España abrió una investigación "por un posible delito de odio", después de que un “muñeco” de la estrella del Real Madrid Vinícius Júnior apareciera colgado de un puente en Madrid, según informó la oficina de prensa de la Policía Nacional española en Madrid a CNN.



En los videos que se han difundido en las redes sociales, la figura, que portaba una camiseta del Real Madrid con el nombre de Vinícius y el número 20 en la espalda, se veía colgada de un puente cerca del campo de entrenamiento del Real Madrid, junto con una pancarta en la que se leía: "Madrid odia al Real".

La policía de la comisaría de Hortaleza, la más cercana al puente, fue a retirar el "muñeco" en cuanto se percató de él, este jueves por la mañana sobre las 8:30 a.m. hora local (2:30 a.m. hora de Miami), pero cuando llegaron, la pancarta en la que se leía "Madrid odia al Real" ya no estaba colgada, según informó la oficina de prensa.

El Real Madrid se enfrentó al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey est jueves por la noche en el estadio Santiago Bernabéu, con victoria para el conjunto merengue por marcador de 3-1.

En un comunicado publicado en Twitter, la liga española dijo que "condena enérgicamente los actos de odio e intimidación contra Vinícius Jr."

"La Liga, como en el pasado, presionará para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pertinentes investiguen el asunto, buscando condenas para los responsables y solicitando las penas más severas".

El Atlético dijo que el muñeco era "repugnante e inaceptable" y que "avergüenza a la sociedad".

"Nuestra condena a cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas o las instituciones es absoluta e inequívoca", dijo el club en un comunicado.

"La rivalidad entre ambos clubes es máxima, pero el respeto también. Ningún individuo, sean cuales sean sus intenciones o sus colores, puede empañar la convivencia entre las dos aficiones. Es responsabilidad de todos evitarlo”.

"No sabemos quién es el autor o autores de este acto deleznable, pero su anonimato no les ayuda a eludir su responsabilidad. Esperamos que las autoridades consigan aclarar las circunstancias y que la justicia ayude a desterrar este tipo de comportamientos".

El Real Madrid dijo que "quiere agradecer las muestras de apoyo y cariño recibidas tras el lamentable y repugnante acto de racismo, xenofobia y odio contra nuestro jugador Vini Jr.".

"Manifestamos nuestra más firme condena contra estos actos que atentan contra los derechos fundamentales y la dignidad de las personas y que nada tienen que ver con los valores que representan el fútbol y el deporte", señaló en un comunicado.

"Estos ataques que ahora está sufriendo nuestro jugador, o los que podría sufrir cualquier deportista, no pueden tener cabida en una sociedad como la nuestra".

"El Real Madrid confía en que saldrá a la luz la responsabilidad de quien haya participado en estos actos deleznables".

Vinícius se enfrentó anteriormente a insultos racistas por parte de aficionados rivales.

En la victoria del Real Madrid 2-0 sobre el Real Valladolid el 30 de diciembre del año pasado, Vinícius dijo que fue objeto de insultos racistas por parte de la multitud, con videos en las redes sociales que muestran a los aficionados lanzando objetos al delantero cuando abandonaba el campo al ser sustituido.

Reuters informó que Vinícius acusó más tarde a La Liga de inacción con respecto al abuso racial, a lo que la liga española dijo que presentó una "denuncia penal por delitos de odio ante los Juzgados de Instrucción de Valladolid, apoyada por pruebas audiovisuales recogidas en la investigación llevada a cabo a través de imágenes y clips de audio publicados en fuentes abiertas".

Según Reuters, La Liga también dijo que aumentaría los esfuerzos para "erradicar cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia dentro y fuera de los estadios".

En septiembre de 2022, un grupo de aficionados del Atlético realizó cánticos racistas contra el jugador de 22 años.

En un video publicado en Twitter por la emisora de radio española COPE, se podía oír a un amplio grupo de seguidores del Atlético fuera del estadio Metropolitano del Atleti coreando: "Eres un mono, Vinícius, eres un mono".

La fiscalía española cerró el pasado diciembre una investigación sobre los cánticos racistas dirigidos a Vinícius en el estadio Metropolitano del Atlético porque, según los fiscales, no era posible identificar al culpable, según dijo una fuente de la fiscalía a CNN.

Esto sucedió dos días después de que Vinícius condenara las críticas racistas que recibió por sus bailes de celebración.

En septiembre, en un programa de Televisión Española, Pedro Bravo, uno de los principales agentes y presidente de la Asociación de Agentes Españoles, comparó el baile del brasileño tras marcar un gol con el comportamiento de un mono, argumentando que el delantero no respetaba a sus rivales y "debería dejar de hacer el mono".

Bravo fue acusado de utilizar un lenguaje racista por muchos en las redes sociales y más tarde se disculpó en Twitter.

Durante el derbi, después de que Rodrygo, compañero de Vinícius, abriera el marcador y ambos bailaran para celebrarlo, se pudo ver a varios seguidores del Atlético haciendo gestos a la pareja brasileña.

Vinícius se ha referido a los insultos racistas que ha recibido por sus bailes: "Dicen que la felicidad molesta. La felicidad de un negro brasileño victorioso en Europa molesta mucho más”.

"Pero mi deseo de ganar, mi sonrisa y el brillo de mis ojos son mucho más grandes que eso. No se lo pueden ni imaginar. Fui víctima de un comentario xenófobo y racista. Pero nada de eso empezó ayer. Hace semanas empezaron a criminalizar mis bailes. Bailes que no son míos.

Pertenecen a Ronaldinho, Neymar Jr., [Lucas] Paquetá, [Antoine] Griezmann, João Félix, Matheus Cunha... pertenecen a los artistas brasileños de funk y samba, a los cantantes de reggaeton y a los negros estadounidenses”, dijo.

"Son bailes para celebrar la diversidad cultural del mundo. Aceptarla, respetarla. No voy a parar".

--Patrick Sung y Sammy Mngqosini contribuyeron con este reportaje.